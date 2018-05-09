Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют за сборную на чемпионате мира. Объясняем, почему это хорошо

В начале этой недели стало окончательно ясно, что три главных российских бомбардира в НХЛ не смогут помочь сборной на чемпионате мира в Дании. «Вашингтон» Александра Овечкина и «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова продолжат поход за Кубком Стэнли в полуфинале конференции, а Евгений Малкин после вылета из плей-офф «Питтсбурга» принял решение заняться собственным здоровьем. Sport24 объясняет, почему отсутствие трех главных звезд пойдет на пользу национальной команде.

Александр Овечкин

Для начала капитана «Кэпиталз» стоит поздравить и порадоваться за него. Всем хорошо известно, что выхода в финал конференции Овечкин ждал долгих 13 лет, но только сам хоккеист знает, насколько тяжелым было это ожидание. У «Вашингтона» и его капитана были разные сезоны — в каких-то они считались главными фаворитами, в других рассматривались в качестве андердогов. Но, вне зависимости от ожиданий, все всегда завершалось одинаково — дальше второго раунда плей-офф один из фронтменов НХЛ не проходил никогда. И вот он, долгожданный прорыв! Прорыв, который Овечкин, будем объективны, заслужил.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BihwdusBfKA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BihwdusBfKA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Feel it still</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/capitals/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Washington Capitals</a> (@capitals) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-08T19:03:23+00:00">8 Май 2018 в 12:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теперь про сборную. Овечкин выиграл восемь медалей чемпионатов мира, три из которых — золотые. Но попробуйте вспомнить, на каком из этих турниров он был звездой номер один? Когда для национальной команды нападающий был также важен, как для «Вашингтона»? В Квебеке Овечкин попал в символическую сборную турнира, но то первенство планеты для россиян навсегда останется турниром имени Ильи Ковальчука, а остальной мир будет вспоминать 20 очков канадца Дэни Хитли. В 2012 году золото для России выиграла тройка Пережогин — Попов — Малкин, а на чемпионате мира в Минске Олег Знарок победил, в основном, силами игроков КХЛ.

Овечкин за свою карьеру пропустил всего два чемпионата мира и достоин уважения за отношение к национальной команде. Но больших побед, которые можно было бы назвать именно победами Овечкина, сборная до сих пор так и не добилась. В Данию он мог приехать только в случае поражения в серии с «Питтсбургом». Представьте моральное состояние форварда, окажись он в очередной раз хуже Сидни Кросби и Евгения Малкина. Так что, выход «Вашингтона» в финал конференции — лучший вариант для всех.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BigR5fKh6Ic/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BigR5fKh6Ic/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Another chapter in this storied rivalry is written. Congrats on an amazing run, @penguins. See you very soon.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/capitals/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Washington Capitals</a> (@capitals) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-08T05:15:44+00:00">7 Май 2018 в 10:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Евгений Малкин

Форвард «Питтсбурга» провел один из лучших сезонов в карьере. Еще до его начала было понятно, что «Пингвинз» после двух выигранных Кубков Стэнли подряд, ждет очень непростой чемпионат, и именно российский нападающий стал тем, кто повел за собой команду в тяжелое для не время. В регулярке Малкин выбил 98 очков (больше он набирал только в сезоне 2011−2012), стал лучшим бомбардиром клуба и четвертым — среди всех игроков лиги. Хорош был Джино и в первом раунде плей-офф, в серии против «Филадельфии». А потом случилась травма, которая помешала ему показать максимум в противостоянии с «Вашингтоном» и приехать на чемпионат мира.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiViDekBp94/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiViDekBp94/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Pittsburgh Penguins (@penguins)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-04T01:37:27+00:00">3 Май 2018 в 6:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Да, у меня травма. На чемпионат мира не поеду. Буду залечивать свои болячки. Потянул связку. Последние матчи играл в наколеннике, совсем неудобно. Сейчас никаких планов нет, буду лечиться, отдыхать и проводить время с семьей», — уже через несколько часов после вылета «Пингвинз» из розыгрыша Кубка Стэнли Малкин в беседе с журналистом Павлом Лысенковым сообщил, что сыграть в Дании не сможет. Удивительно, но не все восприняли это заявление хоккеиста адекватно. Нашлось немало тех, кто начал критиковать Евгения за его решение и едва ли не называть это решение предательством.

Три момента, которые объяснят, что Малкин прав. Во-первых, у хоккеиста действительно есть травма — момент его столкновения с нападающим «Филадельфии» Йори Лехтеря, после которого финн всем своим весом приземлился на ногу россиянина, можно легко найти в YouTube. Во-вторых, Евгения не стоило приглашать в сборную, даже если бы никакого повреждения у него не было — за последние три сезона он провел за «Питтсбург» больше 250 игр и очень устал, такая статистика не снилась ни одному другому российскому хоккеисту. В-третьих, здоровый Малкин всегда приезжал в сборную и право пропустить чемпионат мира в сложившейся ситуации у него точно есть.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiKY3-7lUAQ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiKY3-7lUAQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Coach Sullivan on Malkin: "He's not going to play today. It's not a setback, it's part of the process."</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/penguins/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pittsburgh Penguins</a> (@penguins) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-29T17:13:25+00:00">29 Апр 2018 в 10:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Никита Кучеров

Из трех топовых российских нападающих больше всего сборной в Дании мог помочь Никита Кучеров. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ форвард «Тампа-Бэй» впервые добрался до гроссмейстерской отметки в 100 результативных баллов, успел набрать и несколько важных очков в двух первых раундах Кубка Стэнли. Карьера Кучерова находится на пике, он покоряет Северную Америку невероятными финтами и умением забивать голы в решающие моменты главных матчей, а на чемпионате мира способен был стать достойным российским ответом на приезд в состав сборной Канады Коннора Макдэвида. Не сложилось — «Тампа» прошла «Бостон» и теперь в финале конференции Кучеров и Овечкин в очной дуэли определят претендента на титул от Востока.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bic219AHgEK/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bic219AHgEK/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tampa Bay Lightning (@tblightning)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-06T21:22:41+00:00">6 Май 2018 в 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И все-таки, отсутствие в Дании Кучерова и других наших НХЛовских звезд должно пойти национальной команде на пользу. Схема, когда в течение всего сезона в сборной наигрываются одни хоккеисты, а на чемпионате мира все ждут парней из-за океана, чтобы они сделали результат, конечно, работала неоднократно. Но правильной и справедливой от этого точно не стала. Для чего в России существует хоккейная лига, которую до сих пор некоторые считают первой после НХЛ? С какой целью в этой лиге созданы уже два базовых клубов сборной? Когда проверять — как все это работает?

Проверили на Олимпиаде — оказалось, что на фоне игроков из других европейских чемпионатов и тех легионеров, которые играют в КХЛ, мы действительно лучшие. Но настоящий экзамен ждет сборную в ближайшие несколько дней. Этот чемпионат мира — самый крутой по составу участников за последние годы: Канада, США, Швеция, Финляндия претендуют в Дании на победу и ростеры этих сборных таким целям вполне соответствуют. Так вот он — шанс для российских хоккеистов доказать, что они чего-то стоят не только на уровне самой слабой за последние пару десятков лет Олимпиаде. А также шанс для Ильи Воробьева проявить свои тренерские способности и убедить, что его с его кандидатурой в ФХР не ошиблись.

За сборную России образца этого чемпионата мира снова хочется болеть. А еще хочется, чтобы у нее все получилось — даже в отсутствии трех лучших нападающих страны.