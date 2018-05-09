Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют за сборную на чемпионате мира. Объясняем, почему это хорошо

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33412274/
9 мая 2018, 13:19 | Sport24

Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют за сборную на чемпионате мира. Объясняем, почему это хорошо

Без паники.

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В начале этой недели стало окончательно ясно, что три главных российских бомбардира в НХЛ не смогут помочь сборной на чемпионате мира в Дании. «Вашингтон» Александра Овечкина и «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова продолжат поход за Кубком Стэнли в полуфинале конференции, а Евгений Малкин после вылета из плей-офф «Питтсбурга» принял решение заняться собственным здоровьем. Sport24 объясняет, почему отсутствие трех главных звезд пойдет на пользу национальной команде.

Александр Овечкин

Для начала капитана «Кэпиталз» стоит поздравить и порадоваться за него. Всем хорошо известно, что выхода в финал конференции Овечкин ждал долгих 13 лет, но только сам хоккеист знает, насколько тяжелым было это ожидание. У «Вашингтона» и его капитана были разные сезоны — в каких-то они считались главными фаворитами, в других рассматривались в качестве андердогов. Но, вне зависимости от ожиданий, все всегда завершалось одинаково — дальше второго раунда плей-офф один из фронтменов НХЛ не проходил никогда. И вот он, долгожданный прорыв! Прорыв, который Овечкин, будем объективны, заслужил.

Теперь про сборную. Овечкин выиграл восемь медалей чемпионатов мира, три из которых — золотые. Но попробуйте вспомнить, на каком из этих турниров он был звездой номер один? Когда для национальной команды нападающий был также важен, как для «Вашингтона»? В Квебеке Овечкин попал в символическую сборную турнира, но то первенство планеты для россиян навсегда останется турниром имени Ильи Ковальчука, а остальной мир будет вспоминать 20 очков канадца Дэни Хитли. В 2012 году золото для России выиграла тройка Пережогин — Попов — Малкин, а на чемпионате мира в Минске Олег Знарок победил, в основном, силами игроков КХЛ.

Овечкин за свою карьеру пропустил всего два чемпионата мира и достоин уважения за отношение к национальной команде. Но больших побед, которые можно было бы назвать именно победами Овечкина, сборная до сих пор так и не добилась. В Данию он мог приехать только в случае поражения в серии с «Питтсбургом». Представьте моральное состояние форварда, окажись он в очередной раз хуже Сидни Кросби и Евгения Малкина. Так что, выход «Вашингтона» в финал конференции — лучший вариант для всех.

Евгений Малкин

Форвард «Питтсбурга» провел один из лучших сезонов в карьере. Еще до его начала было понятно, что «Пингвинз» после двух выигранных Кубков Стэнли подряд, ждет очень непростой чемпионат, и именно российский нападающий стал тем, кто повел за собой команду в тяжелое для не время. В регулярке Малкин выбил 98 очков (больше он набирал только в сезоне 2011−2012), стал лучшим бомбардиром клуба и четвертым — среди всех игроков лиги. Хорош был Джино и в первом раунде плей-офф, в серии против «Филадельфии». А потом случилась травма, которая помешала ему показать максимум в противостоянии с «Вашингтоном» и приехать на чемпионат мира.

«Да, у меня травма. На чемпионат мира не поеду. Буду залечивать свои болячки. Потянул связку. Последние матчи играл в наколеннике, совсем неудобно. Сейчас никаких планов нет, буду лечиться, отдыхать и проводить время с семьей», — уже через несколько часов после вылета «Пингвинз» из розыгрыша Кубка Стэнли Малкин в беседе с журналистом Павлом Лысенковым сообщил, что сыграть в Дании не сможет. Удивительно, но не все восприняли это заявление хоккеиста адекватно. Нашлось немало тех, кто начал критиковать Евгения за его решение и едва ли не называть это решение предательством.

Три момента, которые объяснят, что Малкин прав. Во-первых, у хоккеиста действительно есть травма — момент его столкновения с нападающим «Филадельфии» Йори Лехтеря, после которого финн всем своим весом приземлился на ногу россиянина, можно легко найти в YouTube. Во-вторых, Евгения не стоило приглашать в сборную, даже если бы никакого повреждения у него не было — за последние три сезона он провел за «Питтсбург» больше 250 игр и очень устал, такая статистика не снилась ни одному другому российскому хоккеисту. В-третьих, здоровый Малкин всегда приезжал в сборную и право пропустить чемпионат мира в сложившейся ситуации у него точно есть.

Никита Кучеров

Из трех топовых российских нападающих больше всего сборной в Дании мог помочь Никита Кучеров. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ форвард «Тампа-Бэй» впервые добрался до гроссмейстерской отметки в 100 результативных баллов, успел набрать и несколько важных очков в двух первых раундах Кубка Стэнли. Карьера Кучерова находится на пике, он покоряет Северную Америку невероятными финтами и умением забивать голы в решающие моменты главных матчей, а на чемпионате мира способен был стать достойным российским ответом на приезд в состав сборной Канады Коннора Макдэвида. Не сложилось — «Тампа» прошла «Бостон» и теперь в финале конференции Кучеров и Овечкин в очной дуэли определят претендента на титул от Востока.

И все-таки, отсутствие в Дании Кучерова и других наших НХЛовских звезд должно пойти национальной команде на пользу. Схема, когда в течение всего сезона в сборной наигрываются одни хоккеисты, а на чемпионате мира все ждут парней из-за океана, чтобы они сделали результат, конечно, работала неоднократно. Но правильной и справедливой от этого точно не стала. Для чего в России существует хоккейная лига, которую до сих пор некоторые считают первой после НХЛ? С какой целью в этой лиге созданы уже два базовых клубов сборной? Когда проверять — как все это работает?

Проверили на Олимпиаде — оказалось, что на фоне игроков из других европейских чемпионатов и тех легионеров, которые играют в КХЛ, мы действительно лучшие. Но настоящий экзамен ждет сборную в ближайшие несколько дней. Этот чемпионат мира — самый крутой по составу участников за последние годы: Канада, США, Швеция, Финляндия претендуют в Дании на победу и ростеры этих сборных таким целям вполне соответствуют. Так вот он — шанс для российских хоккеистов доказать, что они чего-то стоят не только на уровне самой слабой за последние пару десятков лет Олимпиаде. А также шанс для Ильи Воробьева проявить свои тренерские способности и убедить, что его с его кандидатурой в ФХР не ошиблись.

За сборную России образца этого чемпионата мира снова хочется болеть. А еще хочется, чтобы у нее все получилось — даже в отсутствии трех лучших нападающих страны.
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