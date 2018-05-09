Ржепик: Швейцария забила чехам 3 гола в большинстве, с Россией нельзя удаляться

«Два очка в матче со сборной Швейцарии для нас на вес золота. Мы совершили слишком много нарушений, которые отдаляли нас от желанной цели. Хорошо, что мне удалось забить в важный момент и команда Чехии вернулась в игру. Но всё равно мы должны играть без фолов, дисциплинированно. Матч со швейцарцами — тревожный звоночек для нас в этом плане. В четверг предстоит игра со сборной России, у них отличные игроки. Дать им столько большинства было бы очень плохо, раз даже швейцарцы забросили нам трижды», — приводит слова Ржепика Hokej.cz.