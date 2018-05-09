Вдали от родины: как хоккеисты России отметят 9 мая

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33411548/
9 мая 2018, 12:00 | Газета.Ру

Вдали от родины: как хоккеисты России отметят 9 мая

Сборная России по хоккею в День Победы возложит цветы к памятнику советским солдатам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене, где в настоящее время проходит чемпионат мира. Такие мероприятия за рубежом уже стали традицией для «Красной машины», поскольку мировой форум проводится в мае, и хоккеисты не имеют возможности отметить День Победы на родине.

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© РИА "Новости"

В день, когда по всей стране отмечают победу в Великой Отечественной войне, сборная России по хоккею, как это обычно бывает, находится далеко от родины, защищая цвета национального флага на чемпионате мира.

Мировой форум традиционно проводится в мае, и тут ничего не поделаешь, — хоккеисты уже привыкли встречать День Победы за рубежом.

Однако «Красная машина» всегда находила возможность воздать почести героям войны, даже находясь за сотни километров от Красной площади. Например, в прошлом году, когда турнир проводился сразу на территории двух стран — Германии и Франции, команда возложила цветы к могилам советских солдат на кладбище в немецком городе Зигбург, где были захоронены бойцы Красной армии, попавшие в плен, а также мирные жители Советского союза, отправленные в Германию с оккупированных территорий.

Два года назад, когда чемпионат мира проводился в Москве, сборная России возложила цветы к памятнику ополченцам пролетарского завода на Автозаводской площади. А в 2015 году хоккеисты съездили на мемориал освободителям Чехии в селе Грабыня, когда матчи мирового форума проходили в Праге и Остраве.

В этом году чемпионат мира проводится в двух городах Дании — Копенгагене и Хернинге, так что 9 мая «Красная машина» решила посетить памятник советским солдатам на кладбище «Биспебьерг» в столице Датского королевства.

В официальном твиттере Федерации хоккея России (ФХР) уже появилось торжественное поздравление:

К счастью, у подопечных Ильи Воробьева в этот день выходной, и они могут спокойно отпраздновать памятную дату. На данный момент свой последний матч на турнире «Красная машина» провела 7 мая против команды Белоруссии, которую разгромила со счетом 6:0. Кстати, на этой встрече исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев прикрепил к лацкану пиджака георгиевскую ленточку.

До этого наша сборная в таком же уверенном стиле расправилась с Францией и Австрией, забросив в ворота обоих соперников семь безответных шайб.

Благодаря этим разгромным победам отечественная дружина набрала девять очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы А.

Свой следующий матч национальная команда проведет 10 мая против Чехии, а пока у хоккеистов есть время спокойно посмотреть торжественный парад, который каждый год проходит на Красной площади. К слову, в предыдущие розыгрыши чемпионата мира «Красная машина» нередко была вынуждена проводить матчи 9 мая.

Например, в 2016 году наша сборная разгромила Латвию (4:0) — тогда ключевую роль в матче сыграл Артемий Панарин, принявший непосредственное участие во всех голах команды.

9 мая 2015 года Россия играла с белорусами и буквально уничтожила соседей (7:0) в день, когда исполнялось 70 лет со дня Великой Победы. Любопытно, что поначалу тренерский штаб отечественной дружины вышел на встречу без георгиевских ленточек, в отличие от наставников команды Белоруссии. Однако в перерыве встречи наши тренеры исправили эту оплошность.

В 2014 году «Красной машине» тоже пришлось играть 9 мая — на этот раз с командой Швейцарии. Матч закончился победой отечественной дружины (5:0), которая впоследствии выиграла тот чемпионат мира, принеся Олегу Знарку его первое золото у руля сборной России.

К слову, в тот год национальная команда накануне Дня Победы посетила Военно-исторический музейный комплекс «Линия Сталина», расположенный под Минском. Кто знает, может, именно это напоминание о реальных баталиях вдохновило хоккеистов на чемпионскую игру?
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