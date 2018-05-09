Почему российские звезды играют с травмами в клубах, но не сборной?

Евгения Малкина не будет на чемпионате мира. К этой новости многие мои коллеги отнеслись настолько спокойно, словно речь идет о турнире уровня водокачки. Хотя сами они в Данию поехали с удовольствием. Нападающий «Питтсбурга» в последних матчах Кубка Стэнли номер не отбывал, очень старался и даже забросил яркую победную шайбу в четвертом матче серии с «Вашингтоном».

Суперзвезда и в таком состоянии очень приходился бы сборной России в Копенгагене, чем моментально поднял бы шансы нашей команды на медали. По собственному опыту знаю, что освещать игры с участием такого мастера — совсем иное дело, чем восхищаться силовиками из третьего звена, пусть кому-то и очень симпатичных в личном общении. Это и самому интересно, и читателям тоже. Президент ИИХФ Рене Фазель не первый год подчеркивает в разнообразных интервью, как сильно спасает статус турнира прибытие русских игроков первой величины из НХЛ.

Массовые отказы канадцев, американцев и шведов от участия в чемпионатах мира стали привычным делом. Когда же и русские звезды до последнего бьются за свои клубы в Кубке Стэнли, потом рассказывают об усталости, переломах, ушибах и гематомах, а через день-другой покупают билеты на теплые моря и едут туда с улыбкой на лицах, то это удивляет.

В век социальных сетей о таких вещах легко узнать в течение нескольких минут. Все это порождает чувство недоумения, а иногда даже и возмущения. Сейчас не суровые 1990-е, когда руководство российского хоккея испортила отношения с энхаэловцами, как казалось, навсегда. С тех пор, как пост президента ФХР занял Владислав Третьяк, приезжать в сборную стало модным делом. Пусть прозвучит и пафосно, но готовность лететь на чемпионат мира по первому зову и есть проявление настоящего патриотизма для спортсмена.

На фоне того, что творится в других сборных, такой подход радовал сердце. Слушком много позорных страниц накопилось у нашего хоккея на международном уровне за 1990-е и первую половину 2000-х. Вирус наплевательства безвреден до тех пор, пока не коснулся тебя самого. Отказы канадских и шведских игроков — внутреннее дело других сборных и федераций. Однако в последние пару лет под разными предлогами стали увиливать от чемпионатов мира и наши звезды.

Умом их понять проще простого. Деньги они получают у себя в клубах. Очевидно, что идея глобального превосходства, о которой постоянно и невзначай напоминают первые лица НХЛ, доминирует в хоккейном мире. С их колокольни чемпионат мира действительно второстепенный турнир. Для нас — нет. Одного примера Квебека-2008, после которого наш хоккей начал подниматься с колен, должно быть достаточно. Канадцы могут приехать на чемпионат мира с целью весело провести время и опробовать сорта местных крепких напитков. Для России такой подход опасен. При всем уважении к КХЛ венцом сезона был, есть и останется в ближайшие годы именно чемпионат мира. Турнир, за которым, пусть зачастую и поверхностно, следит вся страна.

Так почему же раньше российских игроков удавалось уговаривать? Тут вопросы надо адресовать в ФХР. Размахивание справками от врачей «Далласа» и «Коламбуса» служит слабым оправданием. Как и шаги навстречу хоккеистам, собравшимся подписывать контракты в НХЛ. Еще недавно те же самые люди рвались на турнир с более серьезными повреждениями. А сейчас нет никакого спроса с тех, кто получал в клубах КХЛ сотни миллионы от аффилированных с государством структур. Для тех, у кого короткая память, рекомендую пообщаться с тренерами, набиравшим состав из кого придется лет 15−20 назад. В каком месте из небольшого числа букв тогда находился наш хоккей, они скажут на вторую секунду общения.

Отказ отказу рознь. Можно понять Тарасенко и Проворова, которые завершали сезон с одной здоровой рукой. Однако когда разом «сливаются» почти все, то в голове рождаются нехорошие мысли. Идет движение в непонятном направлении. Пусть Илье Воробьеву повезет, и он даже с обескровленным составом возьмет медали. Но больше всего хочется, чтобы вызов в сборную по-прежнему воспринимался как признание заслуг, а не нудная обязаловка.

Михаил Зислис