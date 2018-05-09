Оргкомитет: все билеты на матч между сборными России и Швеции проданы

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет 15 мая в Копенгагене на «Роял-Арене», вместимость которой составляет 12 490 зрителей.

«Все билеты на эту игру реализованы», — рассказал представитель оргкомитета Йеспер Траунберг.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.