Оргкомитет: все билеты на матч между сборными России и Швеции проданы
КОПЕНГАГЕН, 9 мая. /ТАСС/. Все билеты на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции реализованы. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.
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Встреча пройдет 15 мая в Копенгагене на «Роял-Арене», вместимость которой составляет 12 490 зрителей.
«Все билеты на эту игру реализованы», — рассказал представитель оргкомитета Йеспер Траунберг.
Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.
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