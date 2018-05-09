Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?

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НОВОСТЬ ДНЯ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил сезон в НХЛ после поражения во втором раунде Кубка Стэнли от «Вашингтона». Но в Данию он не приедет. Из-за травмы колена, которая донимала его последний месяц.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Нападающий Евгений Малкин не сможет приехать в сборную из-за травмы колена. Желаем скорейшего выздоровления, всегда ждем Евгения в сборной! Благодарим его и всех болельщиков сборной России за поддержку! Она очень важна для нашей команды! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#силавсегдавкоманде</a> <a href="https://t.co/x3otmItWdH">pic.twitter.com/x3otmItWdH</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/993784556221280258?ref_src=twsrc%5Etfw">8 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джино дали отдохнуть, в сборную решили не вызывать. Как и его партнера Сидни Кросби. Генменеджер сборной Канады Мартин Бродер рассказал «СЭ», что Кросби пока никто не звонил.

— Не знаю. За последние три года он выиграл два Кубка Стэнли, — отметил Бродер. — Он сыграл столько серий плей-офф, сколько не сыграл никто. Уверен, он хочет отдохнуть. Но если он позвонит нам — мы точно поднимем трубку. Без вопросов.

ЛУЧШИЙ МАТЧ ТУРНИРА?

Чехия — Швейцария — 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер — 2 (бол., Хофманн), 11:13 — 0:1. Кубалик — 2 (бол., Нечас), 16:21 — 1:1. Хофманн — 1 (бол., Андригетто, Диас), 20:47 — 1:2. Мозер — 1 (Вермин, Мюллер), 22:07 — 1:3. Моравчик — 1 (Скленичка, Гика), 24:09 — 2:3. Нидеррайтер — 3 (бол., Мозер, Унтерзандер), 27:21 — 2:4. Яшкин — 2 (Моравчик, Нестрашил), 27:43 — 3:4. Ржепик — 1 (Кубалик), 34:26 — 4:4.

Нереализованный буллит: Вермин (55:53, Швейцария).

Победный буллит: Ржепик.

Вратари: Францоуз — Дженони.

Штраф: 26 — 18.

Броски: 27 (5+7+6+9) — 30 (7+9+13+1).

Судьи: Гофман, Рено.

Сборная Чехии никак не может победить в основное время. Соперник в этот раз был тоже неподходящий — швейцарцы сделали все, чтобы отобрать очки у чехов и организовать самый зрелищный матч на старте турнира. Множество удалений, куча борьбы, дюжина стыков — между всем этим команды умудрялись проводить крутые комбинации. Чего стоит первая шайба сборной Чехии. Мартин Нечас хотел щелкнуть, но промахнулся по шайбе. К счастью, она не отлетела далеко, и 19-летний форвард в последний момент неловко толкнул ее крюком на Доминика Кубалика, и тот забил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CZEvsSUI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CZEvsSUI</a> Necas fans on the shot only to feed it to Kubalik, who sends the puck flying to the back of the <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@swissicehockey</a> net. Score is tied 1-1. <a href="https://twitter.com/narodnitym?ref_src=twsrc%5Etfw">@narodnitym</a> <a href="https://t.co/mPuW41sH7f">pic.twitter.com/mPuW41sH7f</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993925700246634496?ref_src=twsrc%5Etfw">8 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но главным героем матча стал Павел Францоуз. Голкипер сборной Чехии при счете 4:4 за пять минут до финальной сирены вытащил буллит.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CZEvsSUI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CZEvsSUI</a> Breakaway + penalty = Penalty Shot. <br><br>Vermin can't get past Francouz and we're still tied at 4. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/fOsnUCwKDJ">pic.twitter.com/fOsnUCwKDJ</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993952734792450048?ref_src=twsrc%5Etfw">8 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А в серии послематчевых бросков Францоуз остановил все пять попыток сборной Швейцарии. Победный буллит у чехов на счету Михала Ржепика.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CZEvsSUI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CZEvsSUI</a> Repik gets the win for <a href="https://twitter.com/narodnitym?ref_src=twsrc%5Etfw">@narodnitym</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/oBjqPGIjAd">pic.twitter.com/oBjqPGIjAd</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993959715485900800?ref_src=twsrc%5Etfw">8 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФИННЫ СНОВА ЗАБИЛИ БОЛЬШЕ

Финляндия — Норвегия — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Голы: Савинайнен — 4 (Ахо, Нутиваара), 4:03 — 1:0. Анттила — 1, 7:13 — 2:0. Терявяйнен — 4 (Гранлунд, Койвисто), 21:01 — 3:0. Капанен — 2 (Хейсканен, Рантанен), 23:41 — 4:0. Нутиваара — 2 (бол., Рантанен, Гранлунд), 38:18 — 5:0. Гранлунд — 1 (Терявяйнен, Ахо), 39:45 — 6:0. Мяеналанен — 2 (мен., Маннинен), 57:47 — 7:0.

Вратари: Сятери — Хауген (Хеукеланн, 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (10+12+12) — 10 (5+3+2).

Судьи: Гуен, Оленин.

Команда Суоми в Дании преследует одну цель — назабивать больше других. От финнов достается всем, даже Норвегия не смогла пропустить меньше семи шайб. Хотя что тут можно сделать, когда в твои ворота забрасывают такие издевательские шайбы в меньшинстве. Саку Мяеналанен так легко обокрал защитника сборной Норвегии, словно это произошло не на ЧМ, а в дворовом хоккее.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Shorthanded, Maenalanen forced the opposition off the puck, did a little give-and-go and made it 7-0 for <a href="https://twitter.com/leijonat?ref_src=twsrc%5Etfw">@leijonat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsNOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsNOR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/5SCgBXOKE4">pic.twitter.com/5SCgBXOKE4</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993950258286673920?ref_src=twsrc%5Etfw">8 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Норвежцев оправдывает тот факт, что эта была уже седьмая шайба, заброшенная в конце третьего периода. Но благодаря ей финны вышли на первое место на турнире по разнице заброшенных и пропущенных шайб — «+21». У России пока «+20».

НЕВЕЗУЧИЕ КОРЕЙЦЫ

Корея — Латвия — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Мейя — 1 (Рубинс), 11:46 — 0:1. Кениньш — 1 (Балцерс, Аболс), 18:45 — 0:2. Роб. Букартс — 2 (Карсумс, Сотниекс), 28:22 — 0:3. Балцерс — 3 (бол., Индрашис, Аболс), 41:33 — 0:4. Роб. Букартс — 3 (бол., Аболс, Индрашис), 59:59 — 0:5.

Вратари: Далтон — Мерзликинс.

Штраф: 18 — 4.

Броски: 16 (5+4+7) — 38 (11+18+9).

Судьи: Лемелин, Майер.

Корея не смогла забросить свою вторую шайбу на ЧМ, хотя игра с Латвией подарила самую лучшую возможность для этого. Хотя если посмотреть, как корейцы пользовались своими контратаками, начнешь задаваться вопросом — как они на одну-то шайбу наиграли? Во встрече с Латвией можно было не бояться выходов «три в два» — корейцы играли очень примитивно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ICYMI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ICYMI</a> Merzlikins says NOPE <a href="https://twitter.com/lhf_lv?ref_src=twsrc%5Etfw">@lhf_lv</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KORvsLAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KORvsLAT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/6PECK2v0ql">pic.twitter.com/6PECK2v0ql</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993869861297111045?ref_src=twsrc%5Etfw">8 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Латвийцев активно поддерживали на трибунах с барабанами и радовались каждой из пяти заброшенных в этом матче шайб так, будто это приближало их сборную к золотым медалям.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The <a href="https://twitter.com/lhf_lv?ref_src=twsrc%5Etfw">@lhf_lv</a> drum line is loving it! <a href="https://twitter.com/hashtag/KORvsLAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KORvsLAT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/QxlDb61upV">pic.twitter.com/QxlDb61upV</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993875480628654081?ref_src=twsrc%5Etfw">8 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но у команды Боба Хартли есть повод для оптимизма. После двух побед в трех матчах латвийцы идут на четвертом месте и всерьез думают о плей-офф.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА СЛОВАКОВ

Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Леблер — 1 (Хофер), 1:33 — 1:0. Хашчак — 1 (Говорка, Дялога), 4:13 — 1:1. Юрчо — 1 (Надь, Фехервари), 22:13 — 1:2. Ярош — 1 (Фехервари), 29:00 — 1:3. Шнайдер — 1 (Раффль), 41:43 — 2:3. Криштоф — 2 (п.в.), 59:29 — 2:4.

Вратари: Штаркбаум (58:35 — 59:29) — Рибар.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (5+8+9) — 30 (11+12+7).

Судьи: Айверсон, Шеквист.

На Олимпиаде первые три очка пришли к подопечным Крэйга Рэмзи в первом же матче, где они обыграли Россию. На ЧМ пришлось подождать и помучаться с чехами и швейцарцами. Капитуляции сборной Австрии словаки добились к середине второго периода, хотя закрепить успех пришлось шайбой в пустые ворота.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/AUTvsSVK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AUTvsSVK</a> Despite Team Austria's (<a href="https://twitter.com/hockeyaustria?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockeyaustria</a>) early lead, Team Slovakia <a href="https://twitter.com/HockeySlovakia?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockeyslovakia</a>) dominated the game and picked up their 1st win of the 2018 <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a>. <br><br>Watch more ? <a href="https://t.co/ncCzzYN4IW">pic.twitter.com/ncCzzYN4IW</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993899032211795969?ref_src=twsrc%5Etfw">8 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>