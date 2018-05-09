Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33409739/
9 мая 2018, 8:38 | Спорт-Экспресс

Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?

Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании.

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© РИА "Новости"

НОВОСТЬ ДНЯ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил сезон в НХЛ после поражения во втором раунде Кубка Стэнли от «Вашингтона». Но в Данию он не приедет. Из-за травмы колена, которая донимала его последний месяц.

Джино дали отдохнуть, в сборную решили не вызывать. Как и его партнера Сидни Кросби. Генменеджер сборной Канады Мартин Бродер рассказал «СЭ», что Кросби пока никто не звонил.

— Не знаю. За последние три года он выиграл два Кубка Стэнли, — отметил Бродер. — Он сыграл столько серий плей-офф, сколько не сыграл никто. Уверен, он хочет отдохнуть. Но если он позвонит нам — мы точно поднимем трубку. Без вопросов.

ЛУЧШИЙ МАТЧ ТУРНИРА?

Чехия — Швейцария — 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Нидеррайтер — 2 (бол., Хофманн), 11:13 — 0:1. Кубалик — 2 (бол., Нечас), 16:21 — 1:1. Хофманн — 1 (бол., Андригетто, Диас), 20:47 — 1:2. Мозер — 1 (Вермин, Мюллер), 22:07 — 1:3. Моравчик — 1 (Скленичка, Гика), 24:09 — 2:3. Нидеррайтер — 3 (бол., Мозер, Унтерзандер), 27:21 — 2:4. Яшкин — 2 (Моравчик, Нестрашил), 27:43 — 3:4. Ржепик — 1 (Кубалик), 34:26 — 4:4.
Нереализованный буллит: Вермин (55:53, Швейцария).
Победный буллит: Ржепик.
Вратари: Францоуз — Дженони.
Штраф: 26 — 18.
Броски: 27 (5+7+6+9) — 30 (7+9+13+1).
Судьи: Гофман, Рено.

Сборная Чехии никак не может победить в основное время. Соперник в этот раз был тоже неподходящий — швейцарцы сделали все, чтобы отобрать очки у чехов и организовать самый зрелищный матч на старте турнира. Множество удалений, куча борьбы, дюжина стыков — между всем этим команды умудрялись проводить крутые комбинации. Чего стоит первая шайба сборной Чехии. Мартин Нечас хотел щелкнуть, но промахнулся по шайбе. К счастью, она не отлетела далеко, и 19-летний форвард в последний момент неловко толкнул ее крюком на Доминика Кубалика, и тот забил.

Но главным героем матча стал Павел Францоуз. Голкипер сборной Чехии при счете 4:4 за пять минут до финальной сирены вытащил буллит.

А в серии послематчевых бросков Францоуз остановил все пять попыток сборной Швейцарии. Победный буллит у чехов на счету Михала Ржепика.

ФИННЫ СНОВА ЗАБИЛИ БОЛЬШЕ

Финляндия — Норвегия — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы: Савинайнен — 4 (Ахо, Нутиваара), 4:03 — 1:0. Анттила — 1, 7:13 — 2:0. Терявяйнен — 4 (Гранлунд, Койвисто), 21:01 — 3:0. Капанен — 2 (Хейсканен, Рантанен), 23:41 — 4:0. Нутиваара — 2 (бол., Рантанен, Гранлунд), 38:18 — 5:0. Гранлунд — 1 (Терявяйнен, Ахо), 39:45 — 6:0. Мяеналанен — 2 (мен., Маннинен), 57:47 — 7:0.
Вратари: Сятери — Хауген (Хеукеланн, 40:00).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 34 (10+12+12) — 10 (5+3+2).
Судьи: Гуен, Оленин.

Команда Суоми в Дании преследует одну цель — назабивать больше других. От финнов достается всем, даже Норвегия не смогла пропустить меньше семи шайб. Хотя что тут можно сделать, когда в твои ворота забрасывают такие издевательские шайбы в меньшинстве. Саку Мяеналанен так легко обокрал защитника сборной Норвегии, словно это произошло не на ЧМ, а в дворовом хоккее.

Норвежцев оправдывает тот факт, что эта была уже седьмая шайба, заброшенная в конце третьего периода. Но благодаря ей финны вышли на первое место на турнире по разнице заброшенных и пропущенных шайб — «+21». У России пока «+20».

НЕВЕЗУЧИЕ КОРЕЙЦЫ

Корея — Латвия — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Голы: Мейя — 1 (Рубинс), 11:46 — 0:1. Кениньш — 1 (Балцерс, Аболс), 18:45 — 0:2. Роб. Букартс — 2 (Карсумс, Сотниекс), 28:22 — 0:3. Балцерс — 3 (бол., Индрашис, Аболс), 41:33 — 0:4. Роб. Букартс — 3 (бол., Аболс, Индрашис), 59:59 — 0:5.
Вратари: Далтон — Мерзликинс.
Штраф: 18 — 4.
Броски: 16 (5+4+7) — 38 (11+18+9).
Судьи: Лемелин, Майер.

Корея не смогла забросить свою вторую шайбу на ЧМ, хотя игра с Латвией подарила самую лучшую возможность для этого. Хотя если посмотреть, как корейцы пользовались своими контратаками, начнешь задаваться вопросом — как они на одну-то шайбу наиграли? Во встрече с Латвией можно было не бояться выходов «три в два» — корейцы играли очень примитивно.

Латвийцев активно поддерживали на трибунах с барабанами и радовались каждой из пяти заброшенных в этом матче шайб так, будто это приближало их сборную к золотым медалям.

Но у команды Боба Хартли есть повод для оптимизма. После двух побед в трех матчах латвийцы идут на четвертом месте и всерьез думают о плей-офф.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА СЛОВАКОВ

Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Леблер — 1 (Хофер), 1:33 — 1:0. Хашчак — 1 (Говорка, Дялога), 4:13 — 1:1. Юрчо — 1 (Надь, Фехервари), 22:13 — 1:2. Ярош — 1 (Фехервари), 29:00 — 1:3. Шнайдер — 1 (Раффль), 41:43 — 2:3. Криштоф — 2 (п.в.), 59:29 — 2:4.
Вратари: Штаркбаум (58:35 — 59:29) — Рибар.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (5+8+9) — 30 (11+12+7).
Судьи: Айверсон, Шеквист.

На Олимпиаде первые три очка пришли к подопечным Крэйга Рэмзи в первом же матче, где они обыграли Россию. На ЧМ пришлось подождать и помучаться с чехами и швейцарцами. Капитуляции сборной Австрии словаки добились к середине второго периода, хотя закрепить успех пришлось шайбой в пустые ворота.
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