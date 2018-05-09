Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании.
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НОВОСТЬ ДНЯ
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил сезон в НХЛ после поражения во втором раунде Кубка Стэнли от «Вашингтона». Но в Данию он не приедет.
Джино дали отдохнуть, в сборную решили не вызывать. Как и его партнера Сидни Кросби. Генменеджер сборной Канады Мартин Бродер рассказал «СЭ», что Кросби пока никто не звонил.
— Не знаю. За последние три года он выиграл два Кубка Стэнли, — отметил Бродер. — Он сыграл столько серий
ЛУЧШИЙ МАТЧ ТУРНИРА?
Чехия — Швейцария — 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Нидеррайтер — 2 (бол., Хофманн), 11:13 — 0:1. Кубалик — 2 (бол., Нечас), 16:21 — 1:1. Хофманн — 1 (бол., Андригетто, Диас), 20:47 — 1:2. Мозер — 1 (Вермин, Мюллер), 22:07 — 1:3. Моравчик — 1 (Скленичка, Гика), 24:09 — 2:3. Нидеррайтер — 3 (бол., Мозер, Унтерзандер), 27:21 — 2:4. Яшкин — 2 (Моравчик, Нестрашил), 27:43 — 3:4. Ржепик — 1 (Кубалик), 34:26 — 4:4.
Нереализованный буллит: Вермин (55:53, Швейцария).
Победный буллит: Ржепик.
Вратари: Францоуз — Дженони.
Штраф: 26 — 18.
Броски: 27 (5+7+6+9) — 30 (7+9+13+1).
Судьи: Гофман, Рено.
Сборная Чехии никак не может победить в основное время. Соперник в этот раз был тоже неподходящий — швейцарцы сделали все, чтобы отобрать очки у чехов и организовать самый зрелищный матч на старте турнира. Множество удалений, куча борьбы, дюжина стыков — между всем этим команды умудрялись проводить крутые комбинации. Чего стоит первая шайба сборной Чехии. Мартин Нечас хотел щелкнуть, но промахнулся по шайбе. К счастью, она не отлетела далеко, и 19-летний форвард в последний момент неловко толкнул ее крюком на Доминика Кубалика, и тот забил.
Но главным героем матча стал Павел Францоуз. Голкипер сборной Чехии при счете 4:4 за пять минут до финальной сирены вытащил буллит.
А в серии послематчевых бросков Францоуз остановил все пять попыток сборной Швейцарии. Победный буллит у чехов на счету Михала Ржепика.
ФИННЫ СНОВА ЗАБИЛИ БОЛЬШЕ
Финляндия — Норвегия — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы: Савинайнен — 4 (Ахо, Нутиваара), 4:03 — 1:0. Анттила — 1, 7:13 — 2:0. Терявяйнен — 4 (Гранлунд, Койвисто), 21:01 — 3:0. Капанен — 2 (Хейсканен, Рантанен), 23:41 — 4:0. Нутиваара — 2 (бол., Рантанен, Гранлунд), 38:18 — 5:0. Гранлунд — 1 (Терявяйнен, Ахо), 39:45 — 6:0. Мяеналанен — 2 (мен., Маннинен), 57:47 — 7:0.
Вратари: Сятери — Хауген (Хеукеланн, 40:00).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 34 (10+12+12) — 10 (5+3+2).
Судьи: Гуен, Оленин.
Команда Суоми в Дании преследует одну цель — назабивать больше других. От финнов достается всем, даже Норвегия не смогла пропустить меньше семи шайб. Хотя что тут можно сделать, когда в твои ворота забрасывают такие издевательские шайбы в меньшинстве. Саку Мяеналанен так легко обокрал защитника сборной Норвегии, словно это произошло не на ЧМ, а в дворовом хоккее.
Норвежцев оправдывает тот факт, что эта была уже седьмая шайба, заброшенная в конце третьего периода. Но благодаря ей финны вышли на первое место на турнире по разнице заброшенных и пропущенных шайб — «+21». У России пока «+20».
НЕВЕЗУЧИЕ КОРЕЙЦЫ
Корея — Латвия — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Голы: Мейя — 1 (Рубинс), 11:46 — 0:1. Кениньш — 1 (Балцерс, Аболс), 18:45 — 0:2. Роб. Букартс — 2 (Карсумс, Сотниекс), 28:22 — 0:3. Балцерс — 3 (бол., Индрашис, Аболс), 41:33 — 0:4. Роб. Букартс — 3 (бол., Аболс, Индрашис), 59:59 — 0:5.
Вратари: Далтон — Мерзликинс.
Штраф: 18 — 4.
Броски: 16 (5+4+7) — 38 (11+18+9).
Судьи: Лемелин, Майер.
Корея не смогла забросить свою вторую шайбу на ЧМ, хотя игра с Латвией подарила самую лучшую возможность для этого. Хотя если посмотреть, как корейцы пользовались своими контратаками, начнешь задаваться вопросом — как они на
Латвийцев активно поддерживали на трибунах с барабанами и радовались каждой из пяти заброшенных в этом матче шайб так, будто это приближало их сборную к золотым медалям.
Но у команды Боба Хартли есть повод для оптимизма. После двух побед в трех матчах латвийцы идут на четвертом месте и всерьез думают о
ПЕРВАЯ ПОБЕДА СЛОВАКОВ
Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Леблер — 1 (Хофер), 1:33 — 1:0. Хашчак — 1 (Говорка, Дялога), 4:13 — 1:1. Юрчо — 1 (Надь, Фехервари), 22:13 — 1:2. Ярош — 1 (Фехервари), 29:00 — 1:3. Шнайдер — 1 (Раффль), 41:43 — 2:3. Криштоф — 2 (п.в.), 59:29 — 2:4.
Вратари: Штаркбаум (58:35 — 59:29) — Рибар.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (5+8+9) — 30 (11+12+7).
Судьи: Айверсон, Шеквист.
На Олимпиаде первые три очка пришли к подопечным Крэйга Рэмзи в первом же матче, где они обыграли Россию. На ЧМ пришлось подождать и помучаться с чехами и швейцарцами. Капитуляции сборной Австрии словаки добились к середине второго периода, хотя закрепить успех пришлось шайбой в пустые ворота.
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