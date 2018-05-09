Швейцарский хоккеист Нидеррайтер считает, что своим успехом обязан Юрзинову
КОПЕНГАГЕН, 9 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Форвард сборной Швейцарии и клуба НХЛ «Миннесота» Нино Нидеррайтер заявил РИА Новости, что своим успехом во многом обязан российскому тренеру Владимиру Юрзинову, главному консультанту тренерского штаба сборной России.
Швейцарцы во вторник со счетом 4:5 по буллитам уступили чехам в матче чемпионата мира. Нидеррайтер отметился дублем, не реализовал послематчевый буллит.
«Обидно, что потеряли очки с чехами, но мы играли хорошо, многое делали правильно. В целом, здорово начали турнир, но рано радоваться, уже завтра важный матч с белорусами. Владимир Юрзинов был на матче? Представляю, как его разочаровало мое исполнение буллита! Надеюсь, увижу его скоро. Юрзинов — это все для меня, это великолепный учитель, которому я во много обязан своим успехом. Он феноменален, мы много работали вместе, и я очень жду возможности увидеть его здесь», — сказал Нидеррайтер журналистам.
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