Швейцарский хоккеист Нидеррайтер считает, что своим успехом обязан Юрзинову

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Швейцарцы во вторник со счетом 4:5 по буллитам уступили чехам в матче чемпионата мира. Нидеррайтер отметился дублем, не реализовал послематчевый буллит.

«Обидно, что потеряли очки с чехами, но мы играли хорошо, многое делали правильно. В целом, здорово начали турнир, но рано радоваться, уже завтра важный матч с белорусами. Владимир Юрзинов был на матче? Представляю, как его разочаровало мое исполнение буллита! Надеюсь, увижу его скоро. Юрзинов — это все для меня, это великолепный учитель, которому я во много обязан своим успехом. Он феноменален, мы много работали вместе, и я очень жду возможности увидеть его здесь», — сказал Нидеррайтер журналистам.