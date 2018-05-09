Яндач: Cборная Чехии по хоккею не выйдет в ¼ финала ЧМ, если не улучшит игру
КОПЕНГАГЕН, 9 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Сборная Чехии по хоккею останется без
плей-офф чемпионата мира, если не улучшит свою игру, заявил главный тренер национальной команды Йозеф Яндач.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Чехи во вторник со счетом 5:4 по буллитам обыграли швейцарцев в матче чемпионата мира. В следующей игре 10 мая чехов ждет команда России. Сборная Чехии набрала четыре очка в первых трех матчах турнира.
«Нужно признать, что у нас очень много индивидуальных ошибок, большие проблемы с игрой под своими воротами. Сегодня по ходу матча пришлось посадить Адама Полашека. Много индивидуальных ошибок и много удалений, сегодня у нас было 24 минуты штрафа — это слишком, невозможно играть с таким количество удалений. Нужно улучшать дисциплину, игру, а если мы и дальше будем играть как в первых матчах турнира, то не попадем в плей-офф», — сказал Яндач журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter