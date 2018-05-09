Яндач: Cборная Чехии по хоккею не выйдет в ¼ финала ЧМ, если не улучшит игру

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Чехи во вторник со счетом 5:4 по буллитам обыграли швейцарцев в матче чемпионата мира. В следующей игре 10 мая чехов ждет команда России. Сборная Чехии набрала четыре очка в первых трех матчах турнира.

«Нужно признать, что у нас очень много индивидуальных ошибок, большие проблемы с игрой под своими воротами. Сегодня по ходу матча пришлось посадить Адама Полашека. Много индивидуальных ошибок и много удалений, сегодня у нас было 24 минуты штрафа — это слишком, невозможно играть с таким количество удалений. Нужно улучшать дисциплину, игру, а если мы и дальше будем играть как в первых матчах турнира, то не попадем в плей-офф», — сказал Яндач журналистам.