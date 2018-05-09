Будущие соперники сборной России провели самый огненный матч ЧМ, в котором было все

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
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1/2 финала
19.05 не начался 4F3
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33409562/
9 мая 2018, 1:06 | Sport24

Будущие соперники сборной России провели самый огненный матч ЧМ, в котором было все

8 шайб, 20 удалений, несколько потасовок, буллит в основное время, овертайм и серия из 10 штрафных бросков.

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Во вторник сборная России вовсю отдыхала в Копенгагене. А в это время будущие соперники команды Воробьева жгли напалмом прямо на льду. О самом крутом матче группового турнира Чехия — Швейцария и других событиях ЧМ-2018 — в обзоре Sport24.

Унылость словаков переходит все границы

Словацкая команда никогда не была яркой, не стремилась играть в атакующий, комбинационный хоккей. Организация, стройная оборона — главные козыри. Плюс, почти всегда были звезды уровня Палфи и Бондры, которые могли решить. В нынешней сборной с кадрами совсем печально. Опытнейший Ладислав Надь — самый мастеровитый игрок. У большинства команд на ЧМ-2018 есть парни покруче.

Вот отсюда и проблемы у словаков с командами уровня Австрии. Запереться и сыграть на контратаках Словакия может. Мы это на Олимпиаде видели во встрече с Россией. А вот когда самим надо что-то изобразить в атаке — это практически потеря потерь.

Но все-таки опозориться в матче с австрийцами у команды Крэйга Рэмзи не получилось. Пропустив первыми, они забросили трижды в ответ.

Криштоф поразил пустые ворота, узаконив победу Словакии. Но до четвертьфинала не доберутся ни те, ни другие.

Корею позорят североамериканские хамы

О матче Латвии и Южной Кореи особенно рассказывать нечего. Даже латыши для азиатской сборной — парни с другой планеты. Команда Боба Хартли забросила в каждом из периодов и победила — 5:0.

Взбесила хамская игра натурализованных игроков сборной Южной Кореи. Колющие удары, провокации, откровенно хамство от Эрика Регана и Майкла Свифта сопровождали всю встречу. Не нравится им проигрывать матч за матчем без шансов. В какой-то мере их можно понять, хотя Рихард Букартс, получивший удар в пах со мной может не согласиться. Но дуэт американских судей Лемелин и Майер потакали Регану со Свифтом, пропускали кучу нарушений. В эпизоде, когда Реган нанес удар между ног Рихарду Букартсу, он не был удален до конца матча. Более того, латыша еще наградили штрафом за симуляцию.

В итоге за матч его удалили всего три раза, а могли не менее 7−8. Зачем такие команды нужны на чемпионате мира — загадка.

У финнов 23 шайбы за 3 игры

И этим все сказано. Этот чемпионат мира бьет все рекорды по разгромам и победам с сухим счетом. В хоккей научились играть далеко не все. Финны 60 минут реально измывались над норвежцами, пытались завести шайбу в ворота, не бросали из выгоднейших позиций. Даже в меньшинстве забили.

Для Финляндии хорошо, что наконец-то забросил Микаэль Гранлунд и качественно сыграл Рантанен. Ахо на этот раз остался без гола, но 2 очка набрал, и теперь у него их аж 12, то есть по 4 в среднем за матч. Через игру финнов ждут канадцы, вот там Ахо, Терявяйнена и остальных проверим.

Чехия ушла с 2:4 и победила Швейцарию по буллитам

Многие ждали от чехов и швейцарцев тягомотного хоккея, минимума заброшенных шайб, но на деле они выдали на данный момент лучший матч ЧМ-2018. Во многом это случилось из-за боевого настроя, который провоцировал тонну удалений. Уже второе большинство в матче было реализовано. Нидеррайтер с трех попыток в ближнем бою переиграл Францоуза.

Скамейка штрафников вообще не пустовала, а иногда там случался аншлаг.

Естественно, чехи свою первую шайбу также забросили в численном преимуществе. Кубалик классно бросил в касание после передачи юного Мартина Нечаса.

За 2 с небольшим минуты второго периода швейцарцы забросили дважды: Хофман в большинстве, а затем Мозер уже в равных составах.

Но в третьем периоде команды чуть-чуть успокоились. Правда, совсем без удалений не обошлось. Последний шанс в большинстве получили чехи, но они заигрались и пропустили отрыв Йоэля Вермина. На швейцарце сфолил Либор Шулак, за что был назначен буллит. Но Францоуз не дал себя переиграть.

И в овертайме чехи играли две минуты 4 на 3. Это ни к чему не привело. Команды так устали, что даже в буллитной серии долгое время не могли забросить. Единственным, кто справился с задачей, стал Михал Ржепик. Он исполнял буллит девятым.

После этого Францоуз превзошел Хофмана. На этом все и закончилось. Победа, скорее всего, гарантирует Чехии третье место в группе, если команды не будут отходиться от заранее написанного сценария. Ну, а в следующем матче парни Яндача сыграют с Россией — 10 мая.

Результаты игрового дня

Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Леблер (Хофер), 1:33 — 1:0. Хашчак (Говорка, Дялога), 4:13 — 1:1. Юрчо (Надь, Фехервари), 22:13 — 1:2. Ярош (Фехервари), 29:00 — 1:3. Шнайдер (Раффль), 41:43 — 2:3. Криштоф (п.в.), 59:29 — 2:4.

Южная Корея — Латвия — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Мейя (Рубинс), 11:46 — 0:1. Кениньш (Балцерс, Аболс), 18:45 — 0:2. Роб. Букартс (Карсумс, Сотниекс), 28:22 — 0:3. Балцерс (бол., Индрашис, Аболс), 41:33 — 0:4. Роб. Букартс (бол., Аболс, Индрашис), 59:59 — 0:5.

Финляндия — Норвегия — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Голы: Савинайнен (Ахо, Нутиваара), 4:03 — 1:0. Анттила, 7:13 — 2:0. Терявяйнен (Гранлунд, Койвисто), 21:01 — 3:0. Капанен (Хейсканен, Рантанен), 23:41 — 4:0. Нутиваара (бол., Рантанен, Гранлунд), 38:18 — 5:0. Гранлунд (Терявяйнен, Ахо), 39:45 — 6:0. Мяеналанен (мен., Маннинен), 57:47 — 7:0.

Чехия — Швейцария — 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер (бол., Хофман), 11:13 — 0:1. Кубалик (бол., Нечас), 16:21 — 1:1. Хофман (бол., Андригетто, Диас), 20:47 — 1:2. Мозер (Вермин, Мюллер), 22:07 — 1:3. Моравчик (Скленичка, Гика), 24:09 — 2:3. Нидеррайтер (бол., Мозер, Унтерзандер), 27:21 — 2:4. Яшкин (Моравчик, Нестрашил), 27:43 — 3:4. Ржепик (Кубалик), 34:26 — 4:4. Ржепик (п.б), 65:00 — 5:4.
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