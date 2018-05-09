Будущие соперники сборной России провели самый огненный матч ЧМ, в котором было все
8 шайб, 20 удалений, несколько потасовок, буллит в основное время, овертайм и серия из 10 штрафных бросков.
Во вторник сборная России вовсю отдыхала в Копенгагене. А в это время будущие соперники команды Воробьева жгли напалмом прямо на льду. О самом крутом матче группового турнира Чехия — Швейцария и других событиях ЧМ-2018 — в обзоре Sport24.
Унылость словаков переходит все границы
Словацкая команда никогда не была яркой, не стремилась играть в атакующий, комбинационный хоккей. Организация, стройная оборона — главные козыри. Плюс, почти всегда были звезды уровня Палфи и Бондры, которые могли решить. В нынешней сборной с кадрами совсем печально. Опытнейший Ладислав Надь — самый мастеровитый игрок. У большинства команд на ЧМ-2018 есть парни покруче.
Вот отсюда и проблемы у словаков с командами уровня Австрии. Запереться и сыграть на контратаках Словакия может. Мы это на Олимпиаде видели во встрече с Россией. А вот когда самим надо
Но
Криштоф поразил пустые ворота, узаконив победу Словакии. Но до четвертьфинала не доберутся ни те, ни другие.
Корею позорят североамериканские хамы
О матче Латвии и Южной Кореи особенно рассказывать нечего. Даже латыши для азиатской сборной — парни с другой планеты. Команда Боба Хартли забросила в каждом из периодов и победила — 5:0.
Взбесила хамская игра натурализованных игроков сборной Южной Кореи. Колющие удары, провокации, откровенно хамство от Эрика Регана и Майкла Свифта сопровождали всю встречу. Не нравится им проигрывать матч за матчем без шансов. В
В итоге за матч его удалили всего три раза, а могли не менее 7−8. Зачем такие команды нужны на чемпионате мира — загадка.
У финнов 23 шайбы за 3 игры
И этим все сказано. Этот чемпионат мира бьет все рекорды по разгромам и победам с сухим счетом. В хоккей научились играть далеко не все. Финны 60 минут реально измывались над норвежцами, пытались завести шайбу в ворота, не бросали из выгоднейших позиций. Даже в меньшинстве забили.
Для Финляндии хорошо, что
Чехия ушла с 2:4 и победила Швейцарию по буллитам
Многие ждали от чехов и швейцарцев тягомотного хоккея, минимума заброшенных шайб, но на деле они выдали на данный момент лучший матч ЧМ-2018. Во многом это случилось
Скамейка штрафников вообще не пустовала, а иногда там случался аншлаг.
Естественно, чехи свою первую шайбу также забросили в численном преимуществе. Кубалик классно бросил в касание после передачи юного Мартина Нечаса.
За 2 с небольшим минуты второго периода швейцарцы забросили дважды: Хофман в большинстве, а затем Мозер уже в равных составах.
Но в третьем периоде команды
И в овертайме чехи играли две минуты 4 на 3. Это ни к чему не привело. Команды так устали, что даже в буллитной серии долгое время не могли забросить. Единственным, кто справился с задачей, стал Михал Ржепик. Он исполнял буллит девятым.
После этого Францоуз превзошел Хофмана. На этом все и закончилось. Победа, скорее всего, гарантирует Чехии третье место в группе, если команды не будут отходиться от заранее написанного сценария. Ну, а в следующем матче парни Яндача сыграют с Россией — 10 мая.
Результаты игрового дня
Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Леблер (Хофер), 1:33 — 1:0. Хашчак (Говорка, Дялога), 4:13 — 1:1. Юрчо (Надь, Фехервари), 22:13 — 1:2. Ярош (Фехервари), 29:00 — 1:3. Шнайдер (Раффль), 41:43 — 2:3. Криштоф (п.в.), 59:29 — 2:4.
Южная Корея — Латвия — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Голы: Мейя (Рубинс), 11:46 — 0:1. Кениньш (Балцерс, Аболс), 18:45 — 0:2. Роб. Букартс (Карсумс, Сотниекс), 28:22 — 0:3. Балцерс (бол., Индрашис, Аболс), 41:33 — 0:4. Роб. Букартс (бол., Аболс, Индрашис), 59:59 — 0:5.
Финляндия — Норвегия — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы: Савинайнен (Ахо, Нутиваара), 4:03 — 1:0. Анттила, 7:13 — 2:0. Терявяйнен (Гранлунд, Койвисто), 21:01 — 3:0. Капанен (Хейсканен, Рантанен), 23:41 — 4:0. Нутиваара (бол., Рантанен, Гранлунд), 38:18 — 5:0. Гранлунд (Терявяйнен, Ахо), 39:45 — 6:0. Мяеналанен (мен., Маннинен), 57:47 — 7:0.
Чехия — Швейцария — 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Нидеррайтер (бол., Хофман), 11:13 — 0:1. Кубалик (бол., Нечас), 16:21 — 1:1. Хофман (бол., Андригетто, Диас), 20:47 — 1:2. Мозер (Вермин, Мюллер), 22:07 — 1:3. Моравчик (Скленичка, Гика), 24:09 — 2:3. Нидеррайтер (бол., Мозер, Унтерзандер), 27:21 — 2:4. Яшкин (Моравчик, Нестрашил), 27:43 — 3:4. Ржепик (Кубалик), 34:26 — 4:4. Ржепик (п.б), 65:00 — 5:4.
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