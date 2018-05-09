Хоккеисты «Бостона» Крейчи и Пастрняк сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира
КОПЕНГАГЕН, 9 мая. /ТАСС/. Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Давид Крейчи и Давид Пастрняк в ближайшее время присоединятся к сборной Чехии на чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил главный тренер чешской команды Йозеф Яндач.
«Бостон» в ночь на 7 мая со счетом 1:3 проиграл в гостях «Тампе», уступив в серии ¼ финала Кубка Стэнли со счетом 1−4. Пастрняк в 12 матчах
«Посмотрим, сыграют ли они с Россией. Когда они приедут, мы с ними поговорим и потом примем решение», — сказал Яндач.
Во вторник сборная Чехии выиграла по буллитам у команды Швейцарии со счетом 5:4 и сыграет с россиянами 10 мая.
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