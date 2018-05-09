Хоккеисты «Бостона» Крейчи и Пастрняк сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира

«Бостон» в ночь на 7 мая со счетом 1:3 проиграл в гостях «Тампе», уступив в серии ¼ финала Кубка Стэнли со счетом 1−4. Пастрняк в 12 матчах плей-офф НХЛ набрал 20 очков (6 голов + 14 передач), а Крейчи за такое же количество игр заработал 10 баллов (3+7).

«Посмотрим, сыграют ли они с Россией. Когда они приедут, мы с ними поговорим и потом примем решение», — сказал Яндач.

Во вторник сборная Чехии выиграла по буллитам у команды Швейцарии со счетом 5:4 и сыграет с россиянами 10 мая.