Мартин Бродер: «Канада привезла Макдэвида. Вас хоть это устраивает?»

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33409454/
9 мая 2018, 0:38 | Спорт-Экспресс

Мартин Бродер: «Канада привезла Макдэвида. Вас хоть это устраивает?»

Легендарный вратарь, а сейчас генменджер сборной Канады — о составе «Кленовых листьев» на чемпионате мира.

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© Reuters

— К вам присоединится Марк-Эдуард Власик. Будет ли кто-то еще?

— Пока нет. Нас вполне устраивает и нынешний состав. Власик приедет в пятницу. И уже в субботу может сыграть против финнов.

— Вы приехали в Копенгаген посмотреть на другие команды?

— Заодно. У нас выходные. Так что можно было позволить себе потратить несколько часов на то, чтобы добраться сюда из Хернинга. Посмотреть, какие тут условия. Что нас ждет через неделю с небольшим. И посмотреть на другие команды.

— Где лучше — в Копенгагене или Хернинге?

— Копенгаген — крупный город. Хернинг — небольшой. Но там очень хорошо. Была проделана большая работа, чтобы всех все устраивало. Арена удобная, раздевалки тоже. Все в порядке. По условиям в Копенгагене пока не могу сказать. Завтра пройдемся по арене, все изучим, чтобы знать, чего в принципе ждать.

— Болельщиков в Копенгагене побольше, чем у вас Хернинге?

— На дневных матчах — да. Но на вечерних с посещаемостью порядок. Когда мы играли с США — арена была битком. Когда играли с Данией — точно так же битком. Да, с Кореей было маловато болельщиков. Но это же была чуть ли не утренняя игра. Так что мы не были удивлены. Нет, в Хернинге нормально все с болельщиками. Но в столице все же побольше. Атмосфера мне нравится.

— Возможно ли, что Сидни Кросби присоединится к сборной Канады?

— Не знаю. За последние три года он выиграл два Кубка Стэнли. Он сыграл столько серий плей-офф, сколько не сыграл никто. Уверен, он хочет отдохнуть. Но если он позвонит нам — мы точно поднимем трубку. Без вопросов.

— А вратарей привлечь не хотите?

— Нет. Мы вполне довольны теми, кто есть в распоряжении. Макиленни играет по-настоящему здорово.

— Но Дарси Кемпер — не так уж и здорово.

— Сложная была игра. И для него, и для всей команды. Он получит еще шанс себя проявить. И я уверен, что сыграет лучше.

— Мэтт Мюррей освободился. Он — парень молодой.

— Да, молодой. Но он два года подряд играл в финале. Вы вообще представляете себе эту нагрузку? Все у нас нормально в воротах. И вообще во всех линиях. Все парни пожертвовали отпуском. Выразили желание играть на чемпионате мира. Это невозможно не ценить. Мы не собираемся добавлять игроков только ради того, чтобы добавлять игроков. Мы хотим, чтобы все получали игровое время. И нам нравится наша команда.

— Кто-то еще из «Сан-Хосе» может подъехать?

— Власик уже едет.

— С ним-то все понятно. А Мартин Джонс?

— Да он тоже в последних сезонах наигрался. Мы разговаривали с ним. Но просто даже приехать сюда из Сан-Хосе — это серьезнейшая дополнительная нагрузка.

— То есть нынешний состав — фактически окончательный?

— Фактически — да. Я немножко недопонимаю: вам наш состав не нравится?

— Нравится.

— Мы Коннора Макдэвида привезли. Вас хоть это устраивает?

— Вполне.

— Ну вот и нас устраивает.

Игорь ЕРОНКО из Копенгагена
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