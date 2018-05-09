Мартин Бродер: «Канада привезла Макдэвида. Вас хоть это устраивает?»

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— К вам присоединится Марк-Эдуард Власик. Будет ли кто-то еще?

— Пока нет. Нас вполне устраивает и нынешний состав. Власик приедет в пятницу. И уже в субботу может сыграть против финнов.

— Вы приехали в Копенгаген посмотреть на другие команды?

— Заодно. У нас выходные. Так что можно было позволить себе потратить несколько часов на то, чтобы добраться сюда из Хернинга. Посмотреть, какие тут условия. Что нас ждет через неделю с небольшим. И посмотреть на другие команды.

— Где лучше — в Копенгагене или Хернинге?

— Копенгаген — крупный город. Хернинг — небольшой. Но там очень хорошо. Была проделана большая работа, чтобы всех все устраивало. Арена удобная, раздевалки тоже. Все в порядке. По условиям в Копенгагене пока не могу сказать. Завтра пройдемся по арене, все изучим, чтобы знать, чего в принципе ждать.

— Болельщиков в Копенгагене побольше, чем у вас Хернинге?

— На дневных матчах — да. Но на вечерних с посещаемостью порядок. Когда мы играли с США — арена была битком. Когда играли с Данией — точно так же битком. Да, с Кореей было маловато болельщиков. Но это же была чуть ли не утренняя игра. Так что мы не были удивлены. Нет, в Хернинге нормально все с болельщиками. Но в столице все же побольше. Атмосфера мне нравится.

— Возможно ли, что Сидни Кросби присоединится к сборной Канады?

— Не знаю. За последние три года он выиграл два Кубка Стэнли. Он сыграл столько серий плей-офф, сколько не сыграл никто. Уверен, он хочет отдохнуть. Но если он позвонит нам — мы точно поднимем трубку. Без вопросов.

— А вратарей привлечь не хотите?

— Нет. Мы вполне довольны теми, кто есть в распоряжении. Макиленни играет по-настоящему здорово.

— Но Дарси Кемпер — не так уж и здорово.

— Сложная была игра. И для него, и для всей команды. Он получит еще шанс себя проявить. И я уверен, что сыграет лучше.

— Мэтт Мюррей освободился. Он — парень молодой.

— Да, молодой. Но он два года подряд играл в финале. Вы вообще представляете себе эту нагрузку? Все у нас нормально в воротах. И вообще во всех линиях. Все парни пожертвовали отпуском. Выразили желание играть на чемпионате мира. Это невозможно не ценить. Мы не собираемся добавлять игроков только ради того, чтобы добавлять игроков. Мы хотим, чтобы все получали игровое время. И нам нравится наша команда.

— Кто-то еще из «Сан-Хосе» может подъехать?

— Власик уже едет.

— С ним-то все понятно. А Мартин Джонс?

— Да он тоже в последних сезонах наигрался. Мы разговаривали с ним. Но просто даже приехать сюда из Сан-Хосе — это серьезнейшая дополнительная нагрузка.

— То есть нынешний состав — фактически окончательный?

— Фактически — да. Я немножко недопонимаю: вам наш состав не нравится?

— Нравится.

— Мы Коннора Макдэвида привезли. Вас хоть это устраивает?

— Вполне.

— Ну вот и нас устраивает.

Игорь ЕРОНКО из Копенгагена