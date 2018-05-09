Сборная Чехии одолела Швейцарию в результативном матче
Сборная Чехии в упорной борьбе одолела Швейцарию в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, игра закончилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.
В составе чешской сборной точные броски в свой актив записали Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик, также реализовавший победный буллит. У Швейцарии шайбы забросили Грегори Хофман, Симон Мозер и Нино Нидеррайтер, оформивший дубль.
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|8 Мая, 21:15
|Зрители 6226
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
Главные тренеры
|Йозеф Яндач
|Патрик Фишер
Вратари
|Павел Францоуз
|Леонардо Дженони
|1-й период
|06:17
|Роберт Коусал
|10:35
|Либор Шулак
|10:35
|Либор Шулак
|Крис Бальтисбергер
|10:35
|Нино Нидеррайтер (Г. Хофманн)
|11:13
|11:51
|Роман Червенка
|12:19
|Андрей Нестрашил
|Нино Нидеррайтер
|12:19
|Мирко Мюллер
|14:41
|16:21
|Доминик Кубалик (М. Нечас)
|19:32
|Павел Францоуз
|2-й период
|Грегори Хофманн (С. Андригетто, Р. Диас)
|20:47
|Симон Мозер (Д. Вермин, М. Мюллер)
|22:07
|22:16
|Якуб Крейчик
|Крис Бальтисбергер
|22:46
|24:09
|Михал Моравчик (Т. Гика, Д. Скленичка)
|25:26
|Дмитрий Яшкин
|Нино Нидеррайтер (С. Мозер, Р. Унтерзандер)
|27:21
|27:43
|Дмитрий Яшкин (М. Моравчик, А. Нестрашил)
|30:25
|34:26
|Михал Ржепик (Д. Кубалик)
|34:51
|Дмитрий Яшкин
|34:51
|Филип Гронек
|Мирко Мюллер
|34:51
|Рафаэль Диас
|34:51
|Симон Мозер
|35:35
|3-й период
|51:23
|Радек Факса
|51:23
|Радек Факса
|Симон Мозер
|55:20
|Джоэль Вермин
|55:53
|Овертайм
|Мирко Мюллер
|62:41
Серия буллитов - победный бросок
|М. Ржепик
Статистика
|26
|Штрафное время
|18
|5
|Игра в большинстве
|9
|1
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол