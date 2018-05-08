Сборная Финляндии забросила семь шайб Норвегии
Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 7:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Финская сборная выиграла все три матча на турнире, у норвежцев на счету одна победа.
В составе сборной Финляндии заброшенными шайбами сумели отметиться
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|8 Мая, 21:15
|Зрители 4617
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Петтер Торесен
Вратари
|Харри Сятери
|Ларс Хауген 40:00 (Х. Хеукеланн 40:00)
|1-й период
|04:03
|Вели-Матти Савинайнен (С. Ахо, М. Нутиваара)
|07:13
|Марко Анттила
|17:13
|Юусо Риикола
|2-й период
|21:01
|Теуво Терявяйнен (Мик. Гранлунд, М. Койвисто)
|23:41
|Каспери Капанен (М. Рантанен, М. Хейсканен)
|36:44
|Теуво Терявяйнен
|Томми Кристиансен
|37:15
|Кен Андре Улимб
|37:22
|38:18
|Маркус Нутиваара (М. Рантанен, Мик. Гранлунд)
|39:45
|Микаэль Гранлунд (Т. Терявяйнен, Ю. Хонка)
|3-й период
|Томми Кристиансен
|42:55
|Александр Бонсаксен
|47:41
|53:35
|Вели-Матти Савинайнен
|56:45
|Микко Рантанен
|57:45
|Саку Мяеналанен (С. Маннинен)
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол