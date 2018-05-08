Нападающий сборной Латвии Карсумс получил травму в игре с Южной Кореей
Нападающий сборной Латвии Мартиньш Карсумс получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, сообщает Sportacentrs.
Точная степень тяжести повреждения пока неизвестна. По сообщению издания, игрок может пропустить оставшуюся часть турнира. У 32-летнего хоккеиста на ЧМ в активе две результативные передачи в трёх играх.
Напомним, Латвия разгромила Южную Корею со счётом 5:0, это вторая победа на ЧМ-2018.
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