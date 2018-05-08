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— Команда нам хорошая противостояла, — приводит слова Шалунова официальный сайт ФХР. — 6:0 — тоже хороший счет, как и 7:0. Не расстроились, что не забили еще один.

— Как оцените собственную игру?

— Барабанов отдал мне на пустые ворота. Было два большинства, и то, что играю — хорошо.

— Как вам суперголы Дацюка?

— Паша — феномен в хоккее. Он просто красавчик. Очень приятно быть с ним в команде.

— За два выходных не растеряете форму?

— Даже не знал, что у нас будет два дня. Нам тренеры не дадут растерять — поверьте!