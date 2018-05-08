Максим Шалунов: Дацюк — феномен в хоккее, очень приятно быть с ним в команде
Нападающий сборной России Максим Шалунов — о победе над командой Белоруссии (6:0) в матче чемпионата мира по хоккею.
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— Команда нам хорошая противостояла, — приводит слова Шалунова официальный сайт ФХР. — 6:0 — тоже хороший счет, как и 7:0. Не расстроились, что не забили еще один.
— Как оцените собственную игру?
— Барабанов отдал мне на пустые ворота. Было два большинства, и то, что играю — хорошо.
— Как вам суперголы Дацюка?
— Паша — феномен в хоккее. Он просто красавчик. Очень приятно быть с ним в команде.
— За два выходных не растеряете форму?
— Даже не знал, что у нас будет два дня. Нам тренеры не дадут растерять — поверьте!
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Главные тренеры
|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
Вратари
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол