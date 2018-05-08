Сборная Словакии победила команду Австрии в матче чемпионата мира по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 8 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии обыграла команду Австрии со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.
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В составе победителей отличились Марцел Гашчак (5-я минута), Томаш Юрчо (23), Кристиан Ярош (30), Михал Криштоф (60). За команду Австрии шайбы забросили Бриан Леблер (2) и Петер Шнайдер (42).
Сборная Словакии поднялась на четвертое место в группе A с четырьмя очками после трех матчей. Команда Австрии занимает седьмое место (1).
В следующем матче 9 мая команда Австрии сыграет со шведами, словаки 10 мая встретятся с французами.
На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|Роджер Бадер
|Крэйг Рэмзи
|Бернхард Штаркбаум 58:35 (Б. Штаркбаум 59:29)
|Патрик Рибар
|1-й период
|01:33
|Брайан Леблер (Ф. Хофер)
|Марцел Хашчак (М. Говорка, М. Дялога)
|04:13
|19:55
|Лукас Хаудум
|2-й период
|Томаш Юрчо
|20:00
|Томаш Юрчо (Л. Надь, М. Фехервари)
|22:13
|25:23
|Александр Раухенвальд
|Кристиан Ярош (М. Фехервари)
|29:00
|Михал Криштоф
|32:02
|3-й период
|41:43
|Петер Шнайдер (М. Раффль)
|43:23
|Клеменс Унтервегер
|50:21
|Михал Криштоф
|п.в.
|59:29
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
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- Автогол