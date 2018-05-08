Сборная Словакии победила команду Австрии в матче чемпионата мира по хоккею

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В составе победителей отличились Марцел Гашчак (5-я минута), Томаш Юрчо (23), Кристиан Ярош (30), Михал Криштоф (60). За команду Австрии шайбы забросили Бриан Леблер (2) и Петер Шнайдер (42).

Сборная Словакии поднялась на четвертое место в группе A с четырьмя очками после трех матчей. Команда Австрии занимает седьмое место (1).

В следующем матче 9 мая команда Австрии сыграет со шведами, словаки 10 мая встретятся с французами.

На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.