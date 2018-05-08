Хоккеисты «Сан-Хосе» Бёдкер, Хансен и Майер примут участие в чемпионате мира
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе», завершившего выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, Миккель Бёдкер, Янник Хансен и Тимо Майер примут участие в чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
«Сан-Хосе» в понедельник проиграл «Вегасу» в серии четвертьфинала
Бёдкер и Хансен присоединятся к сборной Дании, которая занимает шестое место в группе B с двумя очками после трех матчей. В нынешнем сезоне нападающий Бёдкер провел 74 матча в регулярном чемпионате, забросив 15 шайб и сделав 22 результативные передачи, и 10 игр в
Швейцарец Майер дебютирует на чемпионате мира за свою национальную сборную. 21-летний нападающий забросил в 81 матче регулярного чемпионата 21 шайбу и сделал 15 результативных передач и в 10 матчах
Сборная Швейцарии сыграет с чехами 8 мая и с белорусами 9 мая. Сборная Дании сыграет 9 мая с командой Финляндии.
На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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