Хоккеисты «Сан-Хосе» Бёдкер, Хансен и Майер примут участие в чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
17:15 завершен Австрия 1
Словакия 3
тв
Группа B
17:15 перерыв Южная Корея 0
Латвия 3
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33407115/
8 мая 2018, 18:18 | ТАСС

Хоккеисты «Сан-Хосе» Бёдкер, Хансен и Майер примут участие в чемпионате мира

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе», завершившего выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, Миккель Бёдкер, Янник Хансен и Тимо Майер примут участие в чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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«Сан-Хосе» в понедельник проиграл «Вегасу» в серии четвертьфинала плей-офф НХЛ со счетом 2−4.

Бёдкер и Хансен присоединятся к сборной Дании, которая занимает шестое место в группе B с двумя очками после трех матчей. В нынешнем сезоне нападающий Бёдкер провел 74 матча в регулярном чемпионате, забросив 15 шайб и сделав 22 результативные передачи, и 10 игр в плей-офф, в которых забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач. Защитник Хансен провел 46 матчей в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и сделав 12 результативных передач при показателе полезности «+2». Сборная Дании может дозаявить еще трех игроков.

Швейцарец Майер дебютирует на чемпионате мира за свою национальную сборную. 21-летний нападающий забросил в 81 матче регулярного чемпионата 21 шайбу и сделал 15 результативных передач и в 10 матчах плей-офф — две шайбы и три результативные передачи. Сборная Швейцарии, которая занимает третье место в группе A, может дозаявить еще двух игроков.

Сборная Швейцарии сыграет с чехами 8 мая и с белорусами 9 мая. Сборная Дании сыграет 9 мая с командой Финляндии.

На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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