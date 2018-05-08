Хоккеисты «Сан-Хосе» Бёдкер, Хансен и Майер примут участие в чемпионате мира

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«Сан-Хосе» в понедельник проиграл «Вегасу» в серии четвертьфинала плей-офф НХЛ со счетом 2−4.

Бёдкер и Хансен присоединятся к сборной Дании, которая занимает шестое место в группе B с двумя очками после трех матчей. В нынешнем сезоне нападающий Бёдкер провел 74 матча в регулярном чемпионате, забросив 15 шайб и сделав 22 результативные передачи, и 10 игр в плей-офф, в которых забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач. Защитник Хансен провел 46 матчей в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и сделав 12 результативных передач при показателе полезности «+2». Сборная Дании может дозаявить еще трех игроков.

Швейцарец Майер дебютирует на чемпионате мира за свою национальную сборную. 21-летний нападающий забросил в 81 матче регулярного чемпионата 21 шайбу и сделал 15 результативных передач и в 10 матчах плей-офф — две шайбы и три результативные передачи. Сборная Швейцарии, которая занимает третье место в группе A, может дозаявить еще двух игроков.

Сборная Швейцарии сыграет с чехами 8 мая и с белорусами 9 мая. Сборная Дании сыграет 9 мая с командой Финляндии.

На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.