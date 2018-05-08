Сборная России установила отечественный рекорд по «сухим» минутам со старта ЧМ
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сборная России по хоккею, сыграв в третьем матче на ноль, установила рекорд отечественных команд по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира со старта турнира, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
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Российские хоккеисты в понедельник разгромили команду Белоруссии со счетом 6:0 в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Дании. Ранее на турнире сборная России одержала крупные победы над австрийцами (7:0) и французами (7:0). До матча с белорусской командой рекорд отечественных сборных составлял 139 минут и 47 секунд и был установлен на чемпионате мира-1983.
На чемпионате мира-2017 сборная России установила рекорд по общему времени без пропущенных шайб — 201 минута и 50 секунд.
Следующий матч российские хоккеисты проведут 10 мая с командой Чехии.
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