Организаторы чемпионата мира по хоккею ожидают аншлаг на матче Россия — Чехия
КОПЕНГАГЕН, 8 мая. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по хоккею ожидают аншлаг на матче группового этапа между сборными России и Чехии. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.
Встреча пройдет 10 мая в Копенгагене на «Роял-Арене», вместимость которой составляет 12 490 зрителей.
«В свободной продаже остается менее одной тысячи билетов, а до самой игры еще более двух суток. Мы думаем, что все билеты на этот матч будут проданы», — рассказал представитель оргкомитета Йеспер Траунберг.
Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter