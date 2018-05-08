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Встреча пройдет 10 мая в Копенгагене на «Роял-Арене», вместимость которой составляет 12 490 зрителей.

«В свободной продаже остается менее одной тысячи билетов, а до самой игры еще более двух суток. Мы думаем, что все билеты на этот матч будут проданы», — рассказал представитель оргкомитета Йеспер Траунберг.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.