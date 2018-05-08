Тренер Льюис покинул сборную Белоруссии по хоккею, чтобы встряхнуть команду

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ФХРБ объявила в ночь на 8 мая об увольнении Льюиса после трех стартовых поражений команды на турнире от шведов (0:5), французов (2:6) и россиян (0:6). И. о. главного тренера будет Сергей Пушков.

«После долгого обсуждения мы решили что-то поменять и сделать это кардинально. Дозаявить новых игроков мы не можем, у нас полный состав. Дэвид сам сказал, что для команды будет серьезная встряска, если он сам сложит полномочия, — сказал Клочков. — Это была общая инициатива: взвесив “за” и “против”, мы пришли к выводу, что это один из небольших шансов, который может как-то поменять ситуацию, встряхнуть команду и влить в нее свежую кровь».

«Вчера после матча у нас был разговор с Дэйвом. Общались около трех часов, что происходит в команде и почему такая низкая результативность, искали какие-то варианты. Все ребята стараются помочь сделать что-то большое, но к сожалению, мы сейчас худшие на чемпионате, забили два гола при 17 пропущенных», — добавил он.

Льюис, которому в июле исполнится 65 лет, возглавлял сборную Белоруссии с 2014 года. По итогам предварительного раунда чемпионата мира худшая команда в группе покинет высший дивизион. Сборная Белоруссии не вылетала из элиты с 2003 года.