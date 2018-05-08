Тренер Льюис покинул сборную Белоруссии по хоккею, чтобы встряхнуть команду

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
17:15 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33404285/
8 мая 2018, 14:58 | ТАСС

Тренер Льюис покинул сборную Белоруссии по хоккею, чтобы встряхнуть команду

КОПЕНГАГЕН, 8 мая. /ТАСС/. Канадский специалист Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии во время чемпионата мира, чтобы встряхнуть команду. Об этом журналистам рассказал спортивный директор Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) Владислав Клочков.

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ФХРБ объявила в ночь на 8 мая об увольнении Льюиса после трех стартовых поражений команды на турнире от шведов (0:5), французов (2:6) и россиян (0:6). И. о. главного тренера будет Сергей Пушков.

«После долгого обсуждения мы решили что-то поменять и сделать это кардинально. Дозаявить новых игроков мы не можем, у нас полный состав. Дэвид сам сказал, что для команды будет серьезная встряска, если он сам сложит полномочия, — сказал Клочков. — Это была общая инициатива: взвесив “за” и “против”, мы пришли к выводу, что это один из небольших шансов, который может как-то поменять ситуацию, встряхнуть команду и влить в нее свежую кровь».

«Вчера после матча у нас был разговор с Дэйвом. Общались около трех часов, что происходит в команде и почему такая низкая результативность, искали какие-то варианты. Все ребята стараются помочь сделать что-то большое, но к сожалению, мы сейчас худшие на чемпионате, забили два гола при 17 пропущенных», — добавил он.

Льюис, которому в июле исполнится 65 лет, возглавлял сборную Белоруссии с 2014 года. По итогам предварительного раунда чемпионата мира худшая команда в группе покинет высший дивизион. Сборная Белоруссии не вылетала из элиты с 2003 года.
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