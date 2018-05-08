Тренер Льюис покинул сборную Белоруссии по хоккею, чтобы встряхнуть команду
КОПЕНГАГЕН, 8 мая. /ТАСС/. Канадский специалист Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии во время чемпионата мира, чтобы встряхнуть команду. Об этом журналистам рассказал спортивный директор Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) Владислав Клочков.
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ФХРБ объявила в ночь на 8 мая об увольнении Льюиса после трех стартовых поражений команды на турнире от шведов (0:5), французов (2:6) и россиян (0:6). И. о. главного тренера будет Сергей Пушков.
«После долгого обсуждения мы решили
«Вчера после матча у нас был разговор с Дэйвом. Общались около трех часов, что происходит в команде и почему такая низкая результативность, искали
Льюис, которому в июле исполнится 65 лет, возглавлял сборную Белоруссии с 2014 года. По итогам предварительного раунда чемпионата мира худшая команда в группе покинет высший дивизион. Сборная Белоруссии не вылетала из элиты с 2003 года.
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