Шашка Лукашенко. В Беларуси выгнали тренера прямо с чемпионата мира
В сборной Беларуси взяли пример с омского «Авангарда». И это дико.
Вот так посмотришь на соседей, и понимаешь: в нашем хоккее всё хорошо. Олега Знарка «слили» из сборной? Но сделали это
После 6:0 над Беларусью российские журналисты подшучивали над Виталием Трусом. Мол, вы герой, остальные команды пропустили по семь шайб, а вы только шесть. Вратарю «Немана», которому наверняка осточертели каламбуры по поводу фамилии, было не до смеха. Как и всей сборной. Три поражения с общим счётом 2:17, последнее место в группе и уже ни слова о четвертьфинале. Не вылететь бы — вот они реальные задачи белорусской сборной. Цепляться за соломинку она будет уже с другим главным тренером. Дэйва Льюиса отправили в отставку прямо в разгар чемпионата мира. И это похоже на агонию.
Наблюдая за сборной Беларуси на этом чемпионате мира, само собой возникала масса вопросов. Например, где братья Костицыны? Говорят, что у одного, что у другого — травмы. Но эта версия официальная. Полушёпотом белорусские коллеги говорят о том, что оба в сборную не рвутся. Или не «в сборную», а «к Льюису» — как будет угодно. А вот Александр Степанов о предвзятости со стороны канадского тренера не шептал, а кричал во весь голос. Не исключено, что грязное бельё, вываленное опытным нападающим, отцепленным от чемпионата мира, подтолкнуло федерацию к радикальным действиям.
Добавьте к этому отсутствие мучающегося
В сборной Беларуси, разумеется, есть и опытные игроки. Казалось бы, присутствие в команде такого вожака как Владимир Денисов гарантирует здоровую атмосферу, а ему лично — должность капитана. И какое же было моё удивление, когда я не обнаружил на форме этого духовитого защитника ни капитанской, ни даже ассистентской нашивки. Это ли не нонсенс? Когда один из самых опытных игроков страны, заставший светлые времена белорусского хоккея, разжалован до рядового, значит
Брожения в сборной Беларуси были очевидны даже тем, кто не находится внутри. После пощёчины от французов лидеры команды вроде как собрались для серьёзного разговора, но Льюис даже не интересовался его содержанием. И это только один из множества индикаторов. В числе их и состав тренерского штаба. Белорусы пришли к тому, что давно работает в Канаде, а с недавних пор практикуется и в России. Вокруг главного тренера собираются сильнейшие тренеры страны, работающие в своих клубах главными. Вот только белорусский хоккей настолько специфическая субстанция, что данная затея больше напоминает не копирку с олимпийской сборной Канады, а басню про лебедя, рак и щуку.
В Данию помимо Льюиса отправились Вячеслав Гусов, Сергей Пушков, Михаил Захаров и Андрей Мезин. И только последний был креатурой главного тренера. Остальные специалисты если не антагонисты канадца, то точно не его ближайшие соратники. Все они, так или иначе, были навязаны Льюису федерацией. Наиболее взрывоопасной фигурой изначально выглядел Захаров — не просто самый одиозный белорусский тренер, но и, ни много ни мало, друг Александра Лукашенко. Не рвануть такая мина замедленного действия не могла. Однако после оперативного вмешательства руководить сборной будет вовсе не он, а Пушков, выигравший с «Неманом» чемпионат страны.
Соседи надеются, что с Пушковым будет всё
В России то, что произошло со сборной Беларуси, давно пора называть «омским синдромом». В «Авангарде» тренеров увольняли и во время серии
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter