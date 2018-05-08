Шашка Лукашенко. В Беларуси выгнали тренера прямо с чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
17:15 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33402971/
8 мая 2018, 13:33 | Чемпионат.com

Шашка Лукашенко. В Беларуси выгнали тренера прямо с чемпионата мира

В сборной Беларуси взяли пример с омского «Авангарда». И это дико.

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Видимо, что-то случилось...

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Вот так посмотришь на соседей, и понимаешь: в нашем хоккее всё хорошо. Олега Знарка «слили» из сборной? Но сделали это по-тихому, придумав должность консультанта. Не сняли прямо по ходу чемпионата мира, и на том спасибо. Не приехал в сборную Александр Радулов, а у Артемия Панарина с Сергеем Бобровским обнаружились травмы? Да только это не сравнить с вынужденными и невынужденными потерями сборной Беларуси. Пока сборная России обновляет рекорды, выигрывая три матча с общим счётом 20:0, наши соседи рискуют с треском вывалиться из элитного дивизиона.

После 6:0 над Беларусью российские журналисты подшучивали над Виталием Трусом. Мол, вы герой, остальные команды пропустили по семь шайб, а вы только шесть. Вратарю «Немана», которому наверняка осточертели каламбуры по поводу фамилии, было не до смеха. Как и всей сборной. Три поражения с общим счётом 2:17, последнее место в группе и уже ни слова о четвертьфинале. Не вылететь бы — вот они реальные задачи белорусской сборной. Цепляться за соломинку она будет уже с другим главным тренером. Дэйва Льюиса отправили в отставку прямо в разгар чемпионата мира. И это похоже на агонию.

Наблюдая за сборной Беларуси на этом чемпионате мира, само собой возникала масса вопросов. Например, где братья Костицыны? Говорят, что у одного, что у другого — травмы. Но эта версия официальная. Полушёпотом белорусские коллеги говорят о том, что оба в сборную не рвутся. Или не «в сборную», а «к Льюису» — как будет угодно. А вот Александр Степанов о предвзятости со стороны канадского тренера не шептал, а кричал во весь голос. Не исключено, что грязное бельё, вываленное опытным нападающим, отцепленным от чемпионата мира, подтолкнуло федерацию к радикальным действиям.

Добавьте к этому отсутствие мучающегося из-за травм Михаила Грабовского. Вспомните историю Андрея Стася, которого после принятия российского гражданства нарекли чуть ли не предателем родины. Приправьте сверху вратарской проблемой, и на выходе получите чуть ли не самый слабый состав сборной Беларуси с 2013 года, когда в Стокгольм команду возил Андрей Скабелка. Сейчас, как и пять лет назад, у наших соседей много молодёжи. Ведущий защитник — 20-летний Павел Воробей. Основным вратарём турнир начинал 21-летний Иван Кульбаков. В атаке есть 19-летние Егор Шарангович и Максим Сушко. За привлечение этих парней Льюсу стоило бы сказать спасибо, но в Беларуси, как и России, не умеют работать на перспективу, забыв на время о результатах.

В сборной Беларуси, разумеется, есть и опытные игроки. Казалось бы, присутствие в команде такого вожака как Владимир Денисов гарантирует здоровую атмосферу, а ему лично — должность капитана. И какое же было моё удивление, когда я не обнаружил на форме этого духовитого защитника ни капитанской, ни даже ассистентской нашивки. Это ли не нонсенс? Когда один из самых опытных игроков страны, заставший светлые времена белорусского хоккея, разжалован до рядового, значит что-то не чисто. Неслучайно уже после первого поражения Денисов начал ностальгировать по былым временам и вскользь обмолвился об интригах в нынешней команде.

Брожения в сборной Беларуси были очевидны даже тем, кто не находится внутри. После пощёчины от французов лидеры команды вроде как собрались для серьёзного разговора, но Льюис даже не интересовался его содержанием. И это только один из множества индикаторов. В числе их и состав тренерского штаба. Белорусы пришли к тому, что давно работает в Канаде, а с недавних пор практикуется и в России. Вокруг главного тренера собираются сильнейшие тренеры страны, работающие в своих клубах главными. Вот только белорусский хоккей настолько специфическая субстанция, что данная затея больше напоминает не копирку с олимпийской сборной Канады, а басню про лебедя, рак и щуку.

В Данию помимо Льюиса отправились Вячеслав Гусов, Сергей Пушков, Михаил Захаров и Андрей Мезин. И только последний был креатурой главного тренера. Остальные специалисты если не антагонисты канадца, то точно не его ближайшие соратники. Все они, так или иначе, были навязаны Льюису федерацией. Наиболее взрывоопасной фигурой изначально выглядел Захаров — не просто самый одиозный белорусский тренер, но и, ни много ни мало, друг Александра Лукашенко. Не рвануть такая мина замедленного действия не могла. Однако после оперативного вмешательства руководить сборной будет вовсе не он, а Пушков, выигравший с «Неманом» чемпионат страны.

Соседи надеются, что с Пушковым будет всё по-другому. За годы работы Льюиса в сборной успела набить оскомину пресловутая система, которая сработала только на ЧМ-2015 в Чехии. Вот только рассчитывать на то, что после смены тренера команда моментально заиграет по-новому, наивно. Возможно, этому составу действительно не подходила модель канадца. Пушков известен тем, что ставит своим командам терпеливый и надёжный хоккей. В борьбе за выживание белорусской сборной это точно не помешает. Но ни Льюис, ни Пушков, ни Захаров не в силах достать из рукава исполнителей под большинство или хотя бы мало-мальски опытного вратаря. Всё, на что способен сменщик Льюиса — это начать говорить с игроками на одном языке. Как в прямом, так и в переносном смысле. Благо между российским специалистом и белорусскими хоккеистами нет никакого языкового барьера.

В России то, что произошло со сборной Беларуси, давно пора называть «омским синдромом». В «Авангарде» тренеров увольняли и во время серии плей-офф, и даже в перерыве отдельно взятого матча. Но одно дело — сумасбродство в отдельно взятом клубе, а совсем другое — в национальной команде. В нашем хоккее происходит много диких вещей, но до бардака с белорусском ему далеко. Быть президентским видом спорта — это и награда, и проклятие. В расчёте на благосклонность правителя сбегаются персонажи разных мастей, от честных профессионалов до прожжённых шарлатанов. Лавируя между элитами и пытаясь угадать настроение Александра Лукашенко, белорусский хоккей кубарем катится в чистилище первого дивизиона чемпионата мира. Когда президент в следующий раз будет махать шашкой, с плеч полетят головы новых виновных, а их места займут заранее приговорённые.
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