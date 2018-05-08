Дэйв Льюис оставил пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею

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«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной», — отметили в федерации.

ФХБ благодарит Дэйва Льюиса за совместную работу.

До конца чемпионата мира в Дании исполнение обязанностей главного тренера сборной Беларуси по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова.

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