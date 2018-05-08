Канадцы забивают больше русских. Совсем страх потеряли
Не пожалели даже хозяев турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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Никогда доселе скромный датский город Хернинг не привлекал к себе столько внимания со стороны хоккейного мира. Но сегодня в гости к сборной Дании в рамках чемпионата мира приехал не
В предыдущем матче с Кореей родоначальники хоккея не оставили и мокрого места от своего соперника, разгромив его 10:0. «Победный состав не меняют», — видимо, так решил наставник канадцев Билл Питерс, и, в результате, его команда вышла на лёд в прежних сочетаниях. А датчане решили поменять вратаря. Вместо Фредерика Андерсена защищать последний рубеж вышел Себастьян Дам.
Канада начинает и забивает
Фаворит в матче был очевиден. Канадцы собрали достаточно неплохую команду на этом ЧМ с явной целью победить. И игра с Данией не должна была им доставить
Кленовые не остановились, и уже через несколько минут продолжили разгром. Макдэвид, накрутив зигзаг по хозяйской зоне, отдал пас вдоль синей линии на Экблада. Защитник «Каролины» не стал ничего выдумывать, и зарядил что есть силы по воротам Дама. Гениальность, как говорится, в простоте, и этот случай подтвердил это неписаное правило. Канада повела 2:0 на излёте 12-й минуты встречи.
Отличный момент имел Пажо. Форвард набежал на пятак и сыграл на добивании после броска своего партнёра, но попасть в пустые ворота ему помешал защитник. Нельзя сказать, что канадцы ежеминутно возили датчан в их зоне. Временами и им доводилось делать вылазки к воротам Макэлинни. Неплохие моменты были у Хардта и Якобсена, но вратарь родоначальников хоккея был на месте. Видно было, что канадцы слегка расслабились и начали играть не на полную. Но и этого хватало подопечным Питерса для того, чтобы не давать сопернику шансов изменить ход встречи.
Потеряно всё, кроме чести
Канадцы ушли на перерыв, имея на льду на одного игрока больше. И в начале второго периода они реализовали своё преимущество. Мэтью Барзал оказался расторопнее остальных в суете на пятачке. Форвард «Айлендерс» подкараулил отскочившую к нему шайбу и вогнал её в ворота. Правда, тренерский штаб датчан взял видеопросмотр эпизода на предмет помехи вратарю. И, как оказалось, небезосновательно. Райан О́Райлли в борьбе с защитником действительно заехал в зону Дама и помешал ему переместиться на бросок Барзала. Арбитры совершенно справедливо рассудили, что такая шайба не должна быть засчитана.
А вот по голу, который случился несколько минут спустя, никаких вопросов не возникло. Канадцы в очередной раз разыгрывали лишнего, и Джордан Эберле, оказавшись вблизи ворот в нужное время в нужном месте, поразил цель. Датчане, впрочем, не сдались, и полезли в атаку. Йенсен перехватил бесхозную шайбу в зоне Канады, побежал на ворота и попытался заковырять туда снаряд. Не получилось. А затем Канада выстрелила дуплетом. Отметился О́Райлли. Выскочив на короткую встречу с Дамом, он запутал своего визави финтами и послал шайбу в ближний угол. Второй гол не заставил себя ждать. Меньше чем через минуту датчане совершили потерю в зону атаки. Этим нагло воспользовался
Потеряно всё, кроме чести. Эта фраза, как нельзя лучше, подходила для описания того положения, в которое попали датчане. Немного погодя, они поиграли в большинстве, и сумели создать пару неплохих моментов. Никлас Йенсен даже попал в перекладину. Показательно то, что, несмотря на такой крупный счёт, трибуны
И
Та же картина продолжилась и в третьем периоде. Датчане не оставляли попыток забросить хотя бы одну шайбу своим обидчикам. Хороший момент имел Никлас Йенсен. Один из самых опытных датских игроков, поигравший в своё время в НХЛ, сместился с правого фланга в центр и бросил с кистей. Макэлинни был начеку. Но Дания атаковала, а Канада забивала. Макдэвид получил парашютик из своей зоны, резко ушёл от защитника и выложил на блюдечке шайбу
Едва ли не в следующей атаке шикарный момент был уже у хозяев. Cнова постарался Йенсен, он выскочил 1 на 1 с Макэлинни, но канадский голкипер было явно настроен на то, чтобы уйти со льда «сухим». Впрочем, этого у него не получилось. Свой гол датчане
Дания очень хотела забить второй гол. И у неё были для этого момента. Вот только последнее слово осталось за Канадой. Тайсон Джост первым подобрал шайбу на пятаке и с неудобной руки закинул её в ворота. 7:1 — Канада одержала убедительную победу, но датчан стоит поблагодарить за борьбу. Могло быть и хуже.
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|7 Мая, 21:15
|Зрители 10800
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
|Билл Питерс
|Янне Карлссон
|Кертис Макэлхинни
|Себастьян Дам
|1-й период
|03:39
|Джоэль Эдмундсон
|Эмиль Кристенсен
|06:34
|08:25
|Джош Бэйли (М. Барзал, Б. Шенн)
|11:57
|Аарон Экблад (К. Макдэвид, Дж. Шворц)
|Юлиан Якобсен
|19:07
|2-й период
|Мортен Мадсен
|22:35
|24:16
|Джордан Эберле (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|26:53
|Райан О`Райлли (Дж. Бэйли, Б. Шенн)
|27:17
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|28:54
|Энтони Бовилье
|35:28
|Аарон Экблад
|3-й период
|46:43
|Райан Ньюджент-Хопкинс (Т. Шабо, К. Макдэвид)
|Йеспер I Йенсен (О. Лауридсен)
|51:53
|58:10
|Тайсон Жост (Д. Нерс, М. Барзал)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол