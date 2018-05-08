Канадцы забивают больше русских. Совсем страх потеряли

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
17:15 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33397562/
8 мая 2018, 0:21 | Чемпионат.com

Канадцы забивают больше русских. Совсем страх потеряли

Не пожалели даже хозяев турнира.

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© РИА "Новости"

Никогда доселе скромный датский город Хернинг не привлекал к себе столько внимания со стороны хоккейного мира. Но сегодня в гости к сборной Дании в рамках чемпионата мира приехал не кто-нибудь, а команда Канады во главе с Конором Макдэвидом.

В предыдущем матче с Кореей родоначальники хоккея не оставили и мокрого места от своего соперника, разгромив его 10:0. «Победный состав не меняют», — видимо, так решил наставник канадцев Билл Питерс, и, в результате, его команда вышла на лёд в прежних сочетаниях. А датчане решили поменять вратаря. Вместо Фредерика Андерсена защищать последний рубеж вышел Себастьян Дам.

Канада начинает и забивает

Фаворит в матче был очевиден. Канадцы собрали достаточно неплохую команду на этом ЧМ с явной целью победить. И игра с Данией не должна была им доставить каких-либо ощутимых проблем. В начале первого периода обе команды поиграли в большинстве. И здесь разница в классе между ними проявилась во всей красе. Если датчане за две минуты не смогли толком создать опасных моментов, то канадцы свой шанс использовали. Джош Бейли, находясь у лицевой линии, отдал с левого фланга прострельный пас на Барзала, который из круга вбрасывания с кистей открыл счёт.

Кленовые не остановились, и уже через несколько минут продолжили разгром. Макдэвид, накрутив зигзаг по хозяйской зоне, отдал пас вдоль синей линии на Экблада. Защитник «Каролины» не стал ничего выдумывать, и зарядил что есть силы по воротам Дама. Гениальность, как говорится, в простоте, и этот случай подтвердил это неписаное правило. Канада повела 2:0 на излёте 12-й минуты встречи.

Отличный момент имел Пажо. Форвард набежал на пятак и сыграл на добивании после броска своего партнёра, но попасть в пустые ворота ему помешал защитник. Нельзя сказать, что канадцы ежеминутно возили датчан в их зоне. Временами и им доводилось делать вылазки к воротам Макэлинни. Неплохие моменты были у Хардта и Якобсена, но вратарь родоначальников хоккея был на месте. Видно было, что канадцы слегка расслабились и начали играть не на полную. Но и этого хватало подопечным Питерса для того, чтобы не давать сопернику шансов изменить ход встречи.

Потеряно всё, кроме чести

Канадцы ушли на перерыв, имея на льду на одного игрока больше. И в начале второго периода они реализовали своё преимущество. Мэтью Барзал оказался расторопнее остальных в суете на пятачке. Форвард «Айлендерс» подкараулил отскочившую к нему шайбу и вогнал её в ворота. Правда, тренерский штаб датчан взял видеопросмотр эпизода на предмет помехи вратарю. И, как оказалось, небезосновательно. Райан О́Райлли в борьбе с защитником действительно заехал в зону Дама и помешал ему переместиться на бросок Барзала. Арбитры совершенно справедливо рассудили, что такая шайба не должна быть засчитана.

А вот по голу, который случился несколько минут спустя, никаких вопросов не возникло. Канадцы в очередной раз разыгрывали лишнего, и Джордан Эберле, оказавшись вблизи ворот в нужное время в нужном месте, поразил цель. Датчане, впрочем, не сдались, и полезли в атаку. Йенсен перехватил бесхозную шайбу в зоне Канады, побежал на ворота и попытался заковырять туда снаряд. Не получилось. А затем Канада выстрелила дуплетом. Отметился О́Райлли. Выскочив на короткую встречу с Дамом, он запутал своего визави финтами и послал шайбу в ближний угол. Второй гол не заставил себя ждать. Меньше чем через минуту датчане совершили потерю в зону атаки. Этим нагло воспользовался Ньюджент-Хопкинс, который подхватил снаряд в середине площадки, приблизился к воротам хозяев и забил.

Потеряно всё, кроме чести. Эта фраза, как нельзя лучше, подходила для описания того положения, в которое попали датчане. Немного погодя, они поиграли в большинстве, и сумели создать пару неплохих моментов. Никлас Йенсен даже попал в перекладину. Показательно то, что, несмотря на такой крупный счёт, трибуны по-прежнему аплодировали своей команде за желание бороться до конца. Под конец периода на льду случилась заварушка между Экбладом и Русселем. Аарон был удалён за толчок на борт, и хозяевам вновь удался неплохой отрезок в большинстве. Отличный шанс на взятие ворота был у Регина. Капитан сборной земляков Ганса Христиана Андерсена подхватил шайбу на пятаке, и ему не хватило совсем немного для того, чтобы распечатать ворота Канады. В целом, стоит сказать, что на свой гол Дания наиграла.

И всё-таки хозяева забили!

Та же картина продолжилась и в третьем периоде. Датчане не оставляли попыток забросить хотя бы одну шайбу своим обидчикам. Хороший момент имел Никлас Йенсен. Один из самых опытных датских игроков, поигравший в своё время в НХЛ, сместился с правого фланга в центр и бросил с кистей. Макэлинни был начеку. Но Дания атаковала, а Канада забивала. Макдэвид получил парашютик из своей зоны, резко ушёл от защитника и выложил на блюдечке шайбу Ньюдженту-Хопкинсу. Бери и забивай. И Хопкинс забил.

Едва ли не в следующей атаке шикарный момент был уже у хозяев. Cнова постарался Йенсен, он выскочил 1 на 1 с Макэлинни, но канадский голкипер было явно настроен на то, чтобы уйти со льда «сухим». Впрочем, этого у него не получилось. Свой гол датчане всё-таки забили. Пусть и не без помощи Колтона Парэйко, который подправил шайбу в свои ворота после броска Русселя.

Дания очень хотела забить второй гол. И у неё были для этого момента. Вот только последнее слово осталось за Канадой. Тайсон Джост первым подобрал шайбу на пятаке и с неудобной руки закинул её в ворота. 7:1 — Канада одержала убедительную победу, но датчан стоит поблагодарить за борьбу. Могло быть и хуже.
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7 Мая, 21:15 Зрители 10800 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Канада 7:1
(2:0, 3:0, 2:1)
Дания
Главные тренеры
Билл Питерс Янне Карлссон
Вратари
Кертис Макэлхинни Себастьян Дам
1-й период
03:39 Джоэль Эдмундсон
Эмиль Кристенсен 06:34
08:25 Джош Бэйли (М. Барзал, Б. Шенн)
11:57 Аарон Экблад (К. Макдэвид, Дж. Шворц)
Юлиан Якобсен 19:07
2-й период
Мортен Мадсен 22:35
24:16 Джордан Эберле (К. Макдэвид, К. Парэйко)
26:53 Райан О`Райлли (Дж. Бэйли, Б. Шенн)
27:17 Райан Ньюджент-Хопкинс
28:54 Энтони Бовилье
35:28 Аарон Экблад
3-й период
46:43 Райан Ньюджент-Хопкинс (Т. Шабо, К. Макдэвид)
Йеспер I Йенсен (О. Лауридсен) 51:53
58:10 Тайсон Жост (Д. Нерс, М. Барзал)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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