Канадцы забивают больше русских. Совсем страх потеряли

Никогда доселе скромный датский город Хернинг не привлекал к себе столько внимания со стороны хоккейного мира. Но сегодня в гости к сборной Дании в рамках чемпионата мира приехал не кто-нибудь, а команда Канады во главе с Конором Макдэвидом.

В предыдущем матче с Кореей родоначальники хоккея не оставили и мокрого места от своего соперника, разгромив его 10:0. «Победный состав не меняют», — видимо, так решил наставник канадцев Билл Питерс, и, в результате, его команда вышла на лёд в прежних сочетаниях. А датчане решили поменять вратаря. Вместо Фредерика Андерсена защищать последний рубеж вышел Себастьян Дам.

Канада начинает и забивает

Фаворит в матче был очевиден. Канадцы собрали достаточно неплохую команду на этом ЧМ с явной целью победить. И игра с Данией не должна была им доставить каких-либо ощутимых проблем. В начале первого периода обе команды поиграли в большинстве. И здесь разница в классе между ними проявилась во всей красе. Если датчане за две минуты не смогли толком создать опасных моментов, то канадцы свой шанс использовали. Джош Бейли, находясь у лицевой линии, отдал с левого фланга прострельный пас на Барзала, который из круга вбрасывания с кистей открыл счёт.

Кленовые не остановились, и уже через несколько минут продолжили разгром. Макдэвид, накрутив зигзаг по хозяйской зоне, отдал пас вдоль синей линии на Экблада. Защитник «Каролины» не стал ничего выдумывать, и зарядил что есть силы по воротам Дама. Гениальность, как говорится, в простоте, и этот случай подтвердил это неписаное правило. Канада повела 2:0 на излёте 12-й минуты встречи.

Отличный момент имел Пажо. Форвард набежал на пятак и сыграл на добивании после броска своего партнёра, но попасть в пустые ворота ему помешал защитник. Нельзя сказать, что канадцы ежеминутно возили датчан в их зоне. Временами и им доводилось делать вылазки к воротам Макэлинни. Неплохие моменты были у Хардта и Якобсена, но вратарь родоначальников хоккея был на месте. Видно было, что канадцы слегка расслабились и начали играть не на полную. Но и этого хватало подопечным Питерса для того, чтобы не давать сопернику шансов изменить ход встречи.

Потеряно всё, кроме чести

Канадцы ушли на перерыв, имея на льду на одного игрока больше. И в начале второго периода они реализовали своё преимущество. Мэтью Барзал оказался расторопнее остальных в суете на пятачке. Форвард «Айлендерс» подкараулил отскочившую к нему шайбу и вогнал её в ворота. Правда, тренерский штаб датчан взял видеопросмотр эпизода на предмет помехи вратарю. И, как оказалось, небезосновательно. Райан О́Райлли в борьбе с защитником действительно заехал в зону Дама и помешал ему переместиться на бросок Барзала. Арбитры совершенно справедливо рассудили, что такая шайба не должна быть засчитана.

А вот по голу, который случился несколько минут спустя, никаких вопросов не возникло. Канадцы в очередной раз разыгрывали лишнего, и Джордан Эберле, оказавшись вблизи ворот в нужное время в нужном месте, поразил цель. Датчане, впрочем, не сдались, и полезли в атаку. Йенсен перехватил бесхозную шайбу в зоне Канады, побежал на ворота и попытался заковырять туда снаряд. Не получилось. А затем Канада выстрелила дуплетом. Отметился О́Райлли. Выскочив на короткую встречу с Дамом, он запутал своего визави финтами и послал шайбу в ближний угол. Второй гол не заставил себя ждать. Меньше чем через минуту датчане совершили потерю в зону атаки. Этим нагло воспользовался Ньюджент-Хопкинс, который подхватил снаряд в середине площадки, приблизился к воротам хозяев и забил.

Потеряно всё, кроме чести. Эта фраза, как нельзя лучше, подходила для описания того положения, в которое попали датчане. Немного погодя, они поиграли в большинстве, и сумели создать пару неплохих моментов. Никлас Йенсен даже попал в перекладину. Показательно то, что, несмотря на такой крупный счёт, трибуны по-прежнему аплодировали своей команде за желание бороться до конца. Под конец периода на льду случилась заварушка между Экбладом и Русселем. Аарон был удалён за толчок на борт, и хозяевам вновь удался неплохой отрезок в большинстве. Отличный шанс на взятие ворота был у Регина. Капитан сборной земляков Ганса Христиана Андерсена подхватил шайбу на пятаке, и ему не хватило совсем немного для того, чтобы распечатать ворота Канады. В целом, стоит сказать, что на свой гол Дания наиграла.

И всё-таки хозяева забили!

Та же картина продолжилась и в третьем периоде. Датчане не оставляли попыток забросить хотя бы одну шайбу своим обидчикам. Хороший момент имел Никлас Йенсен. Один из самых опытных датских игроков, поигравший в своё время в НХЛ, сместился с правого фланга в центр и бросил с кистей. Макэлинни был начеку. Но Дания атаковала, а Канада забивала. Макдэвид получил парашютик из своей зоны, резко ушёл от защитника и выложил на блюдечке шайбу Ньюдженту-Хопкинсу. Бери и забивай. И Хопкинс забил.

Едва ли не в следующей атаке шикарный момент был уже у хозяев. Cнова постарался Йенсен, он выскочил 1 на 1 с Макэлинни, но канадский голкипер было явно настроен на то, чтобы уйти со льда «сухим». Впрочем, этого у него не получилось. Свой гол датчане всё-таки забили. Пусть и не без помощи Колтона Парэйко, который подправил шайбу в свои ворота после броска Русселя.

Дания очень хотела забить второй гол. И у неё были для этого момента. Вот только последнее слово осталось за Канадой. Тайсон Джост первым подобрал шайбу на пятаке и с неудобной руки закинул её в ворота. 7:1 — Канада одержала убедительную победу, но датчан стоит поблагодарить за борьбу. Могло быть и хуже.