Сборная Швеции победила команду Франции на чемпионате мира по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Франции со счетом 4:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Матч прошел в Копенгагене.
Отличились Рикард Ракелль (1-я минута), Микаэль Баклунд (6), Оливер
Сборная Швеции одержала третью победу подряд и занимает второе место в группе A с девятью очками. Команда Франции идет на четвертой позиции (3). В следующем матче сборная Швеции сыграет с австрийцами 9 мая, французы встретятся с командой Словакии 10 мая.
На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Дэйв Хендерсон
Вратари
|Андерс Нильссон
|Ронан Кеменье
|1-й период
|00:24
|Рикард Ракелль (А. Ларссон, М. Янмарк)
|Флоран Дуэ
|04:08
|05:54
|Микаэль Баклунд (Э. Петтерссон, Х. Линдхольм)
|Юго Галле
|07:04
|Жорданн Перре
|09:19
|12:24
|Лиас Андерссон
|Флориан Шакиашвили
|18:46
|2-й период
|27:51
|Оливер Экман-Ларссон (А. Ларссон, А. Кемпе)
|33:16
|Адам Ларссон
|33:16
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|Николя Рис
|33:16
|Гийом Леклер
|33:16
|3-й период
|Флориан Шакиашвили
|43:32
|48:36
|Маттиас Янмарк
|48:36
|Маттиас Янмарк
|Александр Тексье
|48:36
|54:09
|55:40
|Элиас Петтерссон (Й. Клингберг, О. Экман-Ларссон)
|59:08
|Йон Клингберг
|Гийом Леклер
|59:08
|Гийом Леклер
|59:08
|Флоран Дуэ
|59:32
Статистика
|12
|Штрафное время
|24
|8
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол