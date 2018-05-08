Сборная Швеции победила команду Франции на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
17:15 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33397515/
8 мая 2018, 0:02 | ТАСС

Сборная Швеции победила команду Франции на чемпионате мира по хоккею

КОПЕНГАГЕН, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Франции со счетом 4:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Матч прошел в Копенгагене.

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Отличились Рикард Ракелль (1-я минута), Микаэль Баклунд (6), Оливер Экман-Ларссон (28), Элиас Петтерссон (56).

Сборная Швеции одержала третью победу подряд и занимает второе место в группе A с девятью очками. Команда Франции идет на четвертой позиции (3). В следующем матче сборная Швеции сыграет с австрийцами 9 мая, французы встретятся с командой Словакии 10 мая.

На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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7 Мая, 21:15 Зрители 7218 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швеция 4:0
(2:0, 1:0, 1:0)
Франция
Главные тренеры
Рикард Гренборг Дэйв Хендерсон
Вратари
Андерс Нильссон Ронан Кеменье
1-й период
00:24 Рикард Ракелль (А. Ларссон, М. Янмарк)
Флоран Дуэ 04:08
05:54 Микаэль Баклунд (Э. Петтерссон, Х. Линдхольм)
Юго Галле 07:04
Жорданн Перре 09:19
12:24 Лиас Андерссон
Флориан Шакиашвили 18:46
2-й период
27:51 Оливер Экман-Ларссон (А. Ларссон, А. Кемпе)
33:16 Адам Ларссон
33:16 Магнус Пяйярви-Свенссон
Николя Рис 33:16
Гийом Леклер 33:16
3-й период
Флориан Шакиашвили 43:32
48:36 Маттиас Янмарк
48:36 Маттиас Янмарк
Александр Тексье 48:36
54:09
55:40 Элиас Петтерссон (Й. Клингберг, О. Экман-Ларссон)
59:08 Йон Клингберг
Гийом Леклер 59:08
Гийом Леклер 59:08
Флоран Дуэ 59:32
Статистика
12 Штрафное время 24
8 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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