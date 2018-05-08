Сборная Швеции победила команду Франции на чемпионате мира по хоккею

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отличились Рикард Ракелль (1-я минута), Микаэль Баклунд (6), Оливер Экман-Ларссон (28), Элиас Петтерссон (56).

Сборная Швеции одержала третью победу подряд и занимает второе место в группе A с девятью очками. Команда Франции идет на четвертой позиции (3). В следующем матче сборная Швеции сыграет с австрийцами 9 мая, французы встретятся с командой Словакии 10 мая.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OoLKWQIRW20?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.