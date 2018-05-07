Сборная Канады победила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

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В составе сборной Канады отличились Джош Бэйли (9-я минута), Аарон Экблад (12), Джордан Эберле (25), Райан О́Райли (27), Райан Ньюджент-Хопкинс (28, 47) и Тайсон Джост (59). За команду Дании шайбу забросил Йеспер Йенсен Обо (52).

Сборная Дании занимает пятое место в группе B с двумя очками в трех матчах. Команда Канады занимает второе место с семью очками. Лидирует в квартете сборная США, набравшая 8 очков.

В следующем матче 9 мая сборная Дании сыграет с командой Финляндии, 10 мая канадцы — с норвежцами.

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На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.