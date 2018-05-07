Сборная Канады победила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею
ТАСС, 7 мая. Сборная Канады обыграла команду Дании со счетом 7:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Матч прошел в Хернинге.
В составе сборной Канады отличились Джош Бэйли (9-я минута), Аарон Экблад (12), Джордан Эберле (25), Райан О́Райли (27), Райан
Сборная Дании занимает пятое место в группе B с двумя очками в трех матчах. Команда Канады занимает второе место с семью очками. Лидирует в квартете сборная США, набравшая 8 очков.
В следующем матче 9 мая сборная Дании сыграет с командой Финляндии, 10 мая канадцы — с норвежцами.
На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|7 Мая, 21:15
|Зрители 10800
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
|Билл Питерс
|Янне Карлссон
|Кертис Макэлхинни
|Себастьян Дам
|1-й период
|03:39
|Джоэль Эдмундсон
|Эмиль Кристенсен
|06:34
|08:25
|Джош Бэйли (М. Барзал, Б. Шенн)
|11:57
|Аарон Экблад (К. Макдэвид, Дж. Шворц)
|Юлиан Якобсен
|19:07
|2-й период
|Мортен Мадсен
|22:35
|24:16
|Джордан Эберле (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|26:53
|Райан О`Райлли (Дж. Бэйли, Б. Шенн)
|27:17
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|28:54
|Энтони Бовилье
|35:28
|Аарон Экблад
|3-й период
|46:43
|Райан Ньюджент-Хопкинс (Т. Шабо, К. Макдэвид)
|Йеспер I Йенсен (О. Лауридсен)
|51:53
|58:10
|Тайсон Жост (Д. Нерс, М. Барзал)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол