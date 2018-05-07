Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов: оценки игрокам сборной России

Сборная России разгромила белорусов со счётом 6:0 в своём третьем матче на чемпионате мира, проходящем в Дании. По итогам противостояния выставляем оценки всем сочетаниям национальной команды.

Вратарь

Игорь Шестёркин — 8,0

Становится несколько тревожно, когда есть повод выставить высокую оценку голкиперу. Защитники сборной России не оставили без работы Игоря Шестёркина, впервые вышедшего в старте на этом турнире. По итоговому счёту никак не скажешь, что вклад стража ворот так сильно сказался на успехе команды. Однако не нужно забывать, что его самые яркие спасения пришлись на тот момент, когда россияне выигрывали всего 1:0. Так было и в конце стартового отрезка, когда голкипер отбил шайбу плечом. Так вышло и в начале второго периода, когда Шестёркин спас команду после выхода Шаранговича один на один. В итоге Игорь отразил все 18 бросков и позволил россиянам выиграть всухую в третьем матче чемпионата мира.

Защитники

Владислав Гавриков — Богдан Киселевич — 7,5

Представить сейчас сборную без Гаврикова и Киселевича сложно. В игре против белорусской команды 55-ый номер стал лидером по игровому времени. Эта пара вышла и на нейтрализацию единственного по ходу поединка большинства белорусов. Хоккеисты со своей задачей успешно справились. Более того, Гавриков ещё и к чужим воротам убежал, бросил, но Трус справился с выстрелом.

Мы отмечали, что в предыдущей игре защитники практически не подключались. Сегодня же Гавриков помогал в нападении несколько охотнее. Но если в матче с австрийцами удалось обойтись без ошибок, то сегодня получилось иначе. Самый опасный эпизод у наших ворот в первом периоде — попадание в штангу и последовавший за ним второй бросок — возник тогда, когда на льду находилась первая пара обороны. И если белорусская команда прощает, то чешская сборная сполна воспользуется каждым рикошетом, поэтому необходимо играть ещё плотнее.

Никита Нестеров — Никита Зайцев — 8,0

Эта пара, как и после первого матча, получает самую высокую оценку среди защитников. Но если в поединке с французами мы выделяли атакующие действия игроков, то сегодня отметим их слаженность в обороне. Дружина Дэйва Льюиса не создала реальных угроз воротам россиян, когда на лёд выходили два Никиты. А Зайцев ещё помог отличиться Максиму Мамину. Можно придраться к тому, что подключений к атаке стало меньше, результативность упала относительно стартового поединка, Зайцев несколько раз неточно начинал атаки, но про это никто и не скажет, если вторая пара защитников сыграет против чехов так же надёжно, как с белорусами.

Никита Трямкин — Динар Хафизуллин — 6,5

Тренерский штаб этой паре доверяет. Это заметно хотя бы по тому, что подключений Трямкина в атаку с каждым матчем становится больше. А Хафизуллин выходит единственным защитником в первую бригаду большинства к первой тройке и Шалунову. Однако статистика зафиксировала лишь одно результативное действие на двоих: Трямкин сделал предголевой пас на Барабанова, который и расправился с опекуном, и вылез с шайбой из-за ворот. Иначе говоря, навыки Каблукова и Барабанова имели определяющее значение.

А в обороне Трямкин с Хафизуллиным допускали ошибки. Некоторые недоработки допустимы. Но не такие огрехи, при которых Шестёркину приходится пластаться перед соперником. Речь о выходе Шаранговича один на один: Хафизуллин не успел вернуться, а Трямкина никто уже не мог подстраховать. Шанс у Матерухина в первой пятиминутке тоже появился после позиционной ошибки одного из защитников третьей пары. 180 минут на ноль — это лишь кажущаяся надёжность.

Егор Яковлев — 7,0

Сегодня Яковлев закончил игру с показателем полезности «+1». Напомним, в прошлый раз защитник заработал по итогам матча «+4».

В поединке с Беларусью на льду он провёл меньше всех времени, менее 12 минут. Вновь обошлось без грубых ляпов. Со своей ролью в команде Яковлев справляется. У сборной достаточно защитников, которые могут эффективно подключиться к атаке. И Егор тоже способен помочь нападающим. Но гораздо важнее, чтобы в низших звеньях были надёжные защитники. Пока что Яковлев страхует, когда это нужно, и один в один играет грамотно. Только по-прежнему остаётся загадкой, сильно ли влияет на эффективность игроков уровень соперника. Через три дня ответ будет дан.

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Нападающие

Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов — 8,5

Три гола сборной России в матче с белорусами созданы усилиями ударной тройки. Несколько раз Виталию Трусу помогал каркас ворот. Если бы и во втором периоде звено Дацюка сыграло так же, как в первом, то оценка могла бы оказаться ещё выше. На долгое время Капризов-Дацюк-Дадонов будто выключились из игры. За первые 4 минуты второго периода россияне не нанесли ни одного броска в створ. А если не брать в расчёт последнюю минуту отрезка, то можно вспомнить лишь подправлениеКапризова, после которого шайба угодила в штангу. Но при этом тройка отлично взаимодействует, прекрасно играет в большинстве, в каждой игре создаёт массу возможностей. Сегодняшняя не стала исключением. Статистика тройки впечатляет: у Дацюка — 2+1, у Дадонова — 0+2, у Капризова — 1+0. Даже не хочется представлять сборную России без этого сочетания.

Михаил Григоренко — Артём Анисимов — Павел Бучневич — 6,5

Звено Анисимова, впечатлившее всех в матче с австрийцами, сегодня стало единственным, что осталось без набранных очков. Первый период к этому не располагал. Игра началась с неплохого выстрела Анисимова. Чуть позже у Артёма была ещё одна возможность для взятия. Ближе к концу двадцатиминутки упустил шанс Бучневич. Казалось, что в одной из следующих третей матча форварды своего добьются. Однако с каждым периодом у тройки получалось всё меньше и меньше. Если во втором игровом отрезке ещё можно назвать опасным эпизод с участием Анисимова, то самым запоминающимся действием для этой тройки в заключительном периоде стал неоднозначный силовой приём Григоренко. От второго звена мы вправе ожидать куда более результативного хоккея.

Максим Мамин — Сергей Андронов — Илья Михеев — 7,0

Эта тройка получила бы оценку не выше, чем у предыдущего сочетания, если бы не шайба Максима Мамина. С переводом Ильи Михеева на место Максима Шалунова заметно лучше не стало. Если раньше опасные эпизоды возникали хотя бы за счёт индивидуальных действий, то в игре против белорусов у третьего звена не было и их. Был хороший момент у Андронова после передачи Мамина, вспоминается бросок Михеева после выигранного вбрасывания на экваторе встречи. На этом, пожалуй, всё. А времени у форвардов третьего сочетания было больше, чем у звена Каблукова.

Шайба Мамина ситуацию кардинальным образом не меняет. Этот гол не стал результатом креативной деятельности всех нападающих: в ассистентах шайбы только Зайцев, который неплохо набросил. Видно, как активно прессингует Михеев в чужой зоне. Андронов от борьбы никогда не уходил. Но командной составляющей нападающим пока не хватает. Не исключено, что в игре против чехов мы тройку в таком составе не увидим.

Александр Барабанов — Илья Каблуков — Максим Шалунов — 8,5

Четвёртое звено сборной подвергалось критике после каждой игры, хоть и не уходило со льда без набранных очков как в матче с французами, так и в поединке против австрийцев. Однако втех противостояниях тройка Барабанов — Каблуков-Михеев создавала мало, нападающие своих лучших качеств не демонстрировали. С переводом Шалунова в четвёртое звено ситуация несколько изменилась. Шайбы Шалунова и Каблукова предопределили исход встречи. Забросила четвёртое сочетание тогда, когда у белорусской команды стало что-то получаться в атаке, а у россиян игра расклеилась. Поэтому переоценить вклад недавно образовавшегося звена сложно.

Барабанов сегодня не забросил, в отличие от двух предыдущих матчей, но играл он даже лучше. А Каблуков мог и дубль оформить в конце третьего периода с передачи 94-го номера. Достаточно пересмотреть полностью второй гол россиян, чтобы стало понятно, что каждый из этой тройки может быть полезен. Превосходная игра сочетания, которое получает заслуженную высокую оценку, а чехи уже думают, как им сдержать четвёртую тройку россиян.