«Не брал номер Шипачёва, он мой»: что сказали наши после матча с Беларусью

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Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею-2018, одолев команду Беларуси со счётом 6:0. Подопечные Ильи Воробьёва не пропустили на турнире ни одной шайбы. Сначала была разгромлена команда Франции со счётом 7:0, потом с аналогичным счётом сборная Австрии, следом была уверенно обыграна Беларусь (6:0). Российские голкиперы не пропускают уже 180 минут.

«Дацюк — феномен в хоккее, он просто отдыхает»

— Нам противостояла хорошая команда, 6:0 — тоже хороший счёт, как и 7:0. Не расстроились, что недотянули одной шайбы, — подвёл итоги матча нападающий сборной России Максим Шалунов. — Сегодня Бара (Барабанов. — Прим. «Чемпионата») хорошо всё сделал, когда я гол забил. Отдал мне в пустые ворота, можно сказать. Сегодня было два большинства, то, что играю в большинстве, — позитивный момент.

— Дацюк забросил две красивые шайбы.

— Паша Дацюк — это просто феномен в хоккее! Мне кажется, он просто отдыхает, красавчик. Очень приятно быть с таким человеком в команде.

— За два выходных не растеряете форму?

— Один же? Два дня — я даже не знал. Тренеры не дадут растерять форму.

— В сборной вы взяли номер Вадима Шипачёва.

— Это мой номер, я под этим номером играл всегда в Новосибирске.

«Пока всё получается, но матч с чехами станет хорошим тестом для нас»

Не прошёл мимо представителей СМИ и капитан сборной России Павел Дацюк.

— О чём говорят 20:0 за три матча с не самыми сильными командами?

— Наверное, самые интересные матчи ещё впереди. От матча к матчу мы стараемся меньше ошибаться, нужно над этим работать. Всё-таки самое главное — это результат.

— Показалось, что вы не радовались после заброшенных шайб.

— Я радовался, давно не забивал за сборную.

— Следующий матч со сборной Чехии.

— Первый хороший тест для нас.

— Чем будете заниматься в свободные от матчей дни?

— За два свободных дня постараемся посмотреть город, я здесь был более 20 лет назад.

— Со стороны кажется, что вашей тройке игра даётся легко.

— В нашем звене пока всё получается, но будет интересно посмотреть, как мы будем выглядеть в матче с более сильным соперником.

«Почему только 6:0? Надо прибавлять»

Дальше к журналистам вышел нападающий сборной России Кирилл Капризов.

— Почему только 6:0?

— Не забили, надо работать, прибавлять. Первый период, наверное, был самым тяжёлым на турнире. Белорусы хорошо играли, прессинговали, попали в штангу. Вязкая игра была. Хорошо, что не пропустили и свои голы забили.

— Дальше у сборной России будут не такие лёгкие соперники.

— Все понимают, что главные матчи нас ждут впереди. Далеко не загадываем, идём от матча к матчу.

— Не расстроило, что было мало болельщиков на трибунах?

— Я бы не сказал, их было хорошо слышно.

«Трус играет в хоккей, ему было тяжело»

Одним из главных героев матча стал форвард сборной России Александр Барабанов.

— У вас необычная манера катания. В детстве занимались фигурным катанием?

— Да, мне это сильно помогает маневрировать на площадке.

— Судя по сегодняшней игре, вы быстро нашли взаимопонимание с Шалуновым?

— Шалунова к нам в тройку поставили в конце второй игры. Не знаю, с чем это связано, но в этой команде со всеми можно сыграть, стараемся найти взаимопонимание. Хорошо, что забили сегодня пару голов.

— Ваше звено больше выполняет оборонительные функции?

— Что значит оборонительное звено? У меня такого понятия нет, нападающий должен голы забивать!

— Тяжело ли говорить себе, что эти матчи ничего не значат, всё самое сложное впереди?

— Да нет, следующая игра будет намного серьёзнее. Будет время, чтобы подготовиться. Разберём игру чехов — и вперёд. Уже хочется сыграть.

— Знали, какая фамилия у вратаря белорусов?

— Какая?

— Трус.

— Трус играет в хоккей. Много бросков, ему было тяжело.