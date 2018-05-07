«Не брал номер Шипачёва, он мой»: что сказали наши после матча с Беларусью
Не верите — спросите у болельщиков «Сибири».
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Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею-2018, одолев команду Беларуси со счётом 6:0. Подопечные Ильи Воробьёва не пропустили на турнире ни одной шайбы. Сначала была разгромлена команда Франции со счётом 7:0, потом с аналогичным счётом сборная Австрии, следом была уверенно обыграна Беларусь (6:0). Российские голкиперы не пропускают уже 180 минут.
«Дацюк — феномен в хоккее, он просто отдыхает»
— Нам противостояла хорошая команда, 6:0 — тоже хороший счёт, как и 7:0. Не расстроились, что недотянули одной шайбы, — подвёл итоги матча нападающий сборной России Максим Шалунов. — Сегодня Бара (Барабанов. — Прим. «Чемпионата») хорошо всё сделал, когда я гол забил. Отдал мне в пустые ворота, можно сказать. Сегодня было два большинства, то, что играю в большинстве, — позитивный момент.
— Дацюк забросил две красивые шайбы.
— Паша Дацюк — это просто феномен в хоккее! Мне кажется, он просто отдыхает, красавчик. Очень приятно быть с таким человеком в команде.
— За два выходных не растеряете форму?
— Один же? Два дня — я даже не знал. Тренеры не дадут растерять форму.
— В сборной вы взяли номер Вадима Шипачёва.
— Это мой номер, я под этим номером играл всегда в Новосибирске.
«Пока всё получается, но матч с чехами станет хорошим тестом для нас»
Не прошёл мимо представителей СМИ и капитан сборной России Павел Дацюк.
— О чём говорят 20:0 за три матча с не самыми сильными командами?
— Наверное, самые интересные матчи ещё впереди. От матча к матчу мы стараемся меньше ошибаться, нужно над этим работать.
— Показалось, что вы не радовались после заброшенных шайб.
— Я радовался, давно не забивал за сборную.
— Следующий матч со сборной Чехии.
— Первый хороший тест для нас.
— Чем будете заниматься в свободные от матчей дни?
— За два свободных дня постараемся посмотреть город, я здесь был более 20 лет назад.
— Со стороны кажется, что вашей тройке игра даётся легко.
— В нашем звене пока всё получается, но будет интересно посмотреть, как мы будем выглядеть в матче с более сильным соперником.
«Почему только 6:0? Надо прибавлять»
Дальше к журналистам вышел нападающий сборной России Кирилл Капризов.
— Почему только 6:0?
— Не забили, надо работать, прибавлять. Первый период, наверное, был самым тяжёлым на турнире. Белорусы хорошо играли, прессинговали, попали в штангу. Вязкая игра была. Хорошо, что не пропустили и свои голы забили.
— Дальше у сборной России будут не такие лёгкие соперники.
— Все понимают, что главные матчи нас ждут впереди. Далеко не загадываем, идём от матча к матчу.
— Не расстроило, что было мало болельщиков на трибунах?
— Я бы не сказал, их было хорошо слышно.
«Трус играет в хоккей, ему было тяжело»
Одним из главных героев матча стал форвард сборной России Александр Барабанов.
— У вас необычная манера катания. В детстве занимались фигурным катанием?
— Да, мне это сильно помогает маневрировать на площадке.
— Судя по сегодняшней игре, вы быстро нашли взаимопонимание с Шалуновым?
— Шалунова к нам в тройку поставили в конце второй игры. Не знаю, с чем это связано, но в этой команде со всеми можно сыграть, стараемся найти взаимопонимание. Хорошо, что забили сегодня пару голов.
— Ваше звено больше выполняет оборонительные функции?
— Что значит оборонительное звено? У меня такого понятия нет, нападающий должен голы забивать!
— Тяжело ли говорить себе, что эти матчи ничего не значат, всё самое сложное впереди?
— Да нет, следующая игра будет намного серьёзнее. Будет время, чтобы подготовиться. Разберём игру чехов — и вперёд. Уже хочется сыграть.
— Знали, какая фамилия у вратаря белорусов?
— Какая?
— Трус.
— Трус играет в хоккей. Много бросков, ему было тяжело.
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|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол