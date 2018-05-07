«Не брал номер Шипачёва, он мой»: что сказали наши после матча с Беларусью

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
17:15 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
17:15 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
21:15 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
21:15 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33397085/
7 мая 2018, 22:29 | Чемпионат.com

«Не брал номер Шипачёва, он мой»: что сказали наши после матча с Беларусью

Не верите — спросите у болельщиков «Сибири».

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Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею-2018, одолев команду Беларуси со счётом 6:0. Подопечные Ильи Воробьёва не пропустили на турнире ни одной шайбы. Сначала была разгромлена команда Франции со счётом 7:0, потом с аналогичным счётом сборная Австрии, следом была уверенно обыграна Беларусь (6:0). Российские голкиперы не пропускают уже 180 минут.

«Дацюк — феномен в хоккее, он просто отдыхает»

— Нам противостояла хорошая команда, 6:0 — тоже хороший счёт, как и 7:0. Не расстроились, что недотянули одной шайбы, — подвёл итоги матча нападающий сборной России Максим Шалунов. — Сегодня Бара (Барабанов. — Прим. «Чемпионата») хорошо всё сделал, когда я гол забил. Отдал мне в пустые ворота, можно сказать. Сегодня было два большинства, то, что играю в большинстве, — позитивный момент.

— Дацюк забросил две красивые шайбы.

— Паша Дацюк — это просто феномен в хоккее! Мне кажется, он просто отдыхает, красавчик. Очень приятно быть с таким человеком в команде.

— За два выходных не растеряете форму?

— Один же? Два дня — я даже не знал. Тренеры не дадут растерять форму.

— В сборной вы взяли номер Вадима Шипачёва.

— Это мой номер, я под этим номером играл всегда в Новосибирске.

«Пока всё получается, но матч с чехами станет хорошим тестом для нас»

Не прошёл мимо представителей СМИ и капитан сборной России Павел Дацюк.

— О чём говорят 20:0 за три матча с не самыми сильными командами?

— Наверное, самые интересные матчи ещё впереди. От матча к матчу мы стараемся меньше ошибаться, нужно над этим работать. Всё-таки самое главное — это результат.

— Показалось, что вы не радовались после заброшенных шайб.

— Я радовался, давно не забивал за сборную.

— Следующий матч со сборной Чехии.

— Первый хороший тест для нас.

— Чем будете заниматься в свободные от матчей дни?

— За два свободных дня постараемся посмотреть город, я здесь был более 20 лет назад.

— Со стороны кажется, что вашей тройке игра даётся легко.

— В нашем звене пока всё получается, но будет интересно посмотреть, как мы будем выглядеть в матче с более сильным соперником.

«Почему только 6:0? Надо прибавлять»

Дальше к журналистам вышел нападающий сборной России Кирилл Капризов.

— Почему только 6:0?

— Не забили, надо работать, прибавлять. Первый период, наверное, был самым тяжёлым на турнире. Белорусы хорошо играли, прессинговали, попали в штангу. Вязкая игра была. Хорошо, что не пропустили и свои голы забили.

— Дальше у сборной России будут не такие лёгкие соперники.

— Все понимают, что главные матчи нас ждут впереди. Далеко не загадываем, идём от матча к матчу.

— Не расстроило, что было мало болельщиков на трибунах?

— Я бы не сказал, их было хорошо слышно.

«Трус играет в хоккей, ему было тяжело»

Одним из главных героев матча стал форвард сборной России Александр Барабанов.

— У вас необычная манера катания. В детстве занимались фигурным катанием?

— Да, мне это сильно помогает маневрировать на площадке.

— Судя по сегодняшней игре, вы быстро нашли взаимопонимание с Шалуновым?

— Шалунова к нам в тройку поставили в конце второй игры. Не знаю, с чем это связано, но в этой команде со всеми можно сыграть, стараемся найти взаимопонимание. Хорошо, что забили сегодня пару голов.

— Ваше звено больше выполняет оборонительные функции?

— Что значит оборонительное звено? У меня такого понятия нет, нападающий должен голы забивать!

— Тяжело ли говорить себе, что эти матчи ничего не значат, всё самое сложное впереди?

— Да нет, следующая игра будет намного серьёзнее. Будет время, чтобы подготовиться. Разберём игру чехов — и вперёд. Уже хочется сыграть.

— Знали, какая фамилия у вратаря белорусов?

— Какая?

— Трус.

— Трус играет в хоккей. Много бросков, ему было тяжело.
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7 Мая, 17:15 Зрители 6360 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Беларусь 0:6
(0:1, 0:3, 0:2)
Россия
Главные тренеры
Дэйв Льюис Илья Воробьев
Вратари
Виталий Трус Игорь Шестеркин
1-й период
Павел Дацюк (Е. Дадонов) 05:27
10:49 Степан Фальковский
2-й период
Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков) 25:55
Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин) 29:25
38:30 Владимир Денисов
Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин) 39:26
3-й период
Максим Мамин (Н. Зайцев) 45:16
Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов) 47:37
Динар Хафизуллин 52:49
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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