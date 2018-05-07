20:0 от Воробьева: это что-то значит или нет?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
17:15 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
17:15 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
21:15 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
21:15 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33397016/
7 мая 2018, 22:18 | Спорт-Экспресс

20:0 от Воробьева: это что-то значит или нет?

Сборная России выиграла три стартовых матча чемпионата мира с общим счетом 20:0.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018
1/16

Слабых соперников на чемпионате мира нет? Ну-ну. Результаты 90 процентов встреч между фаворитами и аутсайдерами зависят исключительно от одного фактора — уровня мотивации топ-команд.

Приятно наблюдать за торжеством российской атаки? Приятно. Но после парочки 7:0 и еще одного чуть более скромного разгрома становится скучно. Не только зрителям — самим нашим хоккеистам, которые чуть поднабив личной статистики (за три игры голами отличились 11 форвардов — все, кроме ассистента капитана Сергея Андронова), в матче с Белоруссией на паре отрезков даже откровенно бросали играть. Их понять можно: такой полутренировочный режим неизбежно поднаедает. Формат чемпионата мира с его длиннейшим групповым этапом, который благоприятно влияет на число проданных билетов и выручку от турнира, увеличил количество проходных игр до неприличия.

Пока сборная опровергает часть опасений, которые в огромном количестве накопились в апреле. Почему часть — потому что выносить категоричные выводы по первым встречам невозможно. Лишь промежуточные — но не упомянуть о приятном тоже нельзя.

Сборная России после двух побед над Францией и Австрией со счетом 7:0 немного не дотянула до «нормы» против Белоруссии
© Reuters

Дацюк, который провел неудачный плей-офф в КХЛ, вновь подошел к краткосрочному турниру в отличной форме. Капризов, который тоже потерялся во время Кубка Гагарина, на своем первом в карьере чемпионате мира смотрится не хуже, чем на Олимпиаде. И да, первая тройка везет очень много остальным по уровню общего мастерства, но пока никто не выпадает — и никто не занимается бесполезной в таких матчах, как вчера, работой. Все звенья выходят доминировать и забивать.

И небольшую (но только небольшую) похвалу новый тренер за это заслужил. Разве все российские сборные с легкостью разрывали аутсайдеров? И разве фамилии Мамина, Михеева, Каблукова внушали еще неделю назад уверенность в легкой прогулке в начале чемпионата?

Погромили одних, вторых, третьих — но любому спортсмену хочется более серьезных битв. К счастью, теперь разминка закончилась. Через два дня Илью Воробьева ждет первое реальное испытание — Чехия.

Тогда мы и узнаем, что значат эти 20:0 и значат ли что-то вообще. Пока скорости российских соперников смотрелись бы пристойно лишь для аутсайдеров КХЛ, силовая борьба в их исполнении отсутствовала как класс, и не покидало ощущение, что Франция, Австрия и Белоруссия (последняя в меньшей степени) уже в первом периоде ждали финального свистка и возможности поготовиться к более важным матчам.

Все это наконец закончилось. Начинается настоящий хоккей.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
7 Мая, 17:15 Зрители 6360 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Беларусь 0:6
(0:1, 0:3, 0:2)
Россия
Главные тренеры
Дэйв Льюис Илья Воробьев
Вратари
Виталий Трус Игорь Шестеркин
1-й период
Павел Дацюк (Е. Дадонов) 05:27
10:49 Степан Фальковский
2-й период
Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков) 25:55
Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин) 29:25
38:30 Владимир Денисов
Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин) 39:26
3-й период
Максим Мамин (Н. Зайцев) 45:16
Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов) 47:37
Динар Хафизуллин 52:49
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
04 мая

Что на самом деле происходит в "Спартаке"В российском футболе большая беда - дискриминация по месяцу рождения

Болельщик "Спартака" утверждает, что его ударил Тарасов. Игрок это отрицает

Танцуй пока молодая. Чирлидерш раздели и выставили напоказ
Викторина
Футбол или хоккей?