20:0 от Воробьева: это что-то значит или нет?
Сборная России выиграла три стартовых матча чемпионата мира с общим счетом 20:0.
Слабых соперников на чемпионате мира нет?
Приятно наблюдать за торжеством российской атаки? Приятно. Но после парочки 7:0 и еще одного чуть более скромного разгрома становится скучно. Не только зрителям — самим нашим хоккеистам, которые чуть поднабив личной статистики (за три игры голами отличились 11 форвардов — все, кроме ассистента капитана Сергея Андронова), в матче с Белоруссией на паре отрезков даже откровенно бросали играть. Их понять можно: такой полутренировочный режим неизбежно поднаедает. Формат чемпионата мира с его длиннейшим групповым этапом, который благоприятно влияет на число проданных билетов и выручку от турнира, увеличил количество проходных игр до неприличия.
Пока сборная опровергает часть опасений, которые в огромном количестве накопились в апреле. Почему часть — потому что выносить категоричные выводы по первым встречам невозможно. Лишь промежуточные — но не упомянуть о приятном тоже нельзя.
Дацюк, который провел неудачный
И небольшую (но только небольшую) похвалу новый тренер за это заслужил. Разве все российские сборные с легкостью разрывали аутсайдеров? И разве фамилии Мамина, Михеева, Каблукова внушали еще неделю назад уверенность в легкой прогулке в начале чемпионата?
Погромили одних, вторых, третьих — но любому спортсмену хочется более серьезных битв. К счастью, теперь разминка закончилась. Через два дня Илью Воробьева ждет первое реальное испытание — Чехия.
Тогда мы и узнаем, что значат эти 20:0 и значат ли
Все это наконец закончилось. Начинается настоящий хоккей.
Павел КЛИМОВИЦКИЙ.
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|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол