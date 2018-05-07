20:0 от Воробьева: это что-то значит или нет?

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Слабых соперников на чемпионате мира нет? Ну-ну. Результаты 90 процентов встреч между фаворитами и аутсайдерами зависят исключительно от одного фактора — уровня мотивации топ-команд.

Приятно наблюдать за торжеством российской атаки? Приятно. Но после парочки 7:0 и еще одного чуть более скромного разгрома становится скучно. Не только зрителям — самим нашим хоккеистам, которые чуть поднабив личной статистики (за три игры голами отличились 11 форвардов — все, кроме ассистента капитана Сергея Андронова), в матче с Белоруссией на паре отрезков даже откровенно бросали играть. Их понять можно: такой полутренировочный режим неизбежно поднаедает. Формат чемпионата мира с его длиннейшим групповым этапом, который благоприятно влияет на число проданных билетов и выручку от турнира, увеличил количество проходных игр до неприличия.

Пока сборная опровергает часть опасений, которые в огромном количестве накопились в апреле. Почему часть — потому что выносить категоричные выводы по первым встречам невозможно. Лишь промежуточные — но не упомянуть о приятном тоже нельзя.

Сборная России после двух побед над Францией и Австрией со счетом 7:0 немного не дотянула до «нормы» против Белоруссии Reuters

Дацюк, который провел неудачный плей-офф в КХЛ, вновь подошел к краткосрочному турниру в отличной форме. Капризов, который тоже потерялся во время Кубка Гагарина, на своем первом в карьере чемпионате мира смотрится не хуже, чем на Олимпиаде. И да, первая тройка везет очень много остальным по уровню общего мастерства, но пока никто не выпадает — и никто не занимается бесполезной в таких матчах, как вчера, работой. Все звенья выходят доминировать и забивать.

И небольшую (но только небольшую) похвалу новый тренер за это заслужил. Разве все российские сборные с легкостью разрывали аутсайдеров? И разве фамилии Мамина, Михеева, Каблукова внушали еще неделю назад уверенность в легкой прогулке в начале чемпионата?

Погромили одних, вторых, третьих — но любому спортсмену хочется более серьезных битв. К счастью, теперь разминка закончилась. Через два дня Илью Воробьева ждет первое реальное испытание — Чехия.

Тогда мы и узнаем, что значат эти 20:0 и значат ли что-то вообще. Пока скорости российских соперников смотрелись бы пристойно лишь для аутсайдеров КХЛ, силовая борьба в их исполнении отсутствовала как класс, и не покидало ощущение, что Франция, Австрия и Белоруссия (последняя в меньшей степени) уже в первом периоде ждали финального свистка и возможности поготовиться к более важным матчам.

Все это наконец закончилось. Начинается настоящий хоккей.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.