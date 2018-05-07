Выступление российских хоккеистов на ЧМ напомнило Третьяку игру сборной СССР
КОПЕНГАГЕН, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нынешнее выступление сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании напоминает игру сборной СССР. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Российские хоккеисты обыграли в трех стартовых матчах турнира в Копенгагене команды Франции, Австрии и Белоруссии, забросив 20 шайб и не пропустив при этом ни одной.
«Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде. Она играет немного в другой хоккей, в отличие от последних лет — эта игра комбинационная, команда играет друг на друга, — сказал Третьяк. — Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в моей команде в мое время. Моментов много, хотя бывает и брак, но мне нравится, как играет нынешняя сборная».
По словам Третьяка, оборона сборной России пока вместе с вратарями играет солидно. «Не помню такого, чтобы в истории мы проводили три игры кряду без пропущенных шайб. Это хороший показатель», — отметил Третьяк.
Следующий матч россияне проведут 10 мая с командой Чехии.
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|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол