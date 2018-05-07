Выступление российских хоккеистов на ЧМ напомнило Третьяку игру сборной СССР

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Российские хоккеисты обыграли в трех стартовых матчах турнира в Копенгагене команды Франции, Австрии и Белоруссии, забросив 20 шайб и не пропустив при этом ни одной.

«Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде. Она играет немного в другой хоккей, в отличие от последних лет — эта игра комбинационная, команда играет друг на друга, — сказал Третьяк. — Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в моей команде в мое время. Моментов много, хотя бывает и брак, но мне нравится, как играет нынешняя сборная».

По словам Третьяка, оборона сборной России пока вместе с вратарями играет солидно. «Не помню такого, чтобы в истории мы проводили три игры кряду без пропущенных шайб. Это хороший показатель», — отметил Третьяк.

Следующий матч россияне проведут 10 мая с командой Чехии.