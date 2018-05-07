Выступление российских хоккеистов на ЧМ напомнило Третьяку игру сборной СССР

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
17:15 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
17:15 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
21:15 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
21:15 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33397010/
7 мая 2018, 22:26 | ТАСС

Выступление российских хоккеистов на ЧМ напомнило Третьяку игру сборной СССР

КОПЕНГАГЕН, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нынешнее выступление сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании напоминает игру сборной СССР. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Российские хоккеисты обыграли в трех стартовых матчах турнира в Копенгагене команды Франции, Австрии и Белоруссии, забросив 20 шайб и не пропустив при этом ни одной.

«Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде. Она играет немного в другой хоккей, в отличие от последних лет — эта игра комбинационная, команда играет друг на друга, — сказал Третьяк. — Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в моей команде в мое время. Моментов много, хотя бывает и брак, но мне нравится, как играет нынешняя сборная».

По словам Третьяка, оборона сборной России пока вместе с вратарями играет солидно. «Не помню такого, чтобы в истории мы проводили три игры кряду без пропущенных шайб. Это хороший показатель», — отметил Третьяк.

Следующий матч россияне проведут 10 мая с командой Чехии.
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7 Мая, 17:15 Зрители 6360 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Беларусь 0:6
(0:1, 0:3, 0:2)
Россия
Главные тренеры
Дэйв Льюис Илья Воробьев
Вратари
Виталий Трус Игорь Шестеркин
1-й период
Павел Дацюк (Е. Дадонов) 05:27
10:49 Степан Фальковский
2-й период
Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков) 25:55
Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин) 29:25
38:30 Владимир Денисов
Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин) 39:26
3-й период
Максим Мамин (Н. Зайцев) 45:16
Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов) 47:37
Динар Хафизуллин 52:49
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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