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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
17:15 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
17:15 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Швеция 2
Франция 0
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 3
Дания 0
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33396710/
7 мая 2018, 21:22 | Чемпионат.com

Кожевников — о 20:0 у России: Тут вопрос — или мы сильные, или команды слабые?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над Беларусью (6:0) и успешное начало ЧМ-2018 (20 заброшенных шайб в трёх матчах при нуле пропущенных).

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«Нормальная игра. Самое главное, ребята не расслабляются, играют до конца, хотя команды не очень сильные. Тут такой вопрос: или мы очень сильные, или команды очень слабые? Надо смотреть игру с чехами, которая будет через два дня, и со шведами, а затем уже делать реальные выводы насчёт сборной. Пока неплохо. Видно тренерскую работу, команда играет. Для Воробьёва это плюс. К тому же команда неплохо играет в защите, достаточно уверенно. С чехами будет определяющий матч, будем смотреть, насколько наша сборная готова замахнуться на высокие цели.

Воробьёв сказал, что 20:0 его настораживает? И должно настораживать, он правильно говорит. Всё легко даётся, и когда будут серьёзные игры, не знаю, как команда сыграет. Сопротивления нет, это, кстати говоря, большая проблема. Воробьёв — молодец, что концентрирует на этом внимание, значит, он будет настраивать команду в совершенно другом ракурсе с чехами, шведами. А в плей-офф будет всё по-другому.
Шестёркин сыграл отлично, он мне давно нравится. Надо было и раньше давать ему возможность поиграть. Очень сильный вратарь. Конечно, он не играл в плей-офф КХЛ, но по таланту он самый сильный вратарь.

Перестановки в звеньях? Сейчас другая система, при Воробьёве, что приятно видеть. Нет обороняющихся звеньев и играющих в атаке — все звенья стараются и в обороне отрабатывать, и в атаке играть. Это неплохая тенденция для Воробьёва и нашей команды. У нас есть талантливые игроки, которые могут обыгрывать, и надо дать им уверенность. Воробьёв это делает», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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7 Мая, 17:15 Зрители 6360 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Беларусь 0:6
(0:1, 0:3, 0:2)
Россия
Главные тренеры
Дэйв Льюис Илья Воробьев
Вратари
Виталий Трус Игорь Шестеркин
1-й период
Павел Дацюк (Е. Дадонов) 05:27
10:49 Степан Фальковский
2-й период
Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков) 25:55
Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин) 29:25
38:30 Владимир Денисов
Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин) 39:26
3-й период
Максим Мамин (Н. Зайцев) 45:16
Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов) 47:37
Динар Хафизуллин 52:49
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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