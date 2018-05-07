Воробьев сказал, что его настораживают крупные победы россиян на старте ЧМ по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 7 мая. /ТАСС/. Исполняющего обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илью Воробьева настораживают крупные победы его команды на старте чемпионата мира в Дании. Об этом он рассказал журналистам.
Россияне в первых трех матчах обыграли сборные Франции, Австрии и Белоруссии с общим счетом 20:0.
«Давайте немного успокоимся со всеми этими красивыми счетами. Мы строили команду и каждый матч говорили, что нужно сделать лучше ребятам, что нужно готовиться к серьезным соперникам, — сказал Воробьев. — Меня настораживает все это, сейчас будут шведы, чехи, швейцарцы — серьезные команды».
По словам Воробьева, россиянам в начале матча с белорусами не хватало свежести. «Белорусы проиграли пару игр, вышли “от ножа”. Брак в передачах у нас, возможно, был от усталости», — отметил он.
«Что касается сравнения чехов со шведами, то обе команды очень приличные», — добавил он.
Следующий матч россияне проведут 10 мая с командой Чехии.
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Главные тренеры
|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
Вратари
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол