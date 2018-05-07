Воробьев сказал, что его настораживают крупные победы россиян на старте ЧМ по хоккею

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Россияне в первых трех матчах обыграли сборные Франции, Австрии и Белоруссии с общим счетом 20:0.

«Давайте немного успокоимся со всеми этими красивыми счетами. Мы строили команду и каждый матч говорили, что нужно сделать лучше ребятам, что нужно готовиться к серьезным соперникам, — сказал Воробьев. — Меня настораживает все это, сейчас будут шведы, чехи, швейцарцы — серьезные команды».

По словам Воробьева, россиянам в начале матча с белорусами не хватало свежести. «Белорусы проиграли пару игр, вышли “от ножа”. Брак в передачах у нас, возможно, был от усталости», — отметил он.

«Что касается сравнения чехов со шведами, то обе команды очень приличные», — добавил он.

Следующий матч россияне проведут 10 мая с командой Чехии.