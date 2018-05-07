Белорусский вратарь Трус: Давно привык к шуткам, что я не играю в хоккей

Сборная России в понедельник со счетом 6:0 обыграла команду Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Дании. Голкипер Трус дебютировал на чемпионатах мира.

«Да, пропустил меньше, чем французы и австрийцы от сборной России, но мог и еще меньше пропустить, если бы повезло. В первом периоде я еще отбивался, а во втором периоде нам “подворотные” голы забили. Мы потеряли двух человек у себя на пятаке, как в детском саду, от этого случилось 0:3, и игра сломалась. Я давно привык к шуткам про то, что я не играю в хоккей. Все-таки в Белоруссии все знают давно меня, это в России, может, не слышали, что есть вратарь Трус. Нет, фамилию менять никогда не хотел», — сказал Трус журналистам.

«Таких бросков как у Павла Дацюка, я никогда не отбивал и не видел. Хорошо русские играли под воротами, закрывали мне обзор. Наигранная комбинация, видимо, когда вратаря закрывают, а Дацюк выезжает и идет бросок. Я два раза так его бросок не увидел, один раз в штангу он попал, другой забил», — отметил Трус.