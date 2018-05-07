Белорусский вратарь Трус: Давно привык к шуткам, что я не играю в хоккей
КОПЕНГАГЕН, 7 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер сборной Белоруссии Виталий Трус заявил, что уже давно привык к шуткам о том, что он не играет в хоккей.
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Сборная России в понедельник со счетом 6:0 обыграла команду Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Дании. Голкипер Трус дебютировал на чемпионатах мира.
«Да, пропустил меньше, чем французы и австрийцы от сборной России, но мог и еще меньше пропустить, если бы повезло. В первом периоде я еще отбивался, а во втором периоде нам “подворотные” голы забили. Мы потеряли двух человек у себя на пятаке, как в детском саду, от этого случилось 0:3, и игра сломалась. Я давно привык к шуткам про то, что я не играю в хоккей.
«Таких бросков как у Павла Дацюка, я никогда не отбивал и не видел. Хорошо русские играли под воротами, закрывали мне обзор. Наигранная комбинация, видимо, когда вратаря закрывают, а Дацюк выезжает и идет бросок. Я два раза так его бросок не увидел, один раз в штангу он попал, другой забил», — отметил Трус.
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|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол