Кошечкин сыграет в матче чемпионата мира по хоккею с чехами
КОПЕНГАГЕН, 7 мая. /ТАСС/. Василий Кошечкин сыграет в воротах сборной России по хоккею в матче чемпионата мира с командой Чехии. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Илья Воробьев.
В матче с белорусами (6:0), который прошел в понедельник, ворота защищал Игорь Шестеркин.
«С чехами сыграет Василий Кошечкин. По поводу последующих игр будем смотреть день за днем, так как там у нас спаренные матчи», — сказал Воробьев.
Встреча между сборными России и Чехии пройдет 10 мая.
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Главные тренеры
|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
Вратари
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол