Трус играет в хоккей: Россия продолжает разрывать аутсайдеров

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
17:15 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
17:15 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Швеция 2
Франция 0
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 3
Дания 0
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33396287/
7 мая 2018, 20:28 | Спорт-Экспресс

Трус играет в хоккей: Россия продолжает разрывать аутсайдеров

Сборная России обыграла Белоруссию (6:0) в третьем матче чемпионата мира.

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С каждым годом на чемпионатах мира все сложней работать. ИИХФ стремится к тому, чтобы пресса вообще не ездила на это соревнование. Требования постоянно ужесточаются. Например, отныне можно снимать только первые десять минут тренировки. Телевизионщики ахнули от негодования. Даже на футболе открытая часть занимает 15 минут.

Мир прессы ИИХФ — это люди с блокнотами, которые могут передавать новости в газету по телетайпу. А фотографы должны арендовать комнаты для проявки пленок. В Копенгагене на хоккей ходят немногие (минимальная цена билета — 3600 рублей), но аккредитованных людей с объективами гоняют. Сел не на то место — угроза лишения аккредитации. Да, заберите уж их у всех и спокойно тратьте деньги генерального спонсора.

С ума сходят и пресс-службы сборных. Со швейцарцами разговаривать нельзя, со шведами — ограниченное время, с чехами — нельзя. Кто мог подумать, что российская команда на этом турнире самая открытая?

В лифте, впрочем, я нарушил запрет на общения с иностранными хоккеистами. Спускался вниз с Мареком Дялогой и Михалом Чайковски.

— Михал, вернули коньки-то? — вспомнил я историю, как его обокрали в Нижнем Новгороде на предсезонном турнире.

— Нет, — загрустил защитник «Автомобилиста».

— Их уже можно в торговом центре купить, — захохотал Дялога.

У нас одна проблема — кого буду заявлять, а кого отправят домой. Вот уже сорвались варианты с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским, завис вариант с «Вашингтоном», а решения все нет. На хоккеистов нашей команды, которые не попали в заявку, жалко смотреть.

Самый скрытный в нашей сборной — Никита Гусев. Отказался говорить с журналистами, пока не попал в заявку. А, может быть, у нас были вопросы по СКА?

АВТОГРАФЫ И СЕЛФИ

Белорусская сборная на этом турнире приехала оформить себе путевку с низший дивизион и против нашей команды выставили формально третьего вратаря. Правда, у них там нет первого номера, но Виталий Трус был глубоким запасным.

Он молодец, сопротивлялся, а защитники ему совершенно не помогали. Описывать эту игру довольно странно. Отметим только, что Михаил Григоренко едва не заработал дисквалификацию. Кажется, что он все-таки попал локтем в голову сопернику. Но арбитры его не удалили.

Самое интересное у нашей команды происходит у автобуса. Вот Павел Бучневич уже второй раз подряд проходит сквозь пьяных и довольно прилипчивых болельщиков, а у него даже никто не берет автограф.

— Я делаю неприступное лицо, — объясняет секрет своего успеха нападающий «Рейнджерс». — Ничего вокруг не слышу и бегу в автобус.

К Игорю Шестеркину постоянно лезут пьяные.

— Э, Игорь, давай селфи, — подходят к нашему вратарю. — Так принято. Ой, что-то не получается фото.

— Пить надо меньше? — предполагает Игорь.

— Да я вообще не пил, — кричит болельщик. — Только пару бутылок пива.

А объектив направлен в другую сторону.

— Да-да, я тоже так оправдываюсь, — говорит Шестеркин.

НОСТАЛЬГИЯ

Игорь вышел на третий период против австрийцев и шикарно провел матч против вчерашнего соперника.

— Я вышел против австрийцев и вдруг понял, как мне тяжело, — говорил он. — Там был один бросок из четырех, так я все боялся, что шайба выскочит у меня. Еле прижал. Не хотелось бы пропустить.

И не пропустил. Теперь даже и непонятно, кого ставить на следующего соперника. Впрочем, если бы Шестеркин даже забил белорусам, то играл бы Василий Кошечкин.

У Павла Дацюка продолжается какой-то бзик по фото. Он отказывается фотографироваться с фанатами, а автографы раздает охотно. Но и тут есть правила. На национальном флаге Дацюк не расписывается. Не слишком ли много ограничений для хоккеиста?

— А мне понравилось, как Никита Зайцев сказал про вас, — не упустил возможности напомнить о беседе с защитником «Торонто» Артем Анисимов. — Правильно сказал-то.

— Чем вы-то недовольны? — удивляюсь я.

— Нет-нет, я всем доволен, — сразу сказал Артем.

Мы тоже всем довольны в Копенгагене. Погода — идеальная, к ценам привыкли, все очень тихо и спокойно. Но через два дня мы будем вспоминать об этих временах с ностальгией. Нормальные соперники приходят.
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7 Мая, 17:15 Зрители 6360 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Беларусь 0:6
(0:1, 0:3, 0:2)
Россия
Главные тренеры
Дэйв Льюис Илья Воробьев
Вратари
Виталий Трус Игорь Шестеркин
1-й период
Павел Дацюк (Е. Дадонов) 05:27
10:49 Степан Фальковский
2-й период
Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков) 25:55
Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин) 29:25
38:30 Владимир Денисов
Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин) 39:26
3-й период
Максим Мамин (Н. Зайцев) 45:16
Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов) 47:37
Динар Хафизуллин 52:49
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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