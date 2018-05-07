Трус играет в хоккей: Россия продолжает разрывать аутсайдеров

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С каждым годом на чемпионатах мира все сложней работать. ИИХФ стремится к тому, чтобы пресса вообще не ездила на это соревнование. Требования постоянно ужесточаются. Например, отныне можно снимать только первые десять минут тренировки. Телевизионщики ахнули от негодования. Даже на футболе открытая часть занимает 15 минут.

Мир прессы ИИХФ — это люди с блокнотами, которые могут передавать новости в газету по телетайпу. А фотографы должны арендовать комнаты для проявки пленок. В Копенгагене на хоккей ходят немногие (минимальная цена билета — 3600 рублей), но аккредитованных людей с объективами гоняют. Сел не на то место — угроза лишения аккредитации. Да, заберите уж их у всех и спокойно тратьте деньги генерального спонсора.

С ума сходят и пресс-службы сборных. Со швейцарцами разговаривать нельзя, со шведами — ограниченное время, с чехами — нельзя. Кто мог подумать, что российская команда на этом турнире самая открытая?

В лифте, впрочем, я нарушил запрет на общения с иностранными хоккеистами. Спускался вниз с Мареком Дялогой и Михалом Чайковски.

— Михал, вернули коньки-то? — вспомнил я историю, как его обокрали в Нижнем Новгороде на предсезонном турнире.

— Нет, — загрустил защитник «Автомобилиста».

— Их уже можно в торговом центре купить, — захохотал Дялога.

У нас одна проблема — кого буду заявлять, а кого отправят домой. Вот уже сорвались варианты с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским, завис вариант с «Вашингтоном», а решения все нет. На хоккеистов нашей команды, которые не попали в заявку, жалко смотреть.

Самый скрытный в нашей сборной — Никита Гусев. Отказался говорить с журналистами, пока не попал в заявку. А, может быть, у нас были вопросы по СКА?

АВТОГРАФЫ И СЕЛФИ

Белорусская сборная на этом турнире приехала оформить себе путевку с низший дивизион и против нашей команды выставили формально третьего вратаря. Правда, у них там нет первого номера, но Виталий Трус был глубоким запасным.

Он молодец, сопротивлялся, а защитники ему совершенно не помогали. Описывать эту игру довольно странно. Отметим только, что Михаил Григоренко едва не заработал дисквалификацию. Кажется, что он все-таки попал локтем в голову сопернику. Но арбитры его не удалили.

Самое интересное у нашей команды происходит у автобуса. Вот Павел Бучневич уже второй раз подряд проходит сквозь пьяных и довольно прилипчивых болельщиков, а у него даже никто не берет автограф.

— Я делаю неприступное лицо, — объясняет секрет своего успеха нападающий «Рейнджерс». — Ничего вокруг не слышу и бегу в автобус.

К Игорю Шестеркину постоянно лезут пьяные.

— Э, Игорь, давай селфи, — подходят к нашему вратарю. — Так принято. Ой, что-то не получается фото.

— Пить надо меньше? — предполагает Игорь.

— Да я вообще не пил, — кричит болельщик. — Только пару бутылок пива.

А объектив направлен в другую сторону.

— Да-да, я тоже так оправдываюсь, — говорит Шестеркин.

НОСТАЛЬГИЯ

Игорь вышел на третий период против австрийцев и шикарно провел матч против вчерашнего соперника.

— Я вышел против австрийцев и вдруг понял, как мне тяжело, — говорил он. — Там был один бросок из четырех, так я все боялся, что шайба выскочит у меня. Еле прижал. Не хотелось бы пропустить.

И не пропустил. Теперь даже и непонятно, кого ставить на следующего соперника. Впрочем, если бы Шестеркин даже забил белорусам, то играл бы Василий Кошечкин.

У Павла Дацюка продолжается какой-то бзик по фото. Он отказывается фотографироваться с фанатами, а автографы раздает охотно. Но и тут есть правила. На национальном флаге Дацюк не расписывается. Не слишком ли много ограничений для хоккеиста?

— А мне понравилось, как Никита Зайцев сказал про вас, — не упустил возможности напомнить о беседе с защитником «Торонто» Артем Анисимов. — Правильно сказал-то.

— Чем вы-то недовольны? — удивляюсь я.

— Нет-нет, я всем доволен, — сразу сказал Артем.

Мы тоже всем довольны в Копенгагене. Погода — идеальная, к ценам привыкли, все очень тихо и спокойно. Но через два дня мы будем вспоминать об этих временах с ностальгией. Нормальные соперники приходят.