Сборная России по хоккею заявит вратаря Сорокина на чемпионат мира
КОПЕНГАГЕН, 7 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России принял решение дозаявить вратаря Илью Сорокина на чемпионат мира по хоккею в Дании. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев.
«Мы заявим Сорокина», — сказал Воробьев.
Голкипер ЦСКА станет третьим вратарем в заявке сборной России, ранее были заявлены Игорь Шестеркин и Василий Кошечкин.
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