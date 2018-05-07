«Мы с тренерами соберёмся и решим, какой вратарь будет играть в следующем матче, после этого дадим знать.



Почему перемешал звенья? Мы ещё не забивали в формате “5 на 5”, так что в атаке звенья не работали. Теперь ещё один матч, где мы не забили в равных составах.



Повод для позитива. Мне понравилось, что ребята продолжали работать. Они были расстроены, россияне проводили много времени в нашей зоне, но наши игроки выкладывались на полную. Иногда нельзя просить о чём-то большем. Три матча за четыре дня, а россияне — невероятно техничные и быстрые. Они умеют разыгрывать шайбу, каждое звено может забить на инстинкте, и сегодня они это сделали.



Наши ребята чувствуют себя скверно, потому что они полностью отдаются, но это не приносит результат. Они должны продолжать работать и готовиться к следующему матчу.



Ветераны, лидеры действительно провели собрание в раздевалке после прошлой игры. Но я не знаю, о чём там говорили», — передаёт слова Льюиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.