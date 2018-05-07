Льюис: Игроки России — невероятно техничные и быстрые, но Беларусь выкладывалась
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги матча с командой России на чемпионате мира-2018.
«Мы с тренерами соберёмся и решим, какой вратарь будет играть в следующем матче, после этого дадим знать.
Почему перемешал звенья? Мы ещё не забивали в формате “5 на 5”, так что в атаке звенья не работали. Теперь ещё один матч, где мы не забили в равных составах.
Повод для позитива. Мне понравилось, что ребята продолжали работать. Они были расстроены, россияне проводили много времени в нашей зоне, но наши игроки выкладывались на полную. Иногда нельзя просить о
Наши ребята чувствуют себя скверно, потому что они полностью отдаются, но это не приносит результат. Они должны продолжать работать и готовиться к следующему матчу.
Ветераны, лидеры действительно провели собрание в раздевалке после прошлой игры. Но я не знаю, о чём там говорили», — передаёт слова Льюиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол