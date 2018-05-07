Сборная США победила команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею

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Отличились Патрик Кейн (31-я минута), Дерек Райан (33), Алекс Дебринкат (51).

Сборная США вышла на первое место в группе B, набрав восемь очков. Команда Германии занимает шестое место (2). В следующем матче 9 мая немцы сыграют со сборной Южной Кореи, американцы 10 мая — с латвийцами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.