Сборная США победила команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею
ТАСС, 7 мая. Сборная США обыграла команду Германии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Матч прошел в Хернинге.
Отличились Патрик Кейн (31-я минута), Дерек Райан (33), Алекс Дебринкат (51).
Сборная США вышла на первое место в группе B, набрав восемь очков. Команда Германии занимает шестое место (2). В следующем матче 9 мая немцы сыграют со сборной Южной Кореи, американцы 10 мая — с латвийцами.
На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|7 Мая, 17:15
|Зрители 10301
|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Марко Штурм
Вратари
|Кейт Кинкейд
|Никлас Тройтле
|1-й период
|Деннис Зайденберг
|01:05
|17:26
|Тэйдж Томпсон
|2-й период
|Мануэль Видерер
|21:38
|Фредерик Тиффельс
|25:05
|Йонас Мюллер
|27:58
|Даниэль Питта
|28:53
|30:02
|Патрик Кейн (Дж. Годро, К. Аткинсон)
|Мориц Мюллер
|30:30
|32:07
|Дерек Райан (П. Кейн, К. Хьюз)
|33:26
|Блейк Коулман
|34:04
|Кейт Кинкейд
|3-й период
|50:38
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн)
|57:11
|Колин Уайт
Статистика
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол