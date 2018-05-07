Белорусские хоккеисты уступили сборной России на чемпионате мира в Дании
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили сборной России со счетом 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) в матче чемпионата мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Перед стартовым вбрасыванием на ледовой площадке Royal Arena главные тренеры команд решили заменить основных вратарей. У белорусов место на последнем рубеже обороны занял Виталий Трус из гродненского «Немана», а у россиян — Игорь Шестеркин.
Первый период встречи подопечные Дэйва Льюиса постарались провести, строго действуя в обороне. Не изменила планов белорусских хоккеистов и пропущенная уже на шестой минуте первого периода шайба. Хорошие моменты сравнять счет имели Александр Павлович и Павел Воробей, но забросить шайбу в ворота олимпийских чемпионов так и не удалось. Голевым дублем у россиян отметился ветеран Павел Дацюк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол