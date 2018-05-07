Белорусские хоккеисты уступили сборной России на чемпионате мира в Дании

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Перед стартовым вбрасыванием на ледовой площадке Royal Arena главные тренеры команд решили заменить основных вратарей. У белорусов место на последнем рубеже обороны занял Виталий Трус из гродненского «Немана», а у россиян — Игорь Шестеркин.

Первый период встречи подопечные Дэйва Льюиса постарались провести, строго действуя в обороне. Не изменила планов белорусских хоккеистов и пропущенная уже на шестой минуте первого периода шайба. Хорошие моменты сравнять счет имели Александр Павлович и Павел Воробей, но забросить шайбу в ворота олимпийских чемпионов так и не удалось. Голевым дублем у россиян отметился ветеран Павел Дацюк.