Россия одержала третью подряд победу на чемпионате мира
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира.
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На шестой минуте первого периода сборная России открыла счет в матче. Свою первую шайбу на турнире забросил Павел Дацюк.
К шестой минуте второго периода российские хоккеисты сделали счет в матче 2:0, отличился Максим Шалунов. К середине периода Илья Каблуков увеличил преимущество сборной России, отправив третью шайбу в ворота белорусской команды. За тридцать секунд до перерыва Павел Дацюк оформил дубль, реализовав большинство, и российская сборная повела в матче со счетом 4:0.
На шестой минуте третьего периода Максим Мамин довел счет до разгромного, 5:0. Через две минуты Кирилл Капризов забросил шестую шайбу в ворота сборной Белоруссии, установив окончательгый счет в матче.
Напомним, что в первых двух матчах на мировом первенстве подопечные Ильи Воробьева с одинаковым счетом 7:0 обыграли команды Франции и Австрии. Следующим соперником сборной России станет Чехия. Встреча пройдет 10 мая и начнется в 21:15 мск.
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|Дэйв Льюис
|Илья Воробьев
|Виталий Трус
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Павел Дацюк (Е. Дадонов)
|05:27
|10:49
|Степан Фальковский
|2-й период
|Максим Шалунов (А. Барабанов, И. Каблуков)
|25:55
|Илья Каблуков (А. Барабанов, Н. Трямкин)
|29:25
|38:30
|Владимир Денисов
|Павел Дацюк (М. Шалунов, Д. Хафизуллин)
|39:26
|3-й период
|Максим Мамин (Н. Зайцев)
|45:16
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|47:37
|Динар Хафизуллин
|52:49
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол