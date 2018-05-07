Россия одержала третью подряд победу на чемпионате мира

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На шестой минуте первого периода сборная России открыла счет в матче. Свою первую шайбу на турнире забросил Павел Дацюк.

К шестой минуте второго периода российские хоккеисты сделали счет в матче 2:0, отличился Максим Шалунов. К середине периода Илья Каблуков увеличил преимущество сборной России, отправив третью шайбу в ворота белорусской команды. За тридцать секунд до перерыва Павел Дацюк оформил дубль, реализовав большинство, и российская сборная повела в матче со счетом 4:0.

На шестой минуте третьего периода Максим Мамин довел счет до разгромного, 5:0. Через две минуты Кирилл Капризов забросил шестую шайбу в ворота сборной Белоруссии, установив окончательгый счет в матче.

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Напомним, что в первых двух матчах на мировом первенстве подопечные Ильи Воробьева с одинаковым счетом 7:0 обыграли команды Франции и Австрии. Следующим соперником сборной России станет Чехия. Встреча пройдет 10 мая и начнется в 21:15 мск.