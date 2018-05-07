Тренер Чехии: Сборная России — фаворит турнира и очень тяжёлый соперник для нас
Ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Калоус поделился впечатлением от выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею.
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«Россия — это фаворит турнира, очень хорошая команда, которая два раза выиграла по 7:0, и очень тяжёлый соперник для нас. Посмотрим, как будет развиваться турнир. Я не хочу говорить конкретно об игроках. Мне нравится Кирилл Капризов, но в команде 22 хоккеиста. Будет ли разговаривать о “Магнитке” с Ильёй Воробьёвым? Сейчас меня интересует только этот турнир», — передаёт слова Калоуса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч между сборными России и Чехии состоится на чемпионате мира 10 мая.
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