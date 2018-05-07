32-летний Степанов второй сезон кряду не попадает в заявку сборной Беларуси на чемпионат мира.

«Что произошло перед прошлым чемпионатом мира? После сильнейшего сезона в КХЛ приехал в сборную в прекрасной форме и отличном настроении. Однако весной уже на первом сборе у Льюиса вновь оказался в четвёртом-пятом звене. Безо всяких объяснений. Это было настолько обидно… Задавал себе вопрос: ну как же так? Согласитесь, странно, если к ребятам из Экстралиги отношение заведомо лучшее, нежели ко мне, хотя я на протяжении нескольких лет стабильно играю в КХЛ, причём только что завершил один из лучших своих сезонов.

Не утверждаю, что я какой-то особенный. В чьих-то глазах мог сложиться образ Степанова как скандалиста. Да и североамериканский хоккей, эта система «бей-беги», мне на самом деле не совсем по душе. Ну пусть. Подчеркну: я не ною и ни на кого не обижаюсь. Но в сборной всегда было нормальной практикой подойти к тренеру и доверительно побеседовать, узнать, в чём дело, почему на тебя не особенно рассчитывают. В былые времена даже отчисление было каким-то позитивным моментом. Когда ребятам говорили, что на завтрашней тренировке их не ждут, это делалось в глаза и честно, без недомолвок и скандалов. Обычно игрока благодарили за работу, жали руку и заверяли, что ожидают в кэмпе на следующий год. Отчислить могут любого — к этому отношусь с пониманием. Вопрос лишь — как.

И вот, после того как вновь оказался в последних звеньях, решил подойти к Льюису, чтобы поговорить с глазу на глаз. Попросил объяснить, почему ко мне такое отношение, учитывая, что провёл неплохой клубный сезон, а также был одним из лучших на предыдущем чемпионате мира. Если не нужен, лучше сразу сказать это в лицо. Тогда Дэйв ответил: спасибо, что я решился на такой разговор. Мол, это было круто. А назавтра — представьте! — его ассистент подходит ко мне в темноте на парковке «Минск-Арены» и сообщает: я не еду на чемпионат мира. С формулировкой «Ты больше думаешь о себе, а не о команде». Считаю, это некрасиво, и формулировка неверная. Просто переживаю любые командные неудачи как свои личные. Ребята приезжают в сборную на общественных началах, рискуют здоровьем, а к тебе такое отношение…