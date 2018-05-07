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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
17:15 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
17:15 не начался США
Германия
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33392337/
7 мая 2018, 15:11 | Чемпионат.com

Степанов — о главном тренере сборной Беларуси: Льюис возомнил себя божком

Белорусский нападающий Андрей Степанов, защищавший в прошлом сезоне цвета минского «Динамо», поделился соображениями о работе главного тренера национальной команды Дэйва Льюиса.

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© Reuters

32-летний Степанов второй сезон кряду не попадает в заявку сборной Беларуси на чемпионат мира.

«Что произошло перед прошлым чемпионатом мира? После сильнейшего сезона в КХЛ приехал в сборную в прекрасной форме и отличном настроении. Однако весной уже на первом сборе у Льюиса вновь оказался в четвёртом-пятом звене. Безо всяких объяснений. Это было настолько обидно… Задавал себе вопрос: ну как же так? Согласитесь, странно, если к ребятам из Экстралиги отношение заведомо лучшее, нежели ко мне, хотя я на протяжении нескольких лет стабильно играю в КХЛ, причём только что завершил один из лучших своих сезонов.

Не утверждаю, что я какой-то особенный. В чьих-то глазах мог сложиться образ Степанова как скандалиста. Да и североамериканский хоккей, эта система «бей-беги», мне на самом деле не совсем по душе. Ну пусть. Подчеркну: я не ною и ни на кого не обижаюсь. Но в сборной всегда было нормальной практикой подойти к тренеру и доверительно побеседовать, узнать, в чём дело, почему на тебя не особенно рассчитывают. В былые времена даже отчисление было каким-то позитивным моментом. Когда ребятам говорили, что на завтрашней тренировке их не ждут, это делалось в глаза и честно, без недомолвок и скандалов. Обычно игрока благодарили за работу, жали руку и заверяли, что ожидают в кэмпе на следующий год. Отчислить могут любого — к этому отношусь с пониманием. Вопрос лишь — как.

И вот, после того как вновь оказался в последних звеньях, решил подойти к Льюису, чтобы поговорить с глазу на глаз. Попросил объяснить, почему ко мне такое отношение, учитывая, что провёл неплохой клубный сезон, а также был одним из лучших на предыдущем чемпионате мира. Если не нужен, лучше сразу сказать это в лицо. Тогда Дэйв ответил: спасибо, что я решился на такой разговор. Мол, это было круто. А назавтра — представьте! — его ассистент подходит ко мне в темноте на парковке «Минск-Арены» и сообщает: я не еду на чемпионат мира. С формулировкой «Ты больше думаешь о себе, а не о команде». Считаю, это некрасиво, и формулировка неверная. Просто переживаю любые командные неудачи как свои личные. Ребята приезжают в сборную на общественных началах, рискуют здоровьем, а к тебе такое отношение…

Только от тех, кто близок к Дэйву, слышал, якобы он мной недоволен. А чем именно недоволен? Загадка. Просто он, видимо, возомнил себя божком. Как иначе понять, если людям, которые приезжают отстаивать честь флага, отказано в праве высказывать мнение? Да просто выяснить, чем именно они не угодили? Ведь это всегда можно было: и при Занковце, и при Хэнлоне, и при Скабелке. А сейчас уже из более опытных ребят мало кто хочет ехать в сборную. К ним относятся будто к 18-летним и считают, что ты кому-то что-то должен. А я ведь, извините, не мальчик, в прошлом году стукнуло 31, сейчас — 32. Но как был первым на отчисление, так им и остался — при совершенно любой статистике. Хотя даже если не видишь хоккеиста в глаза, у любого специалиста или журналиста просто на основании сухих цифр возникнет вопрос: как можно исключать человека, когда он за два сезона в КХЛ набирает в общей сложности почти 50 баллов? Разве много кто из белорусских хоккеистов способен похвастать такими бомбардирскими показателями? Абсурд же! Нигде, ни в одной стране мира подобное невозможно. Дело, повторюсь, в личной неприязни, — цитирует хоккеиста «Прессбол».
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