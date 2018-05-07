Степанов — о главном тренере сборной Беларуси: Льюис возомнил себя божком
Белорусский нападающий Андрей Степанов, защищавший в прошлом сезоне цвета минского «Динамо», поделился соображениями о работе главного тренера национальной команды Дэйва Льюиса.
32-летний Степанов второй сезон кряду не попадает в заявку сборной Беларуси на чемпионат мира.
«Что произошло перед прошлым чемпионатом мира? После сильнейшего сезона в КХЛ приехал в сборную в прекрасной форме и отличном настроении. Однако весной уже на первом сборе у Льюиса вновь оказался в
Не утверждаю, что я
И вот, после того как вновь оказался в последних звеньях, решил подойти к Льюису, чтобы поговорить с глазу на глаз. Попросил объяснить, почему ко мне такое отношение, учитывая, что провёл неплохой клубный сезон, а также был одним из лучших на предыдущем чемпионате мира. Если не нужен, лучше сразу сказать это в лицо. Тогда Дэйв ответил: спасибо, что я решился на такой разговор. Мол, это было круто. А назавтра — представьте! — его ассистент подходит ко мне в темноте на парковке «Минск-Арены» и сообщает: я не еду на чемпионат мира. С формулировкой «Ты больше думаешь о себе, а не о команде». Считаю, это некрасиво, и формулировка неверная. Просто переживаю любые командные неудачи как свои личные. Ребята приезжают в сборную на общественных началах, рискуют здоровьем, а к тебе такое отношение…
Только от тех, кто близок к Дэйву, слышал, якобы он мной недоволен. А чем именно недоволен? Загадка. Просто он, видимо, возомнил себя божком. Как иначе понять, если людям, которые приезжают отстаивать честь флага, отказано в праве высказывать мнение? Да просто выяснить, чем именно они не угодили? Ведь это всегда можно было: и при Занковце, и при Хэнлоне, и при Скабелке. А сейчас уже из более опытных ребят мало кто хочет ехать в сборную. К ним относятся будто к 18-летним и считают, что ты
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