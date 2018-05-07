Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не предназначена для матчей

«Арена в Копенгагене не предназначена для хоккейных матчей. Ее главная специализация — концерты, гандбольные турниры.

Когда мы играли там, лед был очень мягким, сам дворец не рассчитан на поддержку нормального льда, — рассказал атлет.

Royal Arena в Копенгагене, на льду которой проходят матчи чемпионата мира по хоккею вмещает 16 тысяч зрителей. Сооружение было реконструировано в феврале 2017 года.

«Не знаю, получилось ли решить эту проблему к чемпионату мира, но уверен, что там работают профессионалы и они со всем разобрались», — подытожил хоккеист.