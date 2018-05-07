Молодая и голодная. Сборная России: пока все круто
Спецкор «СЭ» рассуждает о двух крупных победах сборной России на старте турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Игорь ЕРОНКО
из Копенгагена
В Копенгагене светит солнышко. Тепло. Очень спокойно. Даже слишком спокойно, как сказал Динар Хафизуллин. Просто идиллия
В
Тренеры шутят. И стараются отвечать на вопросы без всяких «посмотрим» и «время покажет». Хоккеистов никто не накачивает, ничего им не запрещает. Команда молодая и голодная. С кучей дебютантов. Которых вскоре станет только больше.
Не лучшим образом смотрелась тройка Андронова, так Михеева
В большинстве — две из трех попыток реализовали. За два матча — четыре удаления. Играют хорошо. Первое звено — так вообще жжет напалмом. Часто даже переигрывает. Но смотреть на эти зачастую лишние передачи, которыми порой грешат и Дацюк, и Дадонов, и Капризов, — одно удовольствие. Предельно эффектно. Не очень эффективно, но это и не нужно на данном этапе. Наоборот, чтобы почувствовать друг друга — нет ничего лучше.
Правда, когда появится Гусев, а это с очень большой долей вероятности произойдет и, скорее всего, к матчу с Чехией, у тренерского штаба появится дополнительная головная боль. Кого с кем лучше использовать. Гусева с Капризовым, Гусева с Дадоновым или Гусева с Бучневичем. Впрочем, это ведь приятная головная боль. Причем есть время опробовать все варианты. Ну, а в том, что Гусев нужен, сомнений у меня нет никаких.
Хорошо заметно по первым периодам, пока соперники еще бегали,
Хочется, конечно, чтобы и Бывальцева заявили. И Береглазова. Будет еще более голодная команда. И именно ее голод позволяет ей не проседать, даже когда этого ждешь. Радует, что за океаном все идет именно к тому, чтобы не оставить выбора тренерскому штабу.
Пока дописывал этот материал, в гостиницу сборной зашел Владислав Третьяк. Поздоровался и сказал: «Как же тут хорошо, тихо так. Очень тихо». Честно говоря, тут потрясающе тихо. И спокойно. Но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Роджер Бадер
|Илья Воробьев
|Давид Мадленер
|Василий Кошечкин 40:00 (И. Шестеркин 40:00)
|1-й период
|Михаил Григоренко
|09:34
|Артем Анисимов (П. Бучневич)
|11:42
|Александр Барабанов (И. Михеев, Е. Яковлев)
|13:19
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов)
|23:52
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|29:07
|Никита Нестеров
|30:21
|Максим Мамин (К. Капризов)
|37:58
|3-й период
|46:08
|Брайан Леблер
|Илья Михеев
|53:55
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Е. Дадонов (Россия), А. Барабанов (Россия), Н.Д. Нестеров (Россия), Н. Зайцев (Россия), Д. Хафизуллин (Россия), С. Андронов (Россия), И. Каблуков (Россия), П. Дацюк (Россия), К. Капризов (Россия), Б. Киселевич (Россия), И. Михеев (Россия), В. Гавриков (Россия), М.В. Мамин (Россия), П. Бучневич (Россия), А. Анисимов (Россия), М. Григоренко (Россия), Н. Трямкин (Россия), Е. Яковлев (Россия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол