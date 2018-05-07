Молодая и голодная. Сборная России: пока все круто

Игорь ЕРОНКО

из Копенгагена

В Копенгагене светит солнышко. Тепло. Очень спокойно. Даже слишком спокойно, как сказал Динар Хафизуллин. Просто идиллия какая-то. И болельщиков стало побольше. И плакатики чемпионата мира встречаются все чаще. И на станциях метро запускают бегущие строку с указаниями для болельщиков, как лучше добраться до Royal Arena.

В фан-зоне толпы, как и вокруг арены. Да и к условиям для работы мы приспособились. Даже взяли с собой нажаренных котлет с овощами на арену. Строго говоря — и к ценам уже привыкли. Дорого — и черт с ним. Работать-то приятно. Перекинуться парой слов с игроком в отеле сборной — вообще не проблема. Да и с тренерами. Про микст-зону и говорить нечего. Григоренко даже пообещал разговаривать с прессой каждый день. После того, как я ему напомнил, что он с нами обстоятельно пообщался — и сразу две австрийцам отгрузил.

Тренеры шутят. И стараются отвечать на вопросы без всяких «посмотрим» и «время покажет». Хоккеистов никто не накачивает, ничего им не запрещает. Команда молодая и голодная. С кучей дебютантов. Которых вскоре станет только больше.

Не лучшим образом смотрелась тройка Андронова, так Михеева вернули-таки к нему и Мамину в третьем периоде матча с Австрией. Как это было на Евротуре. И Илья сразу же забил первый гол за сборную.

В большинстве — две из трех попыток реализовали. За два матча — четыре удаления. Играют хорошо. Первое звено — так вообще жжет напалмом. Часто даже переигрывает. Но смотреть на эти зачастую лишние передачи, которыми порой грешат и Дацюк, и Дадонов, и Капризов, — одно удовольствие. Предельно эффектно. Не очень эффективно, но это и не нужно на данном этапе. Наоборот, чтобы почувствовать друг друга — нет ничего лучше.

Правда, когда появится Гусев, а это с очень большой долей вероятности произойдет и, скорее всего, к матчу с Чехией, у тренерского штаба появится дополнительная головная боль. Кого с кем лучше использовать. Гусева с Капризовым, Гусева с Дадоновым или Гусева с Бучневичем. Впрочем, это ведь приятная головная боль. Причем есть время опробовать все варианты. Ну, а в том, что Гусев нужен, сомнений у меня нет никаких.

Хорошо заметно по первым периодам, пока соперники еще бегали, что-то пытались, и в их действиях был какой-то смысл, что за пределами первой тройки высота полета мысли высотой вовсе не является. Дадонов, Дацюк и Капризов создавали больше моментов, чем все остальные звенья вместе взятые. В матче с австрийцами счет был 6:4. При том что игровое время распределялось примерно поровну. Гусев добавит и мысли, и остроты. Функционалка, на которую все ссылаются, в его случае не так и важна. Он никогда и не бегал. Всегда за счет головы и рук играл. Ну, а работать, биться и бороться и так есть кому.

Хочется, конечно, чтобы и Бывальцева заявили. И Береглазова. Будет еще более голодная команда. И именно ее голод позволяет ей не проседать, даже когда этого ждешь. Радует, что за океаном все идет именно к тому, чтобы не оставить выбора тренерскому штабу.