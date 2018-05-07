Молодая и голодная. Сборная России: пока все круто

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
17:15 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
17:15 не начался США
Германия
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33385702/
7 мая 2018, 0:27 | Спорт-Экспресс

Молодая и голодная. Сборная России: пока все круто

Спецкор «СЭ» рассуждает о двух крупных победах сборной России на старте турнира.

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Игорь ЕРОНКО
из Копенгагена

В Копенгагене светит солнышко. Тепло. Очень спокойно. Даже слишком спокойно, как сказал Динар Хафизуллин. Просто идиллия какая-то. И болельщиков стало побольше. И плакатики чемпионата мира встречаются все чаще. И на станциях метро запускают бегущие строку с указаниями для болельщиков, как лучше добраться до Royal Arena.

В фан-зоне толпы, как и вокруг арены. Да и к условиям для работы мы приспособились. Даже взяли с собой нажаренных котлет с овощами на арену. Строго говоря — и к ценам уже привыкли. Дорого — и черт с ним. Работать-то приятно. Перекинуться парой слов с игроком в отеле сборной — вообще не проблема. Да и с тренерами. Про микст-зону и говорить нечего. Григоренко даже пообещал разговаривать с прессой каждый день. После того, как я ему напомнил, что он с нами обстоятельно пообщался — и сразу две австрийцам отгрузил.

Тренеры шутят. И стараются отвечать на вопросы без всяких «посмотрим» и «время покажет». Хоккеистов никто не накачивает, ничего им не запрещает. Команда молодая и голодная. С кучей дебютантов. Которых вскоре станет только больше.

Не лучшим образом смотрелась тройка Андронова, так Михеева вернули-таки к нему и Мамину в третьем периоде матча с Австрией. Как это было на Евротуре. И Илья сразу же забил первый гол за сборную.

В большинстве — две из трех попыток реализовали. За два матча — четыре удаления. Играют хорошо. Первое звено — так вообще жжет напалмом. Часто даже переигрывает. Но смотреть на эти зачастую лишние передачи, которыми порой грешат и Дацюк, и Дадонов, и Капризов, — одно удовольствие. Предельно эффектно. Не очень эффективно, но это и не нужно на данном этапе. Наоборот, чтобы почувствовать друг друга — нет ничего лучше.

Правда, когда появится Гусев, а это с очень большой долей вероятности произойдет и, скорее всего, к матчу с Чехией, у тренерского штаба появится дополнительная головная боль. Кого с кем лучше использовать. Гусева с Капризовым, Гусева с Дадоновым или Гусева с Бучневичем. Впрочем, это ведь приятная головная боль. Причем есть время опробовать все варианты. Ну, а в том, что Гусев нужен, сомнений у меня нет никаких.

Хорошо заметно по первым периодам, пока соперники еще бегали, что-то пытались, и в их действиях был какой-то смысл, что за пределами первой тройки высота полета мысли высотой вовсе не является. Дадонов, Дацюк и Капризов создавали больше моментов, чем все остальные звенья вместе взятые. В матче с австрийцами счет был 6:4. При том что игровое время распределялось примерно поровну. Гусев добавит и мысли, и остроты. Функционалка, на которую все ссылаются, в его случае не так и важна. Он никогда и не бегал. Всегда за счет головы и рук играл. Ну, а работать, биться и бороться и так есть кому.

Хочется, конечно, чтобы и Бывальцева заявили. И Береглазова. Будет еще более голодная команда. И именно ее голод позволяет ей не проседать, даже когда этого ждешь. Радует, что за океаном все идет именно к тому, чтобы не оставить выбора тренерскому штабу.

Пока дописывал этот материал, в гостиницу сборной зашел Владислав Третьяк. Поздоровался и сказал: «Как же тут хорошо, тихо так. Очень тихо». Честно говоря, тут потрясающе тихо. И спокойно. Но он-то живет, как член совета ИИХФ, в «Краун Плаза». Официальной гостинице чемпионата мира. Первый раз приехав в «Тиволи». И явно сказал это на контрасте. Хорошо, пожалуй, что сборная тут поселилась. Не очень удобно, если договариваешься об интервью. Потому что от арены далеко. «Краун"-то через дорогу. Зато в пяти минутах от дома. Вот туда-то я и отправлюсь. А то спецкор Шевченко голодный.
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6 Мая, 13:15 Зрители 9502 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Австрия 0:7
(0:3, 0:3, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Роджер Бадер Илья Воробьев
Вратари
Давид Мадленер Василий Кошечкин 40:00 (И. Шестеркин 40:00)
1-й период
Михаил Григоренко 09:34
Артем Анисимов (П. Бучневич) 11:42
Александр Барабанов (И. Михеев, Е. Яковлев) 13:19
2-й период
Михаил Григоренко (А. Анисимов) 23:52
Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов) 29:07
Никита Нестеров 30:21
Максим Мамин (К. Капризов) 37:58
3-й период
46:08 Брайан Леблер
Илья Михеев 53:55
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Дадонов (Россия), А. Барабанов (Россия), Н.Д. Нестеров (Россия), Н. Зайцев (Россия), Д. Хафизуллин (Россия), С. Андронов (Россия), И. Каблуков (Россия), П. Дацюк (Россия), К. Капризов (Россия), Б. Киселевич (Россия), И. Михеев (Россия), В. Гавриков (Россия), М.В. Мамин (Россия), П. Бучневич (Россия), А. Анисимов (Россия), М. Григоренко (Россия), Н. Трямкин (Россия), Е. Яковлев (Россия)
Судьи
Главный судья Тимоти Майер (США)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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