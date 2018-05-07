Сборная Швейцарии обыграла словаков на чемпионате мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче группы А была обыграна команда Словакии со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Заброшенными шайбами у сборной Швейцарии отметились Тристан Шервай и Мирко Мюллер.

8 мая швейцарцы сыграют с чехами, а словаки в тот же день встретятся с командой Австрии.