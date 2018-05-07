Сборная Швейцарии обыграла словаков на чемпионате мира
Сборная Швейцарии одержала победу в своем втором матче на чемпионате мира по хоккею-2018.
В матче группы А была обыграна команда Словакии со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Заброшенными шайбами у сборной Швейцарии отметились Тристан Шервай и Мирко Мюллер.
8 мая швейцарцы сыграют с чехами, а словаки в тот же день встретятся с командой Австрии.
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Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Патрик Фишер
Вратари
|Марек Чильяк 57:40 (М. Чильяк 58:20-59:12)
|Рето Берра
|1-й период
|Тристан Шервей (Р. Диас, М. Мюллер)
|11:06
|16:25
|Рафаэль Диас
|19:50
|2-й период
|Мирко Мюллер (Т. Шервей)
|20:22
|23:19
|Мартин Фехервари
|24:23
|Михал Чайковски
|Рето Шеппи
|26:59
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол