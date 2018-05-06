Сборная Финляндии по хоккею разгромила команду Латвии в матче ЧМ, забросив восемь шайб

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
17:15 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
17:15 не начался США
Германия
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33385528/
6 мая 2018, 23:47 | ТАСС

Сборная Финляндии по хоккею разгромила команду Латвии в матче ЧМ, забросив восемь шайб

ТАСС, 6 мая. Сборная Финляндии со счетом 8:1 разгромила команду Латвии в матче группы B предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.

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В составе сборной Финляндии по две шайбы на свой счет записали Себастьян Ахо (2-я и 28-я минуты), Вели-Матти Савинайнен (8, 35) и Теуво Терявяйнен (47, 52). Также заброшенными шайбами отметились Антти Суомела (18), Микко Рантанен (48). В составе сборной Латвии шайбу забросил Рихардс Букартс (52).

Благодаря этой победе сборная Финляндия вышла на первое место в группе, набрав шесть очков. На одно очко финны опережают команду США, идущую на втором месте. Сборная Латвии опустилась на седьмое место, в активе команды два очка.

В следующем матче 8 мая финны сыграют с норвежцами. Сборная Латвии в тот же день встретится с командой Южной Кореи.

В матче группы А сборная Швейцарии одержала вторую победу из двух возможных, обыграв сборную Словакии со счетом 2:0. Швейцарцы вышли на третье место в группе, набрав пять очков, на одно очко они отстают от сборных Швеции и России. Словаки занимают шестую строчку, в активе команды одно очко. 8 мая швейцарцы сыграют с чехами, а словаки — с австрийцами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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6 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Латвия 1:8
(0:3, 0:2, 1:3)
Финляндия
Главные тренеры
Боб Хартли Лаури Марьямяки
Вратари
Кристерс Гудлевскис Вилле Хуссо
1-й период
Себастьян Ахо (В-М. Савинайнен) 01:24
Вели-Матти Савинайнен (М. Хейсканен, С. Ахо) 07:44
Антти Суомела 17:16
2-й период
Юусо Риикола 23:22
Маркус Нутиваара 24:26
Маркус Нутиваара 24:26
25:32 Андрис Джериньш
Томми Кивисте 25:32
Себастьян Ахо 27:31
Вели-Матти Савинайнен (С. Ахо, Т. Терявяйнен) 34:49
35:22 Виталий Павлов
3-й период
46:10 Кристиан Рубинс
Теуво Терявяйнен (М. Рантанен, Мик. Гранлунд) 46:29
46:48 Френкс Разгалс
Микко Рантанен (С. Ахо, Т. Терявяйнен) 47:28
Теуво Терявяйнен (М. Нутиваара, С. Ахо) 51:10
51:38 Робертс Букартс (У. Балинскис)
Микаэль Гранлунд 53:14
53:46 Рональд Кениньш
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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