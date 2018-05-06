Сборная Финляндии по хоккею разгромила команду Латвии в матче ЧМ, забросив восемь шайб

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В составе сборной Финляндии по две шайбы на свой счет записали Себастьян Ахо (2-я и 28-я минуты), Вели-Матти Савинайнен (8, 35) и Теуво Терявяйнен (47, 52). Также заброшенными шайбами отметились Антти Суомела (18), Микко Рантанен (48). В составе сборной Латвии шайбу забросил Рихардс Букартс (52).

Благодаря этой победе сборная Финляндия вышла на первое место в группе, набрав шесть очков. На одно очко финны опережают команду США, идущую на втором месте. Сборная Латвии опустилась на седьмое место, в активе команды два очка.

В следующем матче 8 мая финны сыграют с норвежцами. Сборная Латвии в тот же день встретится с командой Южной Кореи.

В матче группы А сборная Швейцарии одержала вторую победу из двух возможных, обыграв сборную Словакии со счетом 2:0. Швейцарцы вышли на третье место в группе, набрав пять очков, на одно очко они отстают от сборных Швеции и России. Словаки занимают шестую строчку, в активе команды одно очко. 8 мая швейцарцы сыграют с чехами, а словаки — с австрийцами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.