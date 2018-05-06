Сборная Финляндии по хоккею разгромила команду Латвии в матче ЧМ, забросив восемь шайб
ТАСС, 6 мая. Сборная Финляндии со счетом 8:1 разгромила команду Латвии в матче группы B предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.
В составе сборной Финляндии по две шайбы на свой счет записали Себастьян Ахо (2-я и 28-я минуты),
Благодаря этой победе сборная Финляндия вышла на первое место в группе, набрав шесть очков. На одно очко финны опережают команду США, идущую на втором месте. Сборная Латвии опустилась на седьмое место, в активе команды два очка.
В следующем матче 8 мая финны сыграют с норвежцами. Сборная Латвии в тот же день встретится с командой Южной Кореи.
В матче группы А сборная Швейцарии одержала вторую победу из двух возможных, обыграв сборную Словакии со счетом 2:0. Швейцарцы вышли на третье место в группе, набрав пять очков, на одно очко они отстают от сборных Швеции и России. Словаки занимают шестую строчку, в активе команды одно очко. 8 мая швейцарцы сыграют с чехами, а словаки — с австрийцами.
На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|Боб Хартли
|Лаури Марьямяки
|Кристерс Гудлевскис
|Вилле Хуссо
|1-й период
|Себастьян Ахо (В-М. Савинайнен)
|01:24
|Вели-Матти Савинайнен (М. Хейсканен, С. Ахо)
|07:44
|Антти Суомела
|17:16
|2-й период
|Юусо Риикола
|23:22
|Маркус Нутиваара
|24:26
|Маркус Нутиваара
|24:26
|25:32
|Андрис Джериньш
|Томми Кивисте
|25:32
|Себастьян Ахо
|27:31
|Вели-Матти Савинайнен (С. Ахо, Т. Терявяйнен)
|34:49
|35:22
|Виталий Павлов
|3-й период
|46:10
|Кристиан Рубинс
|Теуво Терявяйнен (М. Рантанен, Мик. Гранлунд)
|46:29
|46:48
|Френкс Разгалс
|Микко Рантанен (С. Ахо, Т. Терявяйнен)
|47:28
|Теуво Терявяйнен (М. Нутиваара, С. Ахо)
|51:10
|51:38
|Робертс Букартс (У. Балинскис)
|Микаэль Гранлунд
|53:14
|53:46
|Рональд Кениньш
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол