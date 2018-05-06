Макдэвид: Канадцы сделали всё, что запланировали в матче с Южной Кореей

«Мы сделали всё, что запланировали в матче с Южной Кореей. Я думаю, что завтра нас ожидает очень хорошая игра со сборной Дании, хозяевами турнира. У них качественная команда, есть талантливые хоккеисты. Заметил, какую поддержку оказывают зрители на этом турнире, это тоже может сильно повлиять на игру», — приводит слова Макдэвида ESPN.