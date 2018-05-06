Яндач: Чехам было сложно закрыть элитных игроков сборной Швеции
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Йозеф Яндач подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею с командой Швеции (2:3).
«Мы потеряли очки, но в целом я считаю, что ничего страшного не случилось, будем добавлять. У нас был игровой план, мы хотели чаще выводить шайбу из зоны защиты. Во втором и третьем периодах у нас это получалось. Мы не позволяли шведам выигрывать единоборства числом, хотя они, естественно, оказывали некоторое давление. В третьем периоде мы допустили несколько глупых ошибок и «упали» в счёте 1:3, хотя могли зацепиться за матч и даже отыграли одну шайбу. Это позитивная вещь, что сборная Чехии боролась до конца.
В составе шведов голы забросили элитные игроки — Ракелль, Зибанеджад, Янмарк. Когда они были на льду, доставляли нам много хлопот. Это одни из лучших игроков в мире, закрыть их всегда сложно", — приводит слова Яндача Hokej.cz.
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Йозеф Яндач
Вратари
|Магнус Хелльберг
|Давид Риттих 58:45
|1-й период
|04:49
|Рикард Ракелль (М. Янмарк, Х. Линдхольм)
|Михал Моравчик
|06:42
|07:13
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
|2-й период
|Либор Шулак
|24:16
|26:51
|Микаэль Баклунд
|31:13
|Лиас Андерссон
|33:04
|Хампус Линдхольм
|Филип Гронек (Р. Червенка, Т. Гика)
|33:10
|Томаш Гика
|36:00
|3-й период
|43:11
|Мика Зибанежад (Р. Ракелль)
|47:51
|Эрик I Густафссон
|Дмитрий Яшкин
|47:51
|48:25
|Оливер Экман-Ларссон
|Радко Гудас
|48:25
|55:06
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|Томаш Гика (Р. Факса)
|55:46
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол