Яшин: Видно, что хоккеистам сборной России нравится играть для болельщиков
Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин заявил РИА Новости, что хоккеистам сборной России нравится играть для болельщиков на чемпионате мира в Дании.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России в стартовых матчах турнира разгромила команды Франции и Австрии с одинаковым счетом 7:0.
«Понятно, что в первых двух матчах у нашей сборной были не самые сильные соперники. Но мне очень нравится взаимопонимание наших хоккеистов во время игры, их поддержка друг друга. Видно, что ребятам нравится играть друг с другом, творить, показывать хороший хоккей для болельщиков. Это взаимопонимание их окрыляет. Мы сыграли так, как и должны были, показали свой уровень, почувствовали сыгранность. Считаю, что нужно дальше двигаться вперед, наращивать мощь к основным играм, которые нас ждут впереди», — заявил Яшин.
Также Яшин поделился мнением об игре возможных соперников сборной России в
«Посмотрел концовку матча Канада — США и еще пару матчей. Скажу так: все игроки известны, всех мы видим либо в нашем чемпионате, либо в НХЛ. Уровень их также известен. Не думаю, что
«Уровень мастерства, без сомнения, у основных команд, в том числе и нашей, высокий. Интересно другое: какой тренерский штаб сумеет сплотить команду, объединить весь имеющийся под руками талант и поставить нужную игру. Тот, кто сумеет это сделать, победит», — продолжил Яшин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Роджер Бадер
|Илья Воробьев
|Давид Мадленер
|Василий Кошечкин 40:00 (И. Шестеркин 40:00)
|1-й период
|Михаил Григоренко
|09:34
|Артем Анисимов (П. Бучневич)
|11:42
|Александр Барабанов (И. Михеев, Е. Яковлев)
|13:19
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов)
|23:52
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|29:07
|Никита Нестеров
|30:21
|Максим Мамин (К. Капризов)
|37:58
|3-й период
|46:08
|Брайан Леблер
|Илья Михеев
|53:55
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол