Яшин: Видно, что хоккеистам сборной России нравится играть для болельщиков

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Сборная России в стартовых матчах турнира разгромила команды Франции и Австрии с одинаковым счетом 7:0.

«Понятно, что в первых двух матчах у нашей сборной были не самые сильные соперники. Но мне очень нравится взаимопонимание наших хоккеистов во время игры, их поддержка друг друга. Видно, что ребятам нравится играть друг с другом, творить, показывать хороший хоккей для болельщиков. Это взаимопонимание их окрыляет. Мы сыграли так, как и должны были, показали свой уровень, почувствовали сыгранность. Считаю, что нужно дальше двигаться вперед, наращивать мощь к основным играм, которые нас ждут впереди», — заявил Яшин.

Также Яшин поделился мнением об игре возможных соперников сборной России в плей-офф чемпионата мира.

«Посмотрел концовку матча Канада — США и еще пару матчей. Скажу так: все игроки известны, всех мы видим либо в нашем чемпионате, либо в НХЛ. Уровень их также известен. Не думаю, что какая-то из сборных-лидеров вдруг представит что-то, чего мы еще не видели. Вся информация по игрокам, игровым схемам у нас есть», — сказал Яшин.

«Уровень мастерства, без сомнения, у основных команд, в том числе и нашей, высокий. Интересно другое: какой тренерский штаб сумеет сплотить команду, объединить весь имеющийся под руками талант и поставить нужную игру. Тот, кто сумеет это сделать, победит», — продолжил Яшин.