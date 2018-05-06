Дацюк творил, Григоренко забивал. Оценки игрокам сборной России

Сборная России на чемпионате мира в Дании и во второй встрече разгромила своего соперника 7:0. Выставляем оценки сочетаниям нашей команды за матч с австрийцами.

Вратари Василий Кошечкин — 7,0

Матч с австрийцами снова не показал, чего нам стоит ожидать от основного голкипера российской сборной. Кошечкину практически не приходилось серьёзно вступать в игру, а с простыми угрозами наш вратарь справлялся без всяких проблем. За два периода, которые отыграл Василий, австрийцы потревожили его 14 раз, но, как и во встрече с французами, эти броски в большинстве своём носили формальный характер. Тем не менее, Кошечкин вновь не пропустил, его «сухая» серия на чемпионате мира составляет уже 100 игровых минут, и это наверняка добавляет уверенности российскому голкиперу перед матчами с серьёзными соперниками.

Игорь Шестёркин — б/о

В матче с Австрией Игорь Шестёркин появился на льду с начала третьего периода и, наконец, дебютировал за сборную на чемпионатах мира. До этого Шестёркин был с национальной командой на ЧМ-2016, ЧМ-2017 и ОИ-2018, но на этих турнирах не сыграл ни минуты.

Впрочем, оценивать игру голкипера СКА во встрече с австрийцами очень трудно. Практически весь отведённый ему период Шестёркин пытался не замёрзнуть в воротах, несколько раз вступив в игру только на последних минутах встречи. Всего за третий отрезок австрийцы нанесли четыре броска, ни один из которых не поставил неразрешимых задач перед нашим голкипером. Шестёркину пока только дали почувствовать вкус игры, но уже следующая встреча против белорусов, которую Игорь начнёт с первых минут, позволит оценить его по-настоящему.

Защитники Владислав Гавриков — Богдан Киселевич — 8,0

Тот факт, что для оценки игры наших голкиперов в матчах с Францией и Австрией банально не хватает материала, говорит не только о слабости первых соперников сборной России на чемпионате мира, но и о безупречной игре обороны нашей команды. Ведущей парой которой уже не первый турнир является сочетание Гавриков — Киселевич, получившее в матче с австрийцами наибольшее игровое время. Владислав и Богдан провели встречу на своём высоком уровне, дисциплинированно и строго противодействуя уступающему в классе сопернику. Единственной ложкой дёгтя стала ошибка Гаврикова в конце первого периода, когда наш защитник буквально подарил шайбу австрийцам, но те не сумели воспользоваться оплошностью хоккеиста СКА.

Оба защитника первой пары сосредоточились на выполнении прямых обязанностей и совсем не подключались в атаку. Впрочем, нападающие в этой игре не нуждались в дополнительной помощи, а Гавриков, к тому же, как и в первой игре, заработал на себе удаление, которое, правда, в этот раз не было реализовано.

Никита Нестеров — Никита Зайцев — 7,5

Если в прошлой игре Зайцев и Нестеров стали лидерами по игровому времени, а также поучаствовали сразу в четырёх голах нашей сборной, то в матче с Австрией оба Никиты ушли в тень. Нестеров, правда, пытался привычно нагружать пятак опасными набросами, но в протокол защитник ЦСКА попал только когда в середине игры нарушил правила и заработал единственное удаление россиян в матче. Дважды угрожал воротам и Никита Зайцев, но и ему не удалось выступить ни в роли снайпера, ни в качестве ассистента.

В целом, со своими прямыми обязанностями наши защитники справлялись отменно, не теряли концентрацию до самого конца матча, а значит, заслужили за эту встречу только положительные отзывы.

Никита Трямкин — Динар Хафизуллин — 7,0

Максимум надёжности у своих ворот, минимум активности у чужих — кажется, под таким девизом вышли на лёд защитники российской команды в матче с Австрией. Ничем не выделялась и третья пара обороны. Впрочем, у Хафизуллина были реальные возможности отличиться: в первом и третьем периодах он опасно щёлкал по воротам Мадленера, но в первом случае австрийский вратарь сам отвёл угрозу, а во втором Динару не хватило точности.

Никита Трямкин был незаметен всю игру, но немного оживился в самой концовке, когда провёл несколько смен в атаке. Защитник «Автомобилиста» мог забрасывать восьмую российскую шайбу, но из выгодной позиции угодил в голкипера. Поучаствовать в заброшенных шайбах Хафизуллину и Трямкину не удалось, но у своих ворот они смотрелись уверенно, а значит, могут занести эту встречу себе в актив.

Егор Яковлев — 8,5

Яковлев во второй встрече вновь остался без постоянного партнёра по паре обороны, но это не помешало Егору стать лучшим защитником нашей команды. Хоккеист СКА заработал самый высокий показатель полезности в нашей команде «+4» и стал единственным игроком обороны, кто непосредственно поучаствовал в заброшенной шайбе. Яковлев вместе с Ильёй Михеевым ассистировали Александру Барабанову, когда тот забрасывал третью шайбу нашей сборной.

Как и в прошлой встрече, Яковлев появлялся на льду и с Киселевичем, и с Трямкиным, и в других сочетаниях защитников, и всякий раз Егор действовал уверенно и надёжно. Кроме того, когда наша сборная осталась в меньшинстве, Илья Воробьёв доверил ему место на льду, и Яковлев со товарищи не позволили австрийцам ничего создать. Отличный матч нашего защитника, и возможно уже в матче с белорусами Яковлев обретёт постоянное место в составе.

Нападающие Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов — 8,5

Для первого звена нашей сборной этот матч стал тренировкой в боевых условиях. Когда Капризов, Дацюк и Дадонов появлялись на льду, австрийцев попросту не было видно, а наши хоккеисты оттачивали и без того высокое мастерство. Партнёры по первой тройке иногда увлекались комбинационной игрой, и из-за этого упустили несколько стопроцентных голевых моментов и этим немного снизили свою оценку за матч.

Но играли Дацюк и Ко красиво, порой завораживающе. Как всегда великолепен был капитан российской сборной, раздававший умнейшие и тонкие передачи на партнёров. Одна из них привела к голу: Дацюк в одной из атак сместился с центра зоны к левой штанге и отдал на пустые ворота Капризову, который не промахнулся. Ещё один верный момент Кирилл не использовал в первом периоде после комбинации с участием всего звена, а затем молодой нападающий убежал с Дадоновым к австрийским воротам, но российские форварды не разобрались, кому стоит завершать атаку. Отметим и ещё одно полезное действие Капризова: в эпизоде с шестой шайбой Кирилл во время пересменки оказался на льду с Максимом Маминым и своевременным пасом отправил форварда «Флориды» забрасывать дебютный гол на чемпионатах мира.

Словом, наше первое звено в полном порядке, это наша главная надежда в преддверии решающих матчей. Осталось только добавить в реализации моментов.

Михаил Григоренко — Артём Анисимов — Павел Бучневич — 9,5

Пока наше первое звено соревновалось в эстетстве, вторая тройка сделала в поединке с австрийцами результат. Первые два гола именно на счету звена Анисимова, и в обоих поучаствовал центрфорвард «Чикаго». Сначала он поборолся в своей зоне, в результате чего Григоренко убежал к воротам и кистевым броском прошил не слишком удачливого голкипера соперника. Второй гол сделал Павел Бучневич, в привычной манере вылезший на пятак, куда затем накатил Анисимов и добавил шайбу в сетку.

Габаритные форварды второй тройки россиян регулярно продавливали австрийских защитников, доминировали на пятачке. А во втором периоде организовали ещё одну голевую атаку: после долгой позиционной атаки Григоренко накрутил уставших австрийских защитников и эффектно обыграл голкипера, а Анисимов заработал ещё один результативный балл. Второе звено российского нападения провело отличную встречу, в их пользе национальной команде сомневаться не приходится.

Максим Мамин — Сергей Андронов — Максим Шалунов — 6,5

После игры с французами это звено заслуженно получило самые низкие оценки, и во второй игре парни старались исправиться. Один только Максим Шалунов нанёс семь бросков, правда, ни один из них не достиг цели. Четыре выстрела и у Максима Мамина, но свой гол нападающий забил, когда во время пересменки оказался на льду с другими партнёрами и реализовал выход один на один. Такое количество бросков говорит не только об излишнем старании, но и о превалировании индивидуальной игры крайних нападающих. Комбинационный хоккей у этого звена получается хуже всех остальных троек, и Илье Воробьёву нужно что-то придумывать. Очевидно, например, что Сергей Андронов в этом сочетании чувствует себя неуютно, и его блёклая игра в двух матчах с аутсайдерами лучшее тому подтверждение.

Возможно, это звено будет крайне полезно при выполнении привычных тому же Андронову сдерживающих функций в матчах с более серьёзными противниками, но тогда оттуда нужно убирать заточенного на атаку Шалунова. Словом, с третьей тройкой Воробьёву ещё предстоит повозиться, а пока это слабое звено нападения нашей сборной.

Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев — 8,0

А вот кто действительно приятно удивил, так это хоккеисты четвёртого звена. И со стандартными сдерживающими функциями справились отменно, и в меньшинстве выстояли, да ещё и выстрелили в атаке, чего не смогли сделать в предыдущем матче. Лидером здесь выступил Александр Барабанов. Форвард СКА нанёс 4 броска, и стал автором третьей шайбы нашей сборной: Барабанов в своей зоне обыгрался с партнёрами, улетел в атаку и хлёстко бросил из-под защитника.

Как и в ситуации третьего звена, центрфорвард Илья Каблуков немного не вписывался в действия фланговых нападающих, но те, в отличие от Мамина и Шумакова, были более результативны. Помимо Барабанова отличился и Михеев, забросивший в фирменном стиле: форвард «Авангарда» подхватил шайбу в своей зоне, прокинул её себе на ход, объехал защитника, сблизился с вратарём и поразил ближний угол. Очень красивый первый гол форварда за национальную команду.

Однако хоккеисты из четвёртой тройки хоть и провели неплохую встречу, но цельной игры не показали, добиваясь результата за счёт индивидуальных действий. Та же картина и в третьем сочетании. Отсутствие сыгранности в звеньях Андронова и Каблукова не может не тревожить Илью Воробьёва, ведь это будет особенно заметно в матчах с сильными соперниками. Оба этих центрфорварда — наследие Олега Знарка, который всегда держал в сборной два оборонительных звена, и Андронов с Каблуковым для этой роли подходили идеально. Но ведь и на краях играли форварды совсем иного плана. Сейчас гораздо логичнее в национальной команде смотрелись бы, например, Алексей Бывальцев, по поводу дозаявки которого у тренерского штаба бурные обсуждения, или Владимир Ткачёв, вовсе оставшийся без вызова в сборную.

Но Илье Воробьёву в любом случае виднее, а сборная России второй матч подряд получает заслуженные высокие оценки и готовится ко встрече с белорусской сборной.