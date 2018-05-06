Элиас Линдхольм: Не стал бы называть матч с Россией самым важным в группе

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
13:15 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
17:15 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
17:15 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
21:15 2-й период Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
21:15 2-й период Латвия 0
Финляндия 4
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33384855/
6 мая 2018, 20:55 | Спорт-Экспресс

Элиас Линдхольм: Не стал бы называть матч с Россией самым важным в группе

Нападающий сборной Швеции Элиас Линдхольм подвел итоги матча с Чехией (3:2) в рамках чемпионата мира-2018 и поделился мнением о сборной России.

— В первом периоде мы играли очень хорошо, а вот в следующих — не очень. А нужно все 60 минут действовать на таком же уровне. Чехи — очень серьезный соперник, но мы позволили им слишком многое в третьем периоде. Правда, даже когда счет был 3:2, я не сомневался в том, что мы доведем игру до победы. Хотя понервничать пришлось. И в следующих матчах желательно избегать таких концовках. Побеждать с более комфортным преимуществом. Реализуя свои моменты.

— Россия забила Франции семь голов. Сколько забьете вы?

— Я бы так вопрос не ставил. Каждый матч нужно начинать с чистого листа. Проиграть можно любому, если не подготовиться к игре должным образом.

— Матч с Россией — самый важный в группе?

— Со сборной России всегда непросто, но я бы не стал бы называть матч с ней самым важным в группе. Проходных игр на чемпионате мира не бывает. (Игорь ЕРОНКО).
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